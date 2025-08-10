দু’জন জাপানি বক্সার তত্ক্ষণাত্ রিংয়ে প্রাপ্ত আহত অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন

তাত্ক্ষণিকভাবে দুটি ট্র্যাজেডি টোকিওতে 2 আগস্ট অনুষ্ঠিত একটি বক্সিং টুর্নামেন্ট চালু করে। রিংয়ে প্রাপ্ত আঘাতগুলি থেকে শেষ হওয়ার পরে পঞ্চম দিনে, ২৮ বছর বয়সী সিগেটি কোটারি মারা যান। পরের দিন, তাঁর সহকর্মী -হেরেমাস উরাকাওয়া মারা গেলেন। জাপানি বক্সিংয়ে এই জাতীয় এই জাতীয় ঘটনাটি এই জাতীয় বক্সিং কমিশনকে প্রতিযোগিতার বিধিবিধানগুলি সংশোধন করতে বাধ্য করেছিল। তবে মনে হয় যে সমস্যার মূলটি এখনও পাওয়া যায় নি এবং মারামারিগুলির সময়কাল হ্রাস করার ব্যবস্থাগুলি প্রজাতির সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ।
টোকিওর পাসিং আঞ্চলিক টুর্নামেন্ট, যার মূল ঘটনাটি ছিল দ্বিতীয় পঞ্চম ওজনে (58.967 কেজি পর্যন্ত) পূর্ব ও প্যাসিফিক বক্সিং ফেডারেশনের (ওপিবিএফ) চ্যাম্পিয়ন শিরোনামের লড়াই, সম্ভবত বক্সিংয়ের সপ্তাহের মূল ঘটনা ছিল। সবকিছুর অপরাধবোধ পরিস্থিতির একটি করুণ সংমিশ্রণ। প্রতিযোগিতার এক সপ্তাহ পরে, এর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দু’জন একবারে জীবিত নেই। এক, ২৮ বছর বয়সী সিগেটি কোটারি শুক্রবার হয়ে উঠেনি। আরেকটি, ২৮ বছর বয়সী হিরোমাস উরাকাওয়া শনিবার মারা গেলেন।
শিরোপা লড়াইয়ের পরপরই সিজেটোশি কোটারি চেতনা হারিয়েছিলেন, যা তিনি একটি ড্রতে হ্রাস করতে পেরেছিলেন।
অপারেশনের জন্য অ্যাথলিটকে তাত্ক্ষণিকভাবে একটি সাবডুরাল হেমোটোমা (মস্তিষ্কের শক্ত এবং মাকড়সা শাঁসের মধ্যে স্থানীয়ভাবে স্থানীয়করণ করা) দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তবে এটি সংরক্ষণ করা যায়নি। হিরোমাস উরাকাওয়া প্রাথমিক মারামারিগুলির একটিতে ছিটকে পড়েছিল, বক্সিংয়ের জন্য একই ক্ষতি পেয়েছিল, মস্তিষ্কেও অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, তবে তিনিও কোনও ফলাফল দেননি। এবং নামবিহীন উত্সগুলির কথা উল্লেখ করে এই রিংটি জানিয়েছে যে ইয়ামাতো খতা নামে একজন বক্সার, যেখান থেকে সিজেটোশি কোটারি মারা গিয়েছিলেন, তাকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। দ্য ম্যাগাজিন অনুসারে, তিনি কোমায় আছেন।
তদুপরি, রিংয়ে মৃত্যু অত্যন্ত বিরল থেকে যায়, বক্সাররা প্রায়শই কিছুক্ষণ পরে আঘাতের কারণে মারা যায়। সিজেটোশি কোটারির ঘটনা এই বছর প্রথম হয়নি। যুদ্ধের এক সপ্তাহ পরে ৮ ই ফেব্রুয়ারি, আইরিশম্যান জন কুনি ইন্ট্রাক্রানিয়াল হেমোরেজ থেকে বেলফাস্টে সংঘটিত আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় ইন্ট্রাক্রানিয়াল হেমোরেজে মারা গিয়েছিলেন। 2024 সালে, 2023 তম-কমপক্ষে পাঁচটির জন্য কমপক্ষে ছয়টির জন্য কমপক্ষে এই জাতীয় চারটি মামলা রেকর্ড করা হয়েছিল। এক কথায়, প্রতি বছর বেশ কয়েকটি অনুরূপ ঘটনা নিয়ে আসে। তবে এখানে একটি পেশাদার টুর্নামেন্টে কয়েকটি মৃত্যু দেওয়া হয়েছে – পরিস্থিতি সাধারণের বাইরে। জাপানে, এটি প্রথমবারের মতো হয়েছিল।
মর্মান্তিক ঘটনাগুলির প্রতিক্রিয়া তাত্ক্ষণিক ছিল। জাপানি বক্সিং কমিশন (জেবিসি) জরুরি সংবাদ সম্মেলন করেছে।
এটি “যা ঘটেছিল তার কারণগুলি তদন্ত করার এবং ব্যবস্থা গ্রহণের” প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং বিধিগুলিতে সংশোধনী ঘোষণা করেছে (এখন ওপিএফবি কর্তৃক অনুমোদিত শিরোনামের লড়াইগুলি দশ রাউন্ড অব্যাহত রাখবে, এবং বারো নয়)। ম্যাচের সময়কাল হ্রাস করা একটি পরিমাপ, এটি হালকাভাবে রাখার জন্য, নতুন নয়। গত শতাব্দীতে তাকে সম্বোধন করা হয়েছিল: 1982 সালে, কোরিয়ান কিম ডুক কেইউর মৃত্যুর পরে, 15-রুন্ডাল মারামারি অতীতে প্রবেশ করেছিল। ১৯৫৩ সালের বক্সিংয়ের বিপর্যয়ের প্রায় তিন দশক পরে যদিও এটি ঘটেছিল, যার জন্য ২২ জন রিংটির গণনা থেকে মারা গিয়েছিল (জিমি ডয়েলের মতো প্রজাতিরও তারা ছিল)।
এই জাতীয় পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। জাপানি বক্সিংয়ের আরও একটি সাম্প্রতিক ট্র্যাজেডি এখানে দেওয়া হয়েছে: 2023, লাইটওয়েটে (53.525 কেজি পর্যন্ত) একটি দেশের চ্যাম্পিয়ন অফ এ কান্ট্রি শিরোনামের লড়াইয়ের লড়াই। এতে, সিয়ু তুতসুমী তার প্রতিদ্বন্দ্বী কাজুকি আনাগুটিকে চারবার নামিয়েছিলেন – নকআডাউনগুলি চতুর্থ, অষ্টম, নবম এবং ফাইনাল, দশম রাউন্ডে রেকর্ড করা হয়েছিল। আনাগুটিকে একই রোগ নির্ণয় করা হয়েছিল, অ্যাথলিটদের মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, তবে এক মাস পরে তিনি চেতনা ফিরে না পেয়ে মারা যান।
“সাবডিউরাল হেমোটোমাস প্রায় সবসময়ই একটি নির্দিষ্ট ধাক্কা দেওয়ার পরে বিকাশ করে,” টোসিডজো আসামোটো, পূর্ণ -সময়ের ডাক্তার জেবিসি, আসাহি শিম্বুনের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন। এদিকে, জেবিসি সসুইশি ইয়াসুকোটি সাধারণ সম্পাদক জাপানিদের ব্যতিক্রমী শক্তি উল্লেখ করেছেন, অতি -আলো বিভাগে পারফর্ম করেছেন। এই শব্দগুলি থেকে আমরা উপসংহারে আসতে পারি যে যে সমস্যাটি নির্মূলের প্রয়োজন তা শরীরের প্রভাবের সময়কাল নয়, তবে এই প্রভাবের অতিরিক্ত শক্তিতে।
যাইহোক, মারামারিগুলির সময়কাল হ্রাস শৃঙ্খলার সংস্কারের দিকে বেশ কার্যকর প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে।
শেষ পর্যন্ত, অ্যাথলিট যত বেশি রাউন্ডে রিংয়ে ব্যয় করে, তত বেশি ক্লান্ত হয়ে যায়, যার অর্থ তিনি ক্রাশের আঘাতটি উচ্চতর মিস করবেন। সম্ভবত যদি কর্মীরা এই পদক্ষেপটি আগে নিয়ে যায় তবে অন্য একটি দুঃখজনক পর্ব এড়ানো সম্ভব হবে। মে মাসের শেষে, 12 -রাউন্ডের যুদ্ধের ফলাফল অনুসারে, ওয়ার্ল্ড বক্সিং ফেডারেশন (আইবিএফ) চ্যাম্পিয়ন (আইবিএফ) অনুসারে ন্যূনতম ওজন বিভাগে (আইবিএফ) বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন (47.627 কেজি পর্যন্ত), জাপানি জিনজিরো সিগিওকে, ফিলিপিনো পেড্রো পেডুরান, একই – একই রোগ নির্ণয় এবং একই অপারেশনে। আসাহি শিম্বুনের মতে, জাপানিরা এখনও চেতনাতে আসে নি। সাধারণভাবে, সিগিওকির অবস্থা সম্পর্কে তথ্য অত্যন্ত ছোট। এটি কেবল জানা যায় যে এটি অবশ্যই রিংয়ে আসবে না: জেবিসির নিয়ম অনুসারে, এই জাতীয় আঘাতের পরে বক্সিংয়ে ফিরে আসা নিষিদ্ধ।