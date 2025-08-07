দু’জন ধনী ব্রিটিশ মহিলা তাদের সেন্ট ট্রোপেজ হোটেল রুমে অভিযান চালানোর পরে প্রায় এক মিলিয়ন পাউন্ডের 11 বার্কিন ব্যাগ, গহনা এবং নগদ হারিয়েছেন

- আপনি চুরির দ্বারা প্রভাবিত? Imogen.garfinkel@mailonline.co.uk এ যোগাযোগ করুন
ফরাসী গণমাধ্যমের মতে দু’জন ধনী ব্রিটিশ মহিলার ছুটির দিনে একটি দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল যখন একটি চোর একটি বিলাসবহুল সেন্ট-ট্রোপেজ হোটেলে তাদের ঘরটি ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং ১১ টি বার্কিন ব্যাগ, জুয়েলারি এবং নগদ 1 মিলিয়ন ইউরো (867,000 ডলার) চুরি করেছিল।
একই হোটেলটি এই গ্রীষ্মে বেশ কয়েকটি ব্রেক-ইনগুলিতে জর্জরিত হয়েছে, যেখানে অর্থপ্রাপ্ত অতিথিরা হাজার হাজার পাউন্ড নগদ এবং মূল্যবান সম্পত্তি হারিয়েছে।
এই জুটিটি মধ্যরাত অবধি রাত ৮ টায় ঘুরে বেড়াতে যাওয়ার আগে ৫ ই আগস্ট সন্ধ্যা ৫ টার দিকে ফরাসি রিভিরার উপকূলীয় শহরে হোটেলে পৌঁছেছিল বলে জানা গেছে, পর্যটকদের এক বন্ধুর বরাত দিয়ে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
তাদের বন্ধু সাবরিনা বলল, ‘তারা ফিরে এলে ঘরটি ছিনতাই করা হয়েছিল, ব্যক্তিগত ছাদে দরজা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, প্রাচীরটি নিরাপদে ছড়িয়ে পড়ে,’ তাদের বন্ধু সাবরিনা বলেছিল।
‘তাদের আর পাসপোর্টও নেই। এটি এমন একটি ছুটি যা দুঃস্বপ্নে পরিণত হচ্ছে ”
বোঝা যাচ্ছে যে এই ঘটনার বিষয়ে একটি অভিযোগ বুধবার কর্তৃপক্ষের কাছে দায়ের করা হয়েছিল।
এই অভিযানের পরে, মহিলারা হোটেল সুরক্ষার কাছে পৌঁছেছিলেন, যারা কোনও অনুপ্রবেশকারীকে সনাক্ত করেননি বলে জানা গেছে।
‘ভাগ্য হিসাবে এটি হবে, কেউ কিছুই শুনেনি। আমার বন্ধুরা মালিকের সাথে যোগাযোগ করেছিল, যিনি শিকার হওয়ার ভান করেছিলেন, ‘সাবরিনা বলেছিলেন।
এই গ্রীষ্মে এই প্রথমবারের মতো হোটেলটি বার্গল করা হয়েছে, এই প্রথম নয়, পর্যটকরা হাজার হাজার পাউন্ডের বিলাসবহুল বেলোনিং হারিয়েছেন
মহিলারা হতবাক হয়ে গেছেন যে বিলাসবহুল হোটেলের আরও ভাল সুরক্ষা নেই এবং এখন তারা বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন
অভিযানের সময় চোররা 11 টি হার্মির বারকিন ব্যাগ, প্যাটেক ফিলিপ ঘড়ি, ডায়ার লগেজ, ভ্যান ক্লিফ এবং আর্পেলস গহনা এবং একটি বাগদানের আংটি সহ কারটিয়ের টুকরা নিয়েছিল বলে জানা গেছে, Var সকাল রিপোর্ট।
ব্যাংক কার্ডের পাশাপাশি প্রায় 15,000 ডলার (13,000 ডলার) চুরি হয়েছিল।
হারানো মোট পরিমাণটি 1 মিলিয়ন ইউরোর (867,000 ডলার) কাছাকাছি বলে মনে করা হয়।
মহিলারা হতবাক হয়ে গেছে যে বিলাসবহুল হোটেলটির আরও ভাল সুরক্ষা নেই এবং হতাশাব্যঞ্জক ছুটির পরে এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন।
তাদের মুখপাত্র বলেছেন, ‘যে হোটেলগুলি 5-তারকা হিসাবে দাবি করে তাদের আরও উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত।’ ‘এটা লজ্জাজনক। এটি ফ্রান্সের চিত্র এবং সেন্ট-ট্রোপেজ গ্রামকে কলঙ্কিত করে। ‘
এই গ্রীষ্মে এই প্রথমবারের মতো হোটেলটি বার্গল করা হয়েছে, এই প্রথম নয়, পর্যটকরা হাজার হাজার পাউন্ডের বিলাসবহুল জিনিসপত্র হারাতে পেরেছিলেন, ভের মাতিনের প্রতিবেদন করুন।
জুলাইয়ের গোড়ার দিকে একটি পৃথক ঘটনায়, ব্রাজিলিয়ান পর্যটকদের সেন্ট-ট্রোপেজের প্রথম ভ্রমণটি বিপর্যয়ের মধ্যে শেষ হয়েছিল যখন দুটি বিলাসবহুল ঘড়ি € 74,000 (£ 64,000) এবং 46,000 ডলার (39,000 ডলার) পাশাপাশি নগদ হিসাবে 3,000 ডলার (£ 2600) তার ঘর থেকে চুরি করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।
পর্যটকরা একটি ওয়ার্কআউট এবং তারপরে হোটেলে একটি প্রাতঃরাশ উপভোগ করছিল যখন অনুপ্রবেশকারীরা তার ঘরটি ছড়িয়ে দিয়েছিল, দাবি করা হয়।
তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি বীমা দাবি করার পরে তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে হোটেলটি দীর্ঘ সময় নিচ্ছে।
মামলার বিষয়ে একজন হোটেল কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল তবে পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।
একই সময়ে, অন্য একজন দর্শনার্থীর দুটি ঘড়ি ছিল এবং তার বাসস্থান থেকে চুরি করা € 800 (£ 690) ছিল।
এই মামলার বিষয়ে ১০ ই সেপ্টেম্বর আদালতে হাজির হওয়ার জন্য দু’জন হোটেল কর্মচারীকে তলব করা হয়েছে বলে জানা গেছে।