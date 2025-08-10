দুটি ওয়ালফোর্ডের প্রিয় একটি তারিখে যাওয়ার সাথে সাথে ইস্টেন্ডার্স নতুন রোম্যান্সকে নিশ্চিত করেছে সাবান

You are Here
আসন্ন পর্বে ইস্টেন্ডার্সঅ্যালবার্ট স্কোয়ারে একটি আশ্চর্যজনক সংযোগ শুরু হওয়ার সাথে সাথে গিনা নাইট (ফ্রান্সেসকা হেনরি) এবং হ্যারি মিচেল (এলিজা হোলোয়) এর মধ্যে স্পার্কস উড়তে শুরু করে।

উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসাবে কী শুরু হয় ধীরে ধীরে উইংম্যান কোজো আসরে (দাও কোলিওশো) এর অপ্রত্যাশিত সহায়তার জন্য সম্ভাব্য আরও রোমান্টিক কিছুতে পরিবর্তিত হয়।

গ্যারেজে একসাথে কাজ করার সময় হ্যারি এবং কোজো দৃ strong ় বন্ধুত্বকে আঘাত করেছে। কোজো যখন ডেটিংয়ের পরামর্শ চেয়েছিলেন, হ্যারি এটিকে ডিশ করতে পেরে খুশি হন এবং ভাগ্যের মোড়কে সেই পরামর্শটি তাকে নিজেই জিনাকে অনুসরণ করতে পরিচালিত করে। কোজো বুঝতে পেরে তাঁর অনুগ্রহের ow ণী, হ্যারি তাকে জিনার কাছে এক আলোকিত শব্দ রাখতে রাজি করিয়েছিলেন, এটি এমন একটি যা আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর পক্ষে কাজ করে।

তাদের প্রাথমিক মিথস্ক্রিয়া রোমান্টিক থেকে অনেক দূরে ছিল। এর আগে, হ্যারি জিনাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছিলেন এবং হ্যারি বার্নে তার বিচারের শিফটে তাকে বিরক্ত করেছিলেন, রোম্যান্সের পক্ষে খুব কমই একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সূচনা। তবে ঘর্ষণ নির্বিশেষে, জুটিটির মধ্যে একটি স্পার্ক তৈরি হতে শুরু করে।

অবশেষে, হ্যারি জিনাকে জিজ্ঞাসা করার সাহস নিয়ে কাজ করে এবং কিছুটা অনিচ্ছায় যদিও সে রাজি হয়। যদিও তিনি প্রথমে মুগ্ধ হননি, হ্যারির রাগান্বিত কবজ এবং কোজোর সমর্থন তার অবস্থানকে নরম করতে শুরু করে। দেখে মনে হচ্ছে যতক্ষণ না তিনি নিজেকে তার সময়ের যোগ্য প্রমাণ করতে পারেন ততক্ষণ তিনি তাকে একটি সুযোগ দিতে ইচ্ছুক।

তারিখটি যেমন হুড়োহুড়ি করে, হ্যারি জিনাকে বোঝানোর কাজের মুখোমুখি হয়েছিলেন যে তিনি একজন চটকদার কবজারের চেয়ে বেশি, তিনি যে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন এমন কেউ। তাদের পাথুরে ইতিহাস এবং জিনার রক্ষিত প্রকৃতি দেওয়া, এটি সহজ হবে না। তবুও তাদের গতিশীলতার উত্তেজনা, বাস্তব সংবেদনশীল সংযোগের প্রতিশ্রুতির সাথে মিলিত হয়ে ভক্তরা উত্তেজনায় গুঞ্জন করতে প্রস্তুত রয়েছে যে এটি স্থায়ী কোনও কিছুর শুরু হতে পারে, বা তৈরির ক্ষেত্রে কেবল অন্য ওয়ালফোর্ড নাটক হতে পারে কিনা তা নিয়ে উত্তেজনায় গুঞ্জনিত হতে পারে …

