দুটি কারণ প্রিন্সেস বিট্রিস কখনও সিনিয়র ওয়ার্কিং রয়্যাল হয়ে উঠবে না | রয়েল | খবর

রাজপরিবারের মধ্যে প্রিন্সেস বিট্রিসের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি সত্ত্বেও, একজন প্রাক্তন রয়্যাল বাটলার দাবি করেছেন যে প্রিন্স উইলিয়ামের রাজত্বের অধীনে একজন সিনিয়র ওয়ার্কিং রয়েল স্ট্যাটাসে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। গ্রান্ট হ্যারল্ড, যিনি ২০০৪ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে তাঁর হাইগ্রোভ এস্টেটে কিং চার্লসের সেবা করেছিলেন, ব্যাখ্যা করেছেন যে কীভাবে বিট্রিস তার নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছেন এবং “তার নিজের কাজও করেন”।
বছরের পর বছর ধরে, বিট্রিস রাজপরিবারের মধ্যে আরও বেশি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যখন ডাকা হয়, সমস্তই প্রযুক্তি সংস্থা আফিনিটিতে কৌশলবিদ হিসাবে পৃথক ক্যারিয়ার বজায় রাখার সময়। পক্ষে কথা বলা ফ্রুট কিংতিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন: “বিট্রিসের নিজস্ব ক্যারিয়ার রয়েছে, তাই আমি উইলিয়ামকে তাকে ওয়ার্কিং রয়্যালসের সিনিয়র সদস্য হিসাবে দেখছি না।
তিনি আরও যোগ করেছেন: “তাদের সমর্থন প্রয়োজন হলে তারা র্যাঙ্কগুলি টানেন এবং তিনি পদক্ষেপ নিতে পরিচিত ছিলেন। তবে তার একটি কাজ আছে এবং তার নিজের কাজটি করে। তিনি এখনও পরিবারের একজন মূল্যবান সদস্য।”
প্রাক্তন বাটলার আরও যোগ করেছেন যে কীভাবে তার প্রিন্স উইলিয়াম এবং প্রিন্স হ্যারির মধ্যে রাজকীয় উত্তেজনার কৌশলগত পরিচালনা রয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন: “তিনি উইলিয়ামের সাথে পাশাপাশি হ্যারির সাথে এগিয়ে চলেছেন। আমি মনে করি তিনি ভাইদের এবং তাদের বিরোধের সাথে খুব কূটনৈতিক ছিলেন। তিনি উভয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে সতর্ক থাকবেন।”
শুক্রবার, ৮ ই আগস্ট, প্রিন্সেস বিট্রিসের ৩th তম জন্মদিন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল এবং এটি রাজার প্রথম জন্মদিন ছিল যখন তার কনিষ্ঠ কন্যা অ্যাথেনা এলিজাবেথ রোজের জন্ম হয়েছিল, এই উপলক্ষটিকে অতিরিক্ত বিশেষ করে তুলেছিল।
অ্যাথেনা তার বড় বোন সিয়েনার পিছনে সিংহাসনের সাথে একাদশতম, এবং তিনি ডিউক অফ ইয়র্ক এবং তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী, সারা, ইয়র্কের ডাচেসের চতুর্থ নাতি। বিট্রিস তার স্বামী এডোয়ার্ডো ম্যাপেলি মোজির সন্তান, ক্রিস্টোফার উলফের কাছে এডোর আগের সম্পর্ক থেকেও সৎমন্ত্রী।
তার জন্মদিন সম্পর্কে, মিঃ হ্যারল্ড একটি নিম্ন-মূল সম্পর্কের প্রত্যাশা করেছেন। তিনি বলেছিলেন: “আমি মনে করি বিট্রিস পুরো পরিবারের শুভেচ্ছা এবং কিং চার্লসের একটি চিন্তাশীল উপহার সহ একটি শান্ত, বেসরকারী বিষয় বেছে নেবেন। তিনি অর্থ দেওয়ার ঝোঁক রাখেন না, তাই আমি কল্পনা করি যে তিনি বিট্রিসকে গহনাগুলির একটি টুকরো দেবেন।”
হ্যারল্ড যোগ করেছেন যে প্রিন্সেস বিট্রিস পুরো রাজপরিবারের দ্বারা বিশেষত কিং চার্লস এবং কুইন ক্যামিলা দ্বারা অত্যন্ত সম্মানিত।
“রাজা রাজকন্যা বিট্রিস উদযাপন করতে আগ্রহী হবেন,” তিনি প্রকাশ করেছিলেন। “কিং চার্লস এবং কুইন ক্যামিলা বিট্রিস এবং ইউজেনি উভয়েরই কাছে রয়েছেন। বিট্রিস রয়্যাল পরিবার জুড়ে বেশ ভাল পছন্দ করেছেন এবং প্রায়শই সমর্থন করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। উদযাপনগুলি একটি ব্যক্তিগত বিষয় হতে পারে, তবে একটি উদযাপন আশা করা যায়, ফার্মের মধ্যে তার শান্ত কিন্তু মূল্যবান উপস্থিতি প্রতিফলিত করে।”
যেহেতু প্রিন্সেস বিট্রিস তার কাজিন প্রিন্স উইলিয়ামের মতো পুরো সময়ের কর্মক্ষম রাজকীয় নয়, তাই তিনি এবং এডো পিতৃত্বের সাথে পুরো সময়ের চাকরি জাগ্রত করেন।
দম্পতি 17 জুলাই তাদের পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন করেছেন এবং বান্দা প্রপার্টি প্রতিষ্ঠাতা তার স্ত্রীর কাছে ইনস্টাগ্রামে একটি প্রেমময় শ্রদ্ধা নিবেদনের সাথে মাইলফলক চিহ্নিত করেছিলেন। সেই সময় তিনি লিখেছিলেন: “আমার অবিশ্বাস্য অংশীদার, সবচেয়ে সুন্দর এবং আশ্চর্যজনক স্ত্রীকে 5 তম বার্ষিকী শুভেচ্ছা। আমি প্রতি মুহূর্তে আমরা একসাথে কাটিয়েছি এবং আমাদের যাত্রার জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এখানে হাসি এবং প্রচুর ভালবাসায় ভরা আরও অসংখ্য বছর রয়েছে!”