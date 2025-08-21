দুটি জরিমানা সহ, আন্তঃ মিয়ামি টাইগ্রেসকে সরিয়ে দেয়

একটি সঠিক লুইস সুরেজ তিনি কাপ লিগের সেমিফাইনালের জন্য বাঘকে প্রতিযোগিতা থেকে বের করে দিয়েছিলেন।
কৃপণ দল প্রথমার্ধে আধিপত্য ছিল, তবে দ্বিতীয়টিতে এটি অনেক উন্নতি করেছে এবং প্রায় ২-২ ব্যবধানে বেঁধেছিল, যা মিয়ামি স্টেডিয়ামে কখনও আগত এমন জরিমানার সংজ্ঞা জোর করবে।
টাইগারদের খলনায়ক ছিলেন কিংবদন্তি জাভিয়ের অ্যাকিনো, কিউইউয়েন উভয় হাত পেনাল্টিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধপ্রথমটি সন্দেহজনক।
প্রথম পেনাল্টি যে উরুগুয়ান সুরেজ স্কোর করেছিল এটা মাত্র 23 মিনিটে ছিলএকটি শক্তিশালী শট সহ, মাঝারি উচ্চতায়, তবে নাহুয়েল গুজমনের বাম পোস্টের সাথে সংযুক্ত, কে বল পৌঁছতে পারল না।
টাইগ্রেস ভোগেন পাল্টা আক্রমণ এবং মিয়ামির দ্রুত রূপান্তরগুলিতে এবং টাদেও অ্যালেন্ডে যখন তিনি একটি ফিল্টার পাস পেয়েছিলেন তখন তিনি স্কোরের কাছাকাছি ছিলেন, তবে খিলানের সামনে সংজ্ঞায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং নাটকটি সরে যায়।
গাইডো পিজারোর নেতৃত্বে যারা ডিয়েগো লেইনেজের সুযোগ পেয়েছিলেন, তবে এলাকার বাইরে থেকে একটি শট দিয়ে এটি অস্কার উস্তারিটির ডান পোস্টের কাছে চলে গেছে।
প্রথমার্ধে হট এবং রডরিগো ডি পল ডি মিয়ামি এবং ফার্নান্দো গোরিয়েরন ডি টিগ্রেস তাদের একটি বিভাজন ছিল যা প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে যায় নাযদিও আমেরিকান দলের কোচ, জাভিয়ের মাসচেরানো, তাকে অবকাশেই বহিষ্কার করা হয়েছিল।
48 এ ‘অ্যালেন্ডে প্রায় মিয়ামিকে অন্য একটি লক্ষ্য দেয় তবে তার শিরোনাম তিনি খিলানের উপরে চলে গেলেন।
টাইগাররা আরও বেশি বিপদ নিয়ে অগ্রগতি উন্নত করতে শুরু করে এবং 57 ‘নিকোলস ইবিয়েজে, ভাল খেলার পরে, গুলি করে, তবে গঞ্জালো লুজান শটটি covered েকে রেখেছে।
সকার আক্রমণাত্মক বিমানটিতে টাইগ্রেসের প্রতি ন্যায়বিচার করেছিলেন এবং অ্যাঞ্জেল কোরিয়া, মেসির মতো বেশ কয়েকজন আন্তঃ খেলোয়াড়ের বন্ধু, যিনি কোনও আঘাত করেননি, তিনি দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী এড়িয়ে এবং সাটিনের শুটিংয়ের পরে 67 ‘রান করেছিলেনজুয়ান ব্রুনেট্টা থেকে পাস করার পরে।
একই “অ্যাঞ্জেলিটো” এর 75 ‘তে আরও একটি সুযোগ ছিল, তবে শক্তিশালী শট থামিয়ে উস্তারি লক্ষ্যটি এড়িয়ে গেছেন ঠিক আছে।
দুর্ভাগ্য কখন filines এ এসেছিল অ্যাকিনো তার হাত দিয়ে একটি হাত covered েকে রেখেছে এবং var পর্যালোচনা পরে মিনিট 85 এ কারাগার চিহ্নিত করা হয়েছিল, চার মিনিট পরে সুরেজ প্রথমটির চেয়ে একইভাবে সুবিধা নিয়েছিল, তবে এখন গুজমানকে প্রতারণা করছে।
মিনিটে 90 ” গ্যাসেলো “ল্যাপেজের একটি শিরোনাম ‘ একটি পোস্ট আঘাত, তিনি গোল লাইনের সাথে হাঁটলেন এবং অন্যটিকে আঘাত করলেন এবং ড্র এবং সম্ভাবনা বাঘগুলি নির্মূল করা হয়েছিল এমএক্স লিগ এবং মেজর লীগ সকার, এমএলএসের দলগুলির মুখোমুখি হওয়া টুর্নামেন্ট থেকে।
শনিবার টাইগ্রেস অ্যাকশনটি আবার শুরু করে, তবে এমএক্স লিগে মাজাতলান এফসি পরিদর্শন করার সময়।