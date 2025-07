দুটি সমাধান রহস্য | নিখোঁজদের পরিবারের জন্য একটি বালাম

কুইবেকের হ্রদ ও নদীতে দু’সপ্তাহ ডাইভিংয়ের পরে, মিশন গ্রুপের সাথে অন্বেষণটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসে, তবে দুটি নিখোঁজ হওয়া যা বছরের পর বছর ধরে বর্ণিত হয়নি। তাদের কাজ সম্পর্কিত সমস্ত পক্ষ দ্বারা প্রশংসিত।

“যখন আমরা এটি করি, আমরা যে ধন্যবাদ এবং আলিঙ্গনগুলি পেয়েছি তার অর্থ সমস্ত কিছু। আমরা কেবল দু’জন পিতৃপুর

বোস্টনের প্রাক্তন মিলিটারি বিল ম্যাকিনটোস, একটি গৌণ হকি প্রোগ্রামের মালিক এবং কোচ যেখানে রোড আইল্যান্ডে 210 যুবক খেলেন।

তবে তার সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথে বিল তার সহকর্মী ড্যান প্রিচার্ড, প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান পুলিশের সংগে নিজেকে একরকম আবেগের প্রতি নিজেকে উত্সর্গ করার জন্য যাত্রা শুরু করে।

একটি মিশন নিয়ে অন্বেষণের ব্যানার অধীনে দু’জন লোক বিভিন্ন হ্রদ এবং নদীর নীচে 200 টি গাড়ি সনাক্ত করেছিল। তারা অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় 17 নিখোঁজ হওয়ার সমাধান করেছে, পরিমিত, তবে সুনির্দিষ্ট উপায়ের জন্য ধন্যবাদ।

বিল এবং ড্যান কেবল দুটি ছোট নৌকা, দুটি সোনার এবং একটি ট্রেলার দিয়ে সজ্জিত। “আমরা শিখেছি যে বর্তমানের বিপরীতে 4 থেকে 8 কিমি/ঘন্টা গতিতে পানিতে চলে যাওয়ার মাধ্যমে এবং সোনার একটি লাঠি জলে রেখে আমরা আমাদের চিত্রগুলিতে বাস্তবে গাড়িগুলি সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। এটি করার মাধ্যমে আমরা জলকে আলাদাভাবে দেখি। এটিই আমাদের সাফল্য তৈরি করে,” বিল ম্যাকিনটোস ব্যাখ্যা করেন। “

ছবি গ্রাহাম হিউজেস, আর্কাইভস লা প্রেস কানাডা বিল ম্যাকিনটোস, ডেস মিল ইলেস নদীর কাছে

From the indications of the families who call on them, they create a map of the habits of the missing person by tracing two circles: that of the places they frequented and that of the place where it was seen for the last time.

চেনাশোনাগুলি ওভারল্যাপ হওয়া সেক্টরটি প্রায় সর্বদা দেহ যেখানে অবস্থিত সেখানে থাকে। এখানেই আপনাকে সন্ধান করতে হবে।

উত্তর

গত রবিবার, রিভেরেস ডেস মিলে পাওয়া একটি মিশন নিয়ে অন্বেষণ করে রবার্ট সেন্ট-লুইসের জিপ চেরোকি চিফস, লাভালের এক ব্যক্তি 1988 সালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর হাড়গুলিও সেখানে ছিল।

এক সপ্তাহ আগে, সংগঠনটি গাড়িটি আবিষ্কার করেছিল এবং ইয়ভন গুয়ভিনের মৃতদেহটি ২০১৪ সাল থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। প্রাক্তন পৌরসভার কাউন্সিলরের মৃতদেহ সেন্ট-ফ্রানসোইস নদীর জলে ছিল, যেখানে তিনি বাস করেছিলেন, যেখানে তিনি পিয়েরভিলে, সেন্টার-কোয়েবেকের অঞ্চলে ছিলেন।

এমন অনেক লোক আছেন যাদের উত্তর নেই। এই আবিষ্কারগুলি তাদের আশা দেয়। একটি মিশন নিয়ে অন্বেষণের প্রতিষ্ঠাতা বিল ম্যাকিনটোস

“একজন ব্যক্তিকে খুঁজে পেয়ে পরিবারগুলিকে (নিখোঁজ) বলা হয়েছিল যে তাদের একটি সুযোগ ছিল। এই দ্বিতীয় আবিষ্কারের সাথে তাদের সম্ভাবনা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কুইবেক এবং কানাডার লোকদের তাদের প্রিয় প্রাণীদের খুঁজে পেতে আমরা যা কিছু করতে পারি তা আমরা যা করতে পারি তা আমরা এটি করব,” ম্যাকিনটোসকে এই প্রদেশে ফিরে আসার ইচ্ছা বলে বলেছেন।

“যখন আমরা রবার্ট সেন্ট-লুইকে পেয়েছি, তখন আমার শীতল হয়েছিল। ড্যান প্ল্যাটফর্মে গিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর কন্যাকে বলেছিলেন, যিনি কখনও আশা করে থামেননি:” আমি কেবল আপনার বাবাকে খুঁজে পেয়েছি। “» »

ছবি জোসি ডেসমারাইস, আর্কাইভস লা প্রেসে দেউস-মন্টাগনেসের ডেস মিলি ইলেস নদীতে চারটি গাড়ি পাওয়া গেছে।

ডিউস-মন্টাগনেসে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গবেষণা শেষ হয়েছিল, প্রায় ত্রিশ ঘন্টা ডাইভ তিন দিন ছড়িয়ে পড়ার পরে, ল্যাক ডিউস-মন্টাগনেসের পুলিশ বাহিনীর মুখপাত্র জিন-ফিলিপ ল্যাব্বি বলেছেন।

মূল্যায়ন: রবার্ট সেন্ট-লুইয়ের জিপ ছাড়াও কর্তৃপক্ষ 1990 এর দশক থেকে একটি নিসান পালসার, 2003 সালে একটি 1995 এর ফোর্ড এসকর্ট ফোর্ড এবং একটি জিএমসি সিয়েরা ভ্যান যার সিরিয়াল নম্বরটি এখনও পাওয়া যায়।

জিন-ফিলিপ লাব্বি ব্যাখ্যা করেছেন, “জলে অন্যান্য যানবাহন রয়েছে বলে বিশ্বাস করার আর কোনও কারণ নেই। এক ডজন যানবাহনের প্রাথমিক অনুমান খুব বেশি ছিল।

তারা সেখানে কীভাবে পেল?

একটি আমেরিকান গ্রুপ, দুই সপ্তাহ ধরে কুইবেকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যথাক্রমে 11 এবং 37 বছর ধরে ব্যবসায়িক ডেটিংয়ের সমাধান করেছে। এই সময়ের জন্য পুলিশ কী করেছিল?

“এটি এমন একটি প্রশ্ন যা লোকেরা সঠিকভাবে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে। তবে উত্তরটি খুব জটিল নয়,” অবসর গ্রহণের জন্য সেরেটি ডু ক্যুবেক (এসকিউ) এর তদন্তকারী আরল্ড বার্নাচেজ বলেছেন।

“আমরা একটি প্রাথমিক নীতি থেকে শুরু করি: পুলিশ ম্যান্ডেট হ’ল আইন ও বিধিবিধানের প্রতি জীবন, প্রয়োগ এবং শ্রদ্ধার সুরক্ষা, ফৌজদারি তদন্ত। পরিচালনার লোকেরা একবার বলে যে নৈতিকভাবে, যুক্তিযুক্ত এবং নৈতিকভাবে, আমরা সবকিছু করেছি … তারা গবেষণা বন্ধ করে দেয়» »» »» »» »»

কুইবেকে, অঞ্চলটি অপরিসীম, আমাদের প্রচুর পরিমাণে জল রয়েছে। যদি পুলিশের কোনও ইঙ্গিত বা তথ্য না থাকে, এটির ব্যয় ব্যয় করে তারা এলোমেলোভাবে সন্ধান করতে পারে না। আরল্ড বার্নাচেজ, কুইবেক সেরেটের অবসর

কীভাবে বেশ কয়েকটি যানবাহন একই জায়গায় শেষ হয়েছিল? কুইবেকের (এমডিআইকিউ) খুন ও ইরেসোলাস নিখোঁজদের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি স্টাফেন লুস বিশ্বাস করেন যে এই জায়গাটি এমন একটি অঞ্চল হিসাবে “পরিচিত” ছিল যেখানে যানবাহন অপসারণ করা যায়।

“একটি 70 -ফুটের গর্তটি গভীর। আমি কল্পনা করি যে যারা ঘা (জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থের) আশ্বাস দিতে বা চুরি করা গাড়ি থেকে মুক্তি পেতে চান তারা এখানে এটি করতে পারেন,” তিনি বলেছেন।

ছবি জোসি ডেসমারাইস, আর্কাইভস লা প্রেসে স্টাফেন লুস, কুইবেকের খুন ও ইরেসোলাস নিখোঁজদের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি

“আমি আজ সকালে এসকিউ থেকে লোকদের সাথে কথা বলেছি, তারা স্বীকার করে যে তাদের কিছু শেখার আছে। আমি তাদের আন্তরিক অনুভব করেছি, তারা বলেছিল:” একটি মিশন নিয়ে অন্বেষণ, তাদের আছে স্কোর। তারা তাদের ক্ষেত্রে ভাল “”, স্টাফেন লুস বলেছেন।

রবার্ট সেন্ট-লুইয়ের ক্ষেত্রে, লাভাল পুলিশ সার্ভিসের তদন্তকারী এবং অপরাধ প্রযুক্তিবিদরা তদন্ত চালিয়ে যান।

অন্য তিনটি গাড়ি ডিউক্স-মন্টাগনেসের পুলিশের অধীনে পড়ে। জিন-ফিলিপ লাব্বি বলেছেন, “আমরা কুইবেকের মুভি মুভি মডিউলটির সাথে যোগাযোগ করছি।