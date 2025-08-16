‘দুটি asons তু, দুটি অপরিচিত’ শীর্ষ পুরষ্কার নেয়

হিবি থেকে তাবি, জাপানি চলচ্চিত্র নির্মাতা শো মিয়াকে সর্বশেষতম বৈশিষ্ট্যটি লোকারনো ফিল্ম ফেস্টিভালের মূল প্রতিযোগিতামূলক পুরষ্কার পার্দো ডি’ওরো জিতেছে।
মিয়াকে মাসাহিরো কোবায়শির পরে উত্সবের ইতিহাসের শীর্ষ পুরষ্কারের চতুর্থ জাপানি বিজয়ী পুনর্জন্ম (আই না ইয়োকান) মধ্যে 2007, আকিও জিসোজি এর এই ক্ষণস্থায়ী জীবন (মুজি), যা ১৯ 1970০ সালে পুরষ্কার ভাগ করে নেওয়ার জন্য চারটি চলচ্চিত্রের মধ্যে একটি ছিল এবং টিনোসুক কিনুগাসার ক্লাসিক জাহান্নামের গেট (জিগোকুমন) 1954 সালে।
আজ বিকেলে উত্সবের পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। তাবি থেকে হিবি মঙ্গা উপর ভিত্তি করে মিঃ বেন এবং তাঁর ইগলু, সমুদ্র উপকূলের একটি দৃশ্য লিখেছেন যোশিহারু সুজ। ছবিটি প্রযোজনা করেছিলেন মাসায়োশি জোহনাই। সরকারী সংক্ষিপ্তসারটি পড়েছে: গ্রীষ্মে নাগিসা এবং নাটসুও সমুদ্রের সাথে মিলিত হয়। তাদের খালি দৃষ্টিভঙ্গি একে অপরকে প্রতিফলিত করে কারণ তারা বিশ্রী শব্দের বিনিময় করে এবং বৃষ্টি-ভিজে সমুদ্রের মধ্যে ওয়েড করে। শীতকালে, চিত্রনাট্যকার লি একটি তুষার covered াকা গ্রামে ভ্রমণ করে। সেখানে, তিনি বেনজো দ্বারা পরিচালিত একটি গেস্টহাউস খুঁজে পান। তাদের কথোপকথনগুলি খুব কমই সংযুক্ত হয়, তবুও তারা একটি অপ্রত্যাশিত অ্যাডভেঞ্চারে যাত্রা শুরু করে।
লোকারনোর সমান্তরাল প্রতিযোগিতায়, বর্তমানের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রতিযোগিতা, চুল, কাগজ, জল…ট্রুং মিন কুই এবং নিকোলাস গ্রাক্সের সহ-নির্দেশিত একটি ডকুমেন্টারি শীর্ষ পুরস্কার জিতেছে। একটি ভিনটেজ বোলেক্স ক্যামেরায় তিন বছরেরও বেশি সময় শট করা, ছবিটি একজন প্রবীণ, নামবিহীন মহিলার সমৃদ্ধ প্রতিকৃতি, যিনি 60০ বছরেরও বেশি আগে একটি গুহায় জন্মগ্রহণ করেন, এখন তার সন্তান এবং নাতি -নাতনিদের যত্ন নেওয়া একটি গ্রামে থাকেন। ছবিটি তার দৈনন্দিন জীবন এবং তার ভঙ্গুর মাতৃভাষা, র্যাকের সংক্রমণকে তরুণ প্রজন্মের কাছে ধারণ করে, কারণ তিনি তার মৃত মা তার বাড়িতে তার পর্বত গুহায় ডাকার স্বপ্ন দেখেন।
চুল, কাগজ, জল… পায়েল কাপাডিয়ার গ্রাউন্ডব্রেকিং বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশের পিছনে সংস্থা পেটিট বিশৃঙ্খলার টমাস হাকিম এবং জুলিয়েন গ্রাফ প্রযোজনা করেছিলেন সমস্ত আমরা হালকা হিসাবে কল্পনাজুলি ফ্রেরেসের পাশাপাশি। ইতালীয় ভিত্তিক বিক্রয় সংস্থা লাইট অন প্রকল্পটি পরিচালনা করছে।
অন্য কোথাও, সাদা শামুক মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া এলসা ক্রেমসার এবং লেভিন পিটার লিখেছেন বিশেষ জুরি পুরস্কার জিতেছিলেন এবং আব্বাস ফাহডেল আহতদের গল্পের জন্য সেরা পরিচালক জিতেছিলেন।
লোকারনোতে এই বছরের বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য নীচে স্ক্রোল করুন।
বিজয়ী শিরোনামের ফসল নিয়ে আলোচনা করে, লোকারনোর প্রধান জিওনা এ। নাজারো এই বছরের উত্সবটিকে এমন একটি ইভেন্ট হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা “সিনেমার স্থায়ী এবং মৃদু শক্তি এবং শান্তির দুর্দান্ত উপহারগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য সম্প্রদায়গুলিকে একত্রিত করার বহুগুণ উপায়” উদযাপন করেছে।
“আমরা যে সমস্ত পরিচালক তাদের কাজ দিয়ে উত্সবকে বিশ্বাস করেছিলেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এটি আমাদের ভবিষ্যতে দৃ firm ়তার সাথে সেট করা একটি অগ্রণী সংস্করণ তৈরি করার অনুমতি দিয়েছে,” এক বিবৃতিতে বলেছে। “আমরা নিশ্চিত যে এই কাজগুলি সময়ের পরীক্ষায় দাঁড়াবে এবং তরুণ প্রতিভাগুলির জন্য প্রত্যাশার বীকন হয়ে উঠবে যা তারা আগামীকাল তৈরি করতে চায় এমন চলচ্চিত্রগুলি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। একটি উত্সব আগামীকাল একটি ভাল তৈরির মতো। সেই সময়ে একটি চলচ্চিত্র”।
সম্পূর্ণ বিজয়ীদের তালিকা:
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা
পার্দো ডি’ওরো – উত্সব এবং লোকারনোর শহরটির গ্র্যান্ড প্রাইজ
থেকে তাবি থেকে হিবি (দুটি asons তু, দুটি অপরিচিত) জাপানের শো মিয়াকে লিখেছেন
বিশেষ জুরি পুরষ্কার – অ্যাসোনা এবং লসনের শহরগুলি
থেকে সাদা শামুক এলসা ক্রেমসার এবং লেভিন পিটার, অস্ট্রিয়া/জার্মানি লিখেছেন
সেরা দিকের জন্য পার্ডো – লোকারনোর শহর এবং অঞ্চল
থেকে আব্বাস ফাহদেল জন্য আহত জমির গল্পলেবানন
সেরা পারফরম্যান্সের জন্য পার্ডো
থেকে মানুয়েলা মার্টেলি এবং আনা মারিজা ভেসেলিক জন্য God শ্বর সাহায্য করবেন না (God শ্বর সাহায্য করবেন না) লিখেছেন হানা জুয়া, ক্রোয়েশিয়া/ইতালি/রোমানিয়া/গ্রীস/ফ্রান্স/স্লোভেনিয়া
সেরা পারফরম্যান্সের জন্য পার্ডো
থেকে মেরিয়া ইম্ব্রো এবং মিখাইল সেনকভ জন্য সাদা শামুক এলসা ক্রেমসার এবং লেভিন পিটার, অস্ট্রিয়া/জার্মানি লিখেছেন
বিশেষ উল্লেখ
শুকনো পাতা লিখেছেন আলেকজান্দ্রে কোবেরিডজে, জার্মানি/জর্জিয়া
এর সিনেস্টি প্রতিযোগিতা
সোনার পার্ডো – এর সিনেস্টি প্রতিযোগিতা
থেকে চুল, কাগজ এবং জল … (চুল, কাগজ, জল…) নিকোলাস গ্রাক্স এবং ট্রুং মিন কুই, বেলজিয়াম/ফ্রান্স/ভিয়েতনাম
সেরা উদীয়মান পরিচালক পুরষ্কার – লোকারনোর শহর এবং অঞ্চল
থেকে সিসিলিয়া কং জন্য বড় ছেলেআর্জেন্টিনা/ফ্রান্স
বিশেষ জুরি প্রাইজ সিনেমা+
থেকে আমার আনন্দ (প্রণয়ী) ইটালি মার্গারিটা স্প্যাম্পিনাটো দ্বারা
সেরা পারফরম্যান্সের জন্য পার্ডো
থেকে অরোরা কোয়াট্রোকি জন্য আমার আনন্দ (প্রণয়ী) ইটালি মার্গারিটা স্প্যাম্পিনাটো দ্বারা
সেরা পারফরম্যান্সের জন্য পার্ডো
থেকে লেভান জেলবখিয়ানী জন্য দ্য সান ডোন্ট লিখেছেন জ্যাকলিন জেন্ড, সুইজারল্যান্ড/ইতালি
আগামীকাল পার্দি
কর্টি ডি’অ্যাটোর প্রতিযোগিতা
সোনার পার্ডিনো Wetransfer দ্বারা Weresent সেরা অটিউর শর্ট ফিল্মের জন্য
থেকে খুব সোজা ঘাড় নিও সোরা, জাপান/চীন দ্বারা
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা
সোনার পার্ডিনো আর্টস 3 ফাউন্ডেশন সেরা আন্তর্জাতিক শর্ট ফিল্মের জন্য
থেকে হায়েনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আল্টে উলান ইয়া দ্বারা
সিলভার পার্ডিনো আর্টস 3 ফাউন্ডেশন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য
থেকে এখনও খেলছি ফ্রান্সের মোহাম্মদ মেসবা লিখেছেন
পার্দি ডি ডোমানি সেরা দিকনির্দেশনা পুরষ্কার – বোনালুমি ইঞ্জিনিয়ারিং
থেকে প্রথম পাঠদান (প্রাথমিক শিক্ষা) লিখেছেন আরিয়া সানচেজ এবং মেরিনা মেরা, কিউবা/স্পেন/ব্রাজিল
মিডিয়া পেটেন্ট প্রশাসন এজি পুরষ্কার
থেকে জোর সময় স্থানচ্যুতি অ্যাঞ্জেল উ, তাইওয়ান দ্বারা
জাতীয় প্রতিযোগিতা
সেরা সুইস শর্ট ফিল্মের জন্য পার্ডিনো ডি’অরো এসআরজি এসএসআর
থেকে রিও ডি জেনিরো এখনও সুন্দর (রিও সুন্দর রয়ে গেছে) লিখেছেন ফিলিপ ক্যাসানোভা, বেলজিয়াম/ব্রাজিল/সুইজারল্যান্ড
জাতীয় প্রতিযোগিতার জন্য পার্ডিনো ডি আর্জেন্টো এসআরজি এসএসআর
থেকে হাজার টোন ফ্রান্সেসকো পোলোনি, সুইজারল্যান্ড
সেরা সুইস নতুন আগত পুরষ্কার
থেকে ফাঁড়ি 21 লিখেছেন ক্যামিল সুরদেজ, সুইজারল্যান্ড
লোকারনো ফিল্ম ফেস্টিভাল শর্ট ফিল্ম প্রার্থী – ইউরোপীয় চলচ্চিত্র পুরষ্কার
রিও ডি জেনিরো এখনও সুন্দর (রিও সুন্দর রয়ে গেছে) লিখেছেন ফিলিপ ক্যাসানোভা, বেলজিয়াম/ব্রাজিল/সুইজারল্যান্ড
প্রথম বৈশিষ্ট্য
সোয়াচ প্রথম বৈশিষ্ট্য পুরষ্কার
থেকে নীল হেরন সোফি রোমভারি, কানাডা/হাঙ্গেরি দ্বারা
সবুজ বাদামী
সবুজ বাদামী
থেকে মারের বাসা বেন রিভারস, যুক্তরাজ্য/ফ্রান্স/কানাডা দ্বারা
বিশেষ উল্লেখ
চুল, কাগজ এবং জল … (চুল, কাগজ, জল…) নিকোলাস গ্রাক্স এবং ট্রুং মিন কুই, বেলজিয়াম/ফ্রান্স/ভিয়েতনাম
একটি দক্ষিণ -ফ্যাসিং উইন্ডো (একটি দক্ষিণ মুখের উইন্ডো) লিখেছেন এলখাগ্বাদুলাম পিউরভ-ওচির, ফ্রান্স/মঙ্গোলিয়া