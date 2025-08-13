দুধ, বন্ধন এবং আইন: কম আমলাতন্ত্র, আরও স্নেহ | মতামত

শিশুর বুকের দুধ খাওয়ানোর বিভিন্ন সুবিধাগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত, কারণ বুকের দুধ স্বাস্থ্যকর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টি সরবরাহ করে, সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে, অ্যালার্জি, ডায়াবেটিস, স্থূলত্ব এবং হঠাৎ শিশু মৃত্যু সিন্ড্রোমের ঝুঁকি হ্রাস করে। তদতিরিক্ত, বুকের দুধ খাওয়ানো মা প্রসবোত্তর আরও সহজেই পুনরুদ্ধার করে এবং স্তন ক্যান্সার, ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার, ডায়াবেটিস বা কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। অবশেষে, বুকের দুধ খাওয়ানো মায়ের আত্ম -সম্মানকে শক্তিশালী করে এবং শিশুর সাথে তার বন্ধনকে শক্তিশালী করে।
বুকের দুধ খাওয়ানো আইনটি প্রতিদিন দুই ঘন্টা অবধি প্রতিদিনের কাজ বরখাস্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করে যখন বুকের দুধ খাওয়ানো স্থায়ী হয় এবং সর্বাধিক সময়সীমা নেই। মাকে অবশ্যই নিয়োগকর্তা সত্তাকে দশ দিন আগে অবহিত করতে হবে এবং শিশুর প্রথম বছরের পরে এই অধিকারটি উপভোগ করার জন্য একটি মেডিকেল শংসাপত্র সরবরাহ করতে হবে।
সরকার একটি খসড়া উপস্থাপন করেছে যার লক্ষ্য নিয়মগুলি পরিবর্তন করা, কারণ এটি সন্তানের দু’বছর অবধি (এখনও অবধি কোনও সীমা ছিল না) অবধি বুকের দুধ খাওয়ানোর অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে এবং বরখাস্তের শুরু থেকেই একটি মেডিকেল শংসাপত্রের দাবি করে, প্রতি ছয় মাসে নবায়ন করা হয়।
প্রকৃতপক্ষে, এই আইনটি অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে, তবে সরকার উপস্থাপিত কারণগুলির জন্য নয়, তবে আরও দুটি প্রধান কারণে। প্রথমটি মায়েদের মধ্যে সাম্যের সাথে সম্পর্কিত: বর্তমানে মায়েরা যারা বুকের দুধ খাওয়ান না (পছন্দ বা অসম্ভবতার দ্বারা) কেবল বরখাস্ত করার অধিকারী যে শিশু জীবনের এক বছর শেষ না করা পর্যন্ত, অন্যদিকে যারা বুকের দুধ খাওয়ান তারা অনির্দিষ্টকালের সুবিধা উপভোগ করতে পারেন। তবে এই বরখাস্ত হওয়া দুই বছর পর্যন্ত সমস্ত মায়েদের জন্য, খাবারের ধরণ নির্বিশেষে, সমতা নিশ্চিত করতে এবং তাদের বাচ্চাদের সান্নিধ্য এবং যত্নের জন্য আরও সময় দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রয়োগ করা উচিত। শৈশবকালীন শিশুদের সাথে সময়ের সুবিধা বুকের দুধ খাওয়ানোর বাইরেও প্রসারিত, সুতরাং আইনের দীর্ঘায়িত হওয়া সন্তানের বিকাশ এবং পরিবার-কাজের ভারসাম্যের পক্ষে অনুকূল হবে। সীমাতে, এমনকি সন্তানের বাবা বিকল্পভাবে বা আংশিকভাবে উপভোগ করার এই বরখাস্তের সম্ভাবনাও বিবেচনা করা যেতে পারে।
দ্বিতীয়ত, চিকিত্সা শংসাপত্রগুলির উপস্থাপনা এবং পর্যায়ক্রমিক পুনর্নবীকরণকে বাধ্য করা অবিশ্বাসকে বোঝায় এবং প্রক্রিয়াটি আমলাতন্ত্র করে। শিশু বিশেষজ্ঞের ভূমিকা হ’ল পারিবারিক অংশীদার এবং বুকের দুধ খাওয়ানোর “আর্থিক” নয়। যে কোনও মা নিয়োগকর্তাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর অভিপ্রায় প্রকাশ করতে সক্ষম হওয়া উচিত, কেবল প্রতিশ্রুতির ঘোষণা। আস্থার বন্ধন এবং সৎ বিশ্বাসের অনুমান যথেষ্ট হওয়া উচিত। যদিও সরকার এখন প্রস্তাব করেছে তেমন আইন পরিবর্তন করা হয়নি, এটি এমন একটি দিক যা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। এবং যদি পূর্ববর্তী পরামর্শটি গ্রহণ করা হয়, তবে স্তন্যপান করানোর লাইসেন্সকে পিতামাতার সঙ্গী লাইসেন্সে রূপান্তর করতে, এই বিবৃতিটি স্পষ্টতই বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিল।
পিতামাতার মূল্য নির্ধারণ এবং শৈশব অধিকার রক্ষা করা বোঝায় যে সমস্ত মায়েদের তাদের বাচ্চাদের পাম্পার করার জন্য একই সময় দেওয়া এবং অযৌক্তিক আমলাতান্ত্রিক বাধা হ্রাস করতে। আরও ন্যায়সঙ্গত আইন এবং পরিবারের আসল প্রয়োজনগুলিকে কেন্দ্র করে শিশুদের একটি সুন্দর এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজকে প্রচার করবে।
লেখক 1990 এর অর্থোগ্রাফিক চুক্তি অনুসারে লিখেছেন