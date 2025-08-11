You are Here
দু’বছর হ্রাসের পরে নিরীক্ষকদের রাজস্ব আদায় হয়েছে
News

দু’বছর হ্রাসের পরে নিরীক্ষকদের রাজস্ব আদায় হয়েছে

2024 সালে, দুই বছর হ্রাসের পরে, নিরীক্ষা বাজার প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। একই সময়ে, নিরীক্ষা পরিষেবাদির মোট ভলিউমে “বিগ ফোর” এর অংশটি অন্যান্য সংস্থার তুলনায় রাজস্বের ধীরগতির বৃদ্ধির পটভূমির বিপরীতে হ্রাস পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এটিকে বিদেশী গ্রাহকদের রাশিয়ান বাজার ছেড়ে যাওয়ার সাথে যুক্ত করেন। 2025 সালে, নিরীক্ষকরা মুদ্রাস্ফীতি স্তরে বাজার বৃদ্ধির প্রত্যাশা করে এবং সমর্থন সংস্থাগুলি প্রস্থান করার জন্য একটি আইপিও সরবরাহ করবে, যার জন্য ব্যয়বহুল নিরীক্ষণের প্রয়োজন।

২০২৪ সালের ফলাফল অনুসারে, অডিট সংস্থাগুলির রেন্ডারড সার্ভিসেসের উপার্জন দু’বছর হ্রাসের পরে পুনরুদ্ধার করতে শুরু করে, অর্থ মন্ত্রকের তথ্য থেকে অনুসরণ করে। সুতরাং, গত বছরের ফলাফল অনুসারে, সূচকটি প্রায় 5%বৃদ্ধি পেয়ে 57.3 বিলিয়ন রুবেল হয়েছে। একই সময়ে, ২০২৩ সালে আয় .2.২%হ্রাস পেয়ে ৫৪.৮ বিলিয়ন রুবেল, ২০২২ সালে – .3.৩%, ৫৯.১ বিলিয়ন রুবেল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই জাতীয় গতিশীলতা মূলত বিদেশী গ্রাহকদের প্রস্থানের সাথে জড়িত। 2022 এবং 2023 সালে, বিদেশী সংস্থাগুলির প্রস্থানের কারণে নিরীক্ষকদের ক্লায়েন্ট বেস হ্রাস পেয়েছিল, 2024 সালে এই প্রক্রিয়াগুলি একটি শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে বন্ধ করে দিয়েছে, কারণ যে কেউ বাজার ছেড়ে যেতে চেয়েছিল তারা বি 1 এর অংশীদার তাতায়না স্যামসোনোভা ব্যাখ্যা করেছে। বিশেষত, কেবলমাত্র বৃহত্তম খেলোয়াড়রা বিগ ফোরের বিদেশি-প্রতিনিধিদের প্রস্থান থেকে চাপের মধ্যে ছিলেন (রক্ষিত, অডিটিং টেকনোলজিস অ্যান্ড সলিউশনস, “বিজনেস সলিউশনস অ্যান্ড টেকনোলজিস”, “ট্রাস্ট টেকনোলজিস-অডিট”), বিশেষজ্ঞ বিজনেস রেজোলিউশন সংস্থার সাধারণ পরিচালক পাভেল মিত্রোফানভ।

এছাড়াও, মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি সত্ত্বেও, ২০২২-২০২৩ সালে নিরীক্ষা পরিষেবার ব্যয় অপরিবর্তিত ছিল এবং ২০২৪ সালে এটি বৃদ্ধি পেয়েছে, রাখা অডিট সার্ভিসেস বিভাগের প্রধান আন্দ্রেই রিয়াজন্তসেভ বলেছেন। সুতরাং, বিশেষজ্ঞদের মতে, “বিগ ফোর” দামগুলি প্রায় 4-7% বৃদ্ধি করেছে, অন্যান্য বৃহত এবং মাঝারি -সঞ্চিত সংস্থাগুলি -7-10% দ্বারা (28 মার্চ, 2024 -এ কমমারসেন্ট দেখুন)। রোসস্ট্যাটের মতে, ২০২২ সালে মুদ্রাস্ফীতি প্রায় 12%ছিল, 2023 – 7.4%।

ফলস্বরূপ, বিগত তিন বছরের জন্য, রাশিয়ান “বিগ ফোর” এর মোট ভলিউমগুলিতে রেন্ডার করা মোট ভলিউমের অংশটি 7 পি দ্বারা হ্রাস করা হয়েছে, এটি 46.4%এ দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে, ২০২৪ সালের ফলাফল অনুসারে, চারটি বৃহত্তম সংস্থার রাজস্ব মাত্র ২%বৃদ্ধি পেয়ে ২ 26..6 বিলিয়ন রুবেল হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্য সংস্থাগুলির রাজস্ব %% বৃদ্ধি পেয়ে ৩০..7 বিলিয়ন রুবেল হয়ে দাঁড়িয়েছে, অর্থ মন্ত্রকের তথ্য থেকে অনুসরণ করে। “খবৃহত্তম ব্যতীত নিরীক্ষা সংস্থাগুলির সর্বাধিক বৃদ্ধির হার তাদের পরিষেবার কাঠামোর মধ্যে বাধ্যতামূলক নিরীক্ষণের উচ্চতর অংশের কারণে। অনিশ্চয়তার সময়কালে, অনেক সংস্থাগুলি একটি উদ্যোগের নিরীক্ষা সহ al চ্ছিক পরিষেবাগুলির পরিমাণ হ্রাস করে, যার বৃহত্তম সংস্থাগুলির অংশ tradition তিহ্যগতভাবে বেশি ছিল, “অ্যান্ড্রে রিয়াজান্টসেভ ব্যাখ্যা করেছেন।

আজ বড় গ্রাহকদের জন্য, ব্র্যান্ড ফ্যাক্টর কম গুরুত্বপূর্ণ। “প্রকৃতপক্ষে, আমরা ইতিমধ্যে গ্লোবাল” বিগ ফোর “(পিডব্লিউসি, ডেলয়েট, আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং, কেপিএমজি) এবং স্থানীয় ইউনিটগুলির বিষয়ে কথা বলছি না, যাদের দামগুলি অবশ্যই আঞ্চলিক বাস্তবতার সাথে মিলে যায় এবং সংগঠনটি যখন বিশ্বের চারটির অংশ ছিল তখন পূর্বের সাথে সরাসরি তুলনা করা যায় না,” অডিট বাজারে কমমারসেন্টের কথোপকথনকারী।

এর পটভূমির বিপরীতে, “বিগ ফোর” অন্যান্য দিকনির্দেশ বিকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, আর্থিক খাতে, বৃহত্তম সংস্থাগুলি আইএফআরএস মান অনুযায়ী এবং আরএএস স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে উভয়ই ক্রমবর্ধমান অভিনেতা। গ্রাহকদের জন্য, সমস্ত ধরণের প্রতিবেদনের জন্য একজন নিরীক্ষক আপনাকে ব্যয়কে অনুকূল করতে এবং নিরীক্ষকের জন্য – “বিভিন্ন ধরণের প্রতিবেদনের পদ্ধতিগুলি মূলত একই রকমের হিসাবে” ব্যয়গুলিতে প্রতিসম বৃদ্ধি ছাড়াই গড় চেক বাড়ান “, মিসেস স্যামসোনোভা বলেছেন।

নিরীক্ষকরা আরও বাজার পুনরুদ্ধারের উপর নির্ভর করছেন। 2025 সালে, এটি প্রায় মুদ্রাস্ফীতি স্তরে নামমাত্র পদগুলিতে বাজারের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং মিঃ রিয়াজানসেভ মূল্যায়ন করেছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পূর্বাভাস অনুসারে, বছরের শেষের দিকে মুদ্রাস্ফীতি 6-7%হতে পারে। মিঃ মিত্রোফানোভ বলেছেন, “মূলধন বাজারে, বিশেষত আইপিওতে ক্ষুধা বৃদ্ধির প্রবৃদ্ধি নিরীক্ষা এবং পরামর্শের বাজারে সহায়তা করা উচিত।” তিনি নোট করেছেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বচ্ছতা এবং নির্গত ডেটার মানের জন্য বর্ধিত প্রয়োজনীয়তা আরোপ করেছে, “অতএব সম্মানজনক পছন্দ – এবং এর অর্থ আরও ব্যয়বহুল – অনেকের জন্য নিরীক্ষক একটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা হয়ে উঠবে।”

জুলিয়া প্রোভিং

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।