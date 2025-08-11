দুবাই-স্টাইলের চকোলেট বারগুলি ‘স্বাস্থ্যের ঝুঁকিপূর্ণ’ স্মরণ করে

দুবাই-স্টাইলের চকোলেটের একাধিক বারগুলি প্রত্যাহার করা হয়েছে কারণ গ্রাহকরা পণ্যগুলিতে অঘোষিত বাদাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়।
ফুড স্ট্যান্ডার্ডস এজেন্সি (এফএসএ) চিনাবাদাম, বাদাম, কাজু এবং পণ্যটিতে আখরোটের কারণে দুবাই-স্টাইলের চকোলেটগুলির তিনটি বারের উপরে একটি সতর্কতা জারি করেছে যা লেবেলিংয়ে উল্লেখ করা হয়নি।
নোসিস, ফিক্স ইট এবং লে দামাস দুবাই-স্টাইলের চকোলেট পণ্যগুলি সমস্তই সতর্কতার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ভোক্তাদের এবং খাদ্য ব্যবসায়গুলিকে “স্বাস্থ্যের ঝুঁকি এড়াতে” পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেয়।
চিনাবাদাম বা অন্যান্য ধরণের বাদামের অ্যালার্জিযুক্ত লোকদের পণ্যগুলি না কিনে এবং তারা ইতিমধ্যে কিনে থাকলে সেগুলি না খেতে বলা হয়েছে।
“আমরা এমন ভোক্তা এবং খাদ্য ব্যবসায়কে জানিয়ে দিচ্ছি যারা নীচে তালিকাভুক্ত দুবাই-স্টাইলের চকোলেট পণ্যগুলির যে কোনও কিনেছেন এই পণ্যগুলি চিনাবাদাম এবং অন্যান্য ধরণের বাদাম (বাদাম, কাজু এবং আখরোট) রয়েছে যা লেবেলিংয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়নি, এটি চিনাবাদাম বা অন্যান্য ধরণের বাদামের কাছে অ্যালার্জিযুক্ত কারও পক্ষে সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে,”
“নীচে তালিকাভুক্ত দুবাই-স্টাইলের চকোলেট পণ্য বিক্রি করা খাদ্য ব্যবসায়গুলি তাত্ক্ষণিকভাবে বিক্রয় বন্ধ করতে এবং পণ্য প্রত্যাহার গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়, এবং যেখানে খুচরা বিক্রয় হয়েছে, পণ্য পুনর্বিবেচনা করার জন্য This কারণ পণ্যটি চিনাবাদাম বা অন্যান্য ধরণের বাদামের অ্যালার্জিযুক্ত যে কাউকে মারাত্মক ঝুঁকি উপস্থাপন করে।”
এতে আরও যোগ করা হয়েছে যে ব্ল্যাক সি ট্রেডিং লিমিটেড নামে একটি সংস্থা এই পণ্যগুলি এই পণ্য সরবরাহ করেছে, যা এখনও অবধি অনিয়ন্ত্রিত ছিল।
লে দামাস সুইটস এলএলসি, যা লে দামাস চকোলেট তৈরি করে, তখন থেকেই রয়েছে বলেছি স্বাধীন এফএসএর পুনরুদ্ধার বিজ্ঞপ্তিতে তালিকাভুক্ত পণ্যটি একটি জাল এবং এটি ফার্ম দ্বারা উত্পাদিত, বিতরণ বা অনুমোদিত নয়।
“আমরা আমাদের গ্রাহকদের এবং খুচরা অংশীদারদের আশ্বস্ত করতে চাই যে প্রশ্নযুক্ত পণ্যটি কোনও খাঁটি লে দামাস আইটেম নয়,” লে দামাসের একজন মুখপাত্র বলেছেন। একজন মুখপাত্র বলেছেন, “এটি এমন একটি জাল যা আমাদের ব্র্যান্ডিংকে মিথ্যাভাবে ব্যবহার করে এবং আমাদের সুরক্ষা, গুণমান বা নকশার মান পূরণ করে না,” একজন মুখপাত্র বলেছেন।
চকোলেট বারগুলি একটি ভাইরাল খাবারের প্রবণতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় যা 2024 সালে উত্থিত হয়েছিল এবং অব্যাহত রয়েছে। এটি ক্রিমি পেস্তা ফিলিং সহ চকোলেট বারের চারপাশে কেন্দ্র করে, প্রথমে দুবাইয়ের একটি চকোলেটিয়ার দ্বারা তৈরি করা হয়।
সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম টিকটকে কয়েক মিলিয়ন ভিউ পেয়ে, বারের জনপ্রিয়তা এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছে যে বিশ্বব্যাপী পেস্তা কার্নেলের দামকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, এপ্রিল থেকে এপ্রিল মাসে দামগুলি $ 7.65 থেকে বেড়ে 10.30 ডলারে দাঁড়িয়েছে।