দুয়া লিপা কসোভোর কাছ থেকে নাগরিকত্ব গ্রহণ করে: “আমি এই দেশকে ভালবাসি এবং এর অর্থ অনেক বেশি” | সংগীত

ব্রিটিশ গায়ক দুয়া লিপা এখন কসোভোর নাগরিক। “আমি অনুভব করি যে আমার দুটি পক্ষ এখন এক,” তারকা বলেছিলেন পপযিনি শুক্রবার সে দেশের রাষ্ট্রপতির হাতে নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন, শুক্রবার, এমন একটি অনুষ্ঠানে, যেখানে শিশুদের একটি কোরাস সফল হতে পারে লেবিটিং। শিল্পীর এখন থেকে ব্রিটিশ জাতীয়তা, আলবেনিয়ান এবং কসোভার রয়েছে।

“আমার মধ্যে সর্বদা আমার মধ্যে যে দ্বৈততা ছিল তা সম্পূর্ণ করুন I বিবিসি। দুয়া লিপা লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ফাদার কসোভার এবং মায়ের কন্যা, তবে ১১ বছর বয়সে তিনি ২০০৮ সালে সেই দেশের স্বাধীনতার পরে কসোভোর প্রিস্টিনা চলে যান (চার বছর)।

রাষ্ট্রপতি বিজোসা ওসমানি বলেছিলেন যে লিপাকে জাতীয়তার জন্য দায়ী করা “সম্মান”, যা “আমাদের দেশের ইতিহাসের অন্যতম প্রতীকী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব”। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এক্স -তে লিখেছিলেন, “দুয়া এবং কসোভো সর্বদা অপ্রত্যাশিত ছিল” যেভাবে গায়ক তার পরিবারের অতীতকে “গর্বের সাথে” খেলাধুলা করেছিলেন, যিনি 1990 এর দশকে প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ায় যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। “আমাদের কৃতজ্ঞতা কসোভোর জন্য যা করেছে এবং যা করেছে তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা অসীম।”


দুয়া লিপা একটি সামাজিক সংহতি ফাউন্ডেশন তৈরি করেছিল যা কসোভোর “সর্বাধিক দুর্বল” সম্প্রদায়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যেখানে তিনি গত সপ্তাহে সানি হিল ফেস্টিভালের জন্য ছিলেন, যার মধ্যে তিনি পোস্টারের প্রধান ছিলেন। তিনি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, “আপনারা যে শহরটি আমাকে আকার দিয়েছে, সেই শহরে, এত শক্তি, আনন্দ এবং গর্ব দ্বারা ঘিরে … এর অর্থ কী তা প্রকাশ করা শক্ত,” তিনি ইনস্টাগ্রামে লিখেছিলেন, “

প্রিস্টিনায় জন্মগ্রহণকারী পিতা দুকগজিন লিপার সমর্থন দিয়ে 2018 সালে সংগীত ইভেন্টটি তৈরি হয়েছিল। বাবা এবং কন্যা একসাথে মঞ্চে গাইতে গায় যুগগায়কটি এমন এক মুহুর্ত বলে যে সে কখনই ভুলতে পারবে না।



2022 সাল থেকে, সেই দুয়া লিপা কসোভোর সম্মানসূচক রাষ্ট্রদূতের উপাধি ছিল। একই বছর, তিনি রাষ্ট্রপতি বাজরাম বেগাজের হাতে আলবেনিয়ার নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন, সেই দেশের প্রচারের জন্য কাজ করার জন্যও।

যেহেতু এটি সাফল্যের সাথে সংগীতে চালু হয়েছে নতুন নিয়ম 2017 সাল থেকে, গায়ক তার পিতামাতার অতীত সম্পর্কে কথা বলার জন্য জনসাধারণের প্রদর্শনী ব্যবহার করেছেন, শান্তির কাছে আবেদন করার সুযোগটি নিয়ে। “আমার অস্তিত্ব রাজনৈতিক। লন্ডনে বসবাস করা আমার বাবা -মা যুদ্ধ থেকে বাঁচতে বাধ্য হওয়ার কারণে,” তিনি বলেছিলেন রোলিং স্টোন 2024 সালে, যেখানে তিনি তাঁর শ্রোতাদের উপলব্ধি সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন।

“আমি জানি না যে লোকেরা মনে করে আমি বই পড়ি না। আমরা চাই না যে আমরা রাজনীতিবিদ হতে পারি। আমরা চাই না যে আমরা স্মার্ট হই। আমার চেয়ে আমার মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে।” তিনি লিসবন এবং ব্রাগায় ২০২২ সালে বেশ কয়েকটি কনসার্টের জন্য পর্তুগালে থাকা গায়ককে দুঃখ করেছিলেন; এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যালবামটি অ্যালবামটি প্রবর্তনের জন্য র‌্যাডিকাল আশাবাদ



