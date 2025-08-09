দুয়া লিপা সৈকতে অল-হোয়াইট পোশাকে লম্বা পাগুলি ফ্লান্টস

দুটি লিপা
আমি এই সৈকত ছবিগুলি দিয়ে ‘আপনার মনকে উড়িয়ে দেব’ !!!
প্রকাশিত
দুটি লিপাগ্রীষ্মের প্রতিটি শেষ বিটটি ভিজিয়ে রাখা … পিছনে লাথি মেরে এবং একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় সমুদ্র উপকূলের ছুটিতে কিছু ত্বককে বহন করা।
গায়ক-গীতিকার শনিবার সকালে তার কিছু গ্রীষ্মমন্ডলীয় লোকালে ভ্রমণ থেকে কয়েকটি ছবি ভাগ করেছেন … একটি ম্যাচিং বিকিনি শীর্ষের উপরে একটি সাদা শার্ট পরা এবং ক্যামেরায় একটি স্মোলারিং চেহারা শুটিং করেছেন।
ডুয়ার তার বাকী পোশাকের সাথে মেলে কিছু ক্ষুদ্র সাদা সাঁতারের শর্টস পেয়েছিল … তারার পিছনের দিকের খুব সামান্য covering েকে রাখার সাথে সাথে সে জলের চারপাশে লাউঞ্জ করে।
ডুয়া পোস্টগুলির ক্যাপশন দিয়েছিল, “~ ভিটামিন সি ~” – তাই মনে হচ্ছে যে সে তার ছুটিতে পুষ্ট বোধ করছে।
দুয়া হয়েছে সূর্য ভিজছে কয়েক মাস ধরে এখন … hangout আউট মোনাকোইতালি এবং বিশ্বজুড়ে আরও এক টন অন্যান্য চমত্কার দাগ।
আপনি এটি জানার আগে গ্রীষ্মটি শেষ হয়ে যাবে … তবে, স্টুডিওতে ফিরে আসার আগে দুয়া স্পষ্টতই এটির প্রতিটি শেষ বিট উপভোগ করছে!