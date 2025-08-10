You are Here
দুয়া লিপা স্কিম্পি বিকিনিতে টোনড বডি দেখায়
News

দুয়া লিপা স্কিম্পি বিকিনিতে টোনড বডি দেখায়

দুটি লিপা
ছুটিতে ‘নরকের চেয়ে উত্তপ্ত’ খুঁজছেন …
মডেলিং কিশোর বিকিনি!

প্রকাশিত

ছুটির দিনে দুয়া লিপা

দুটি লিপা তার কুঁচকানো বোডটি দেখানোর জন্য মঞ্চ থেকে কিছুটা বিরতি নিচ্ছে … রোদে ভরা শূন্যে থাকাকালীন বিভিন্ন বিকিনিতে পোজ দিচ্ছেন!

“ওয়ান কিস” হিটমেকারের সর্বশেষ ইনস্টাগ্রাম শটগুলি দেখুন-তিনি কিশোরী পোলকা ডট বিকিনিস থেকে শুরু করে একটি গরম গোলাপী স্ট্রিং 2-পিস পর্যন্ত বিভিন্ন সাঁতারের পোশাকের মডেল করার সুযোগ নিচ্ছেন যা কল্পনাকে সামান্যই ছেড়ে দেয়।

দ্বি-লিপা-আইজি -২

ডুয়া তার সমস্ত মনোরম দৃষ্টিভঙ্গিগুলিতে নিখুঁত শট পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে পুল এবং সৈকত থেকে তার মহাসাগরের ছুটি উপভোগ করছে।

এবং তিনি একা নন-তিনি একটি চুদাচুদি স্ন্যাপ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন তার বাগদত্ত, কলাম টার্নারএটি তার সাদা পোলকা বিন্দুগুলির সাথে একটি কালো বিকিনি দুলিয়ে দেখিয়েছিল।

দ্বি-লিপা-আইজি -1

পপ তারকা শনিবার যখন ভক্তদের ফিডগুলিও উত্তপ্ত করেছিলেন কিছু গরম শট ভাগ করা নিজের মধ্যে একটি ল্যাসি হোয়াইট এনসেম্বল মডেলিং যা তার ছিঁড়ে যাওয়া অ্যাবস এবং টোনড পা সামনে এবং কেন্দ্র করে রাখে।

দুয়া একজন পেশাদার গায়ক হতে পারে … তবে তিনি অবশ্যই কীভাবে ভাল অবকাশ করতে জানেন – এবং এটি করার সময় একটি পরম মডেলের মতো দেখতে জানেন!

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts