দুরভ একটি “নেতিবাচক ব্লক” -মেডুজা বিক্রি করে টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলি ব্লক করার ঘোষণা দিয়েছেন
দুরভ একটি “নেতিবাচক ব্লক” -মেডুজা বিক্রি করে টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলি ব্লক করার ঘোষণা দিয়েছেন

টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলি “এবং চাঁদাবাজি” ব্লক করবে, ঘোষিত ম্যাসেঞ্জার পাভেল দুরভের প্রতিষ্ঠাতা।

জুলাইয়ের শেষে, তিনি তিনি ফোন করলেন টেলিগ্রাম ব্যবহারকারীরা ব্ল্যাকমেল এবং চাঁদাবাজি জুড়ে এসে যদি তারা বা ম্যাসেঞ্জার দলের কাছে অভিযোগ করেন:

“আমরা দেখি যে স্ক্যামাররা কীভাবে ব্ল্যাকমেইল করছে ব্যবহারকারীরা তাদের দেওয়ার জন্য বাধ্য করার চেষ্টা করছে (বিরল সংখ্যা এবং টেলিগ্রাম ব্যবহারকারীদের নাম)। এমন চ্যানেলগুলিরও প্রতিবেদন রয়েছে যা অর্থ খসড়া করে, ব্যক্তিগত বা গোপনীয় তথ্য নিষ্কাশনের হুমকি দেয়। <...> আমরা এটি সহ্য করার ইচ্ছা করি না। “

আজ, ডুরভ বলেছিলেন যে তিনি কয়েকশ অভিযোগ পেয়েছিলেন, যার ভিত্তিতে সপ্তাহের শেষ অবধি “অনেক” টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলি অবরুদ্ধ করা হবে।

“এই কারণে অবরুদ্ধ করার অর্থ হ’ল আমাদের কাছে চ্যানেল প্রশাসকরা মানহানিকর পোস্টগুলি প্রকাশ করেছিল এবং তারপরে ক্ষতিগ্রস্থদের কাছ থেকে ফি দেওয়ার বিনিময়ে এগুলি সরিয়ে দিয়েছে। কিছু লোক এমনকি তথাকথিত” প্রতিরক্ষামূলক ব্লক “(বা” নেতিবাচক জন্য ব্লকগুলি “) বিক্রয়ের জন্যও ধরা পড়েছিল – আক্রান্তদের আক্রমণগুলি এড়ানোর জন্য যে ফিগুলি করা উচিত,” টেলিগ্রাম লিখেছেন।

২০২২ সাল থেকে, বেশ কয়েকটি টেলিগ্রাম চ্যানেলের প্রশাসকরা একবারে রাশিয়ান কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রকাশনার অভাবের জন্য অর্থ আদায় করার অভিযোগে সত্যিকারের শর্তাদি পেয়েছিলেন (“নেতিবাচক জন্য ব্লক”)।

2023 সালে, মেডুসা এবং বেল একটি তদন্ত জারি করেছিলেন যে টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলির লেখকদের আটকানো রোস্টেক নেতৃত্বের দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। 2025 সালে, রাজ্য কর্পোরেশন টেলিগ্রামে “নেতিবাচক ব্লক” সম্পর্কিত একটি ফৌজদারি নিবন্ধ প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিল এবং এর জন্য 10 বছর অবধি রাখা হয়েছে।

এখন আপনি নিজের জন্য সমস্ত সারি করতে পারেন রোস্টেক হিসাবে, একটি সংস্থা টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলির বাজারকে “সাফ” করার জন্য যুদ্ধ-চেষ্টা করার জন্য অস্ত্র সরবরাহ করে। স্বেতলানা রয়টার্স এবং ইরিনা প্যাঙ্ক্রাতোভা তদন্ত

