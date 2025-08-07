দুর্দান্ত তাপমাত্রায় দক্ষিণ ইরান – তাবনাক

তাসমাকের মতে, বুশহর প্রদেশ আবহাওয়া বিভাগের বিশেষজ্ঞ, তৌল মোহাম্মদী প্রদেশে ক্রমাগত তাপের তীব্রতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন: বুশহর প্রদেশের আবহাওয়া সংক্রান্ত স্টেশন অনুসারে, প্রদেশের কিছু অংশে বায়ু তাপমাত্রা 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বায়ু নিরাময়ে পৌঁছেছে 5 %।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে বুশেহর প্রদেশের সবচেয়ে উষ্ণতম পয়েন্টটি দন্তেস্টান এবং দন্তী শহরগুলিতে রেকর্ড করা হয়েছে।
বুশহর প্রদেশের আবহাওয়া বিভাগের বিশেষজ্ঞরা রাখাল এবং টাঙ্গেস্তান ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বায়ু তাপমাত্রা ঘোষণা করেছিলেন: গত 7 ঘন্টাগুলিতে, টাইট আরামের তাপমাত্রা, ড্যাশস্তেস্তান জলপ্রপাত এবং বুশেহর ওয়েল ছিল 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বুশহরের শহর।
মোহাম্মদী বুশহর প্রদেশের বৃদ্ধির বৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং যোগ করেছেন: গত দিন, বুশহর প্রদেশের কয়েকটি উপকূলীয় অঞ্চলে নিষ্ঠুর পরিমাণ ৫ %পৌঁছেছে।
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: এই সময়ের মধ্যে, জেনাভেহে 2 %, খড়গ 2 %, দ্বিধাদ্বন্দ্ব 2 % এবং বুশহর 2 %।
বুশহর প্রাদেশিক আবহাওয়া বিভাগের বিশেষজ্ঞ বলেছেন: আবহাওয়া সংক্রান্ত মানচিত্র অনুসারে, পরবর্তী 7 দিনের মধ্যে দক্ষিণ বাতাসের ধারাবাহিকতা সহ, প্রদেশে আর্দ্রতা এবং আর্দ্রতা বাড়ছে।
বুশহর ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রায় জর্জরিত হয়েছে
বুশেহর মেডিকেল সায়েন্সেসের উপ -প্রধান আমির হোসেইন দারাবি তাসনিম প্রতিবেদকের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন, তাপের তীব্রতা এবং বর্ধমান বায়ু আর্দ্রতার কথা উল্লেখ করে: তাপটি ঘটে যখন শরীর অতিরিক্ত তাপকে নিরস্ত করতে ব্যর্থ হয় এবং কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা 2 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে পৌঁছে যায়।
“এই অবস্থাটি শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির ক্ষতি ব্যাহত করে,” তিনি বলেছিলেন।
মেডিকেল সায়েন্সেসের স্বাস্থ্য বুশহর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি প্রধান জোর দিয়েছিলেন: গরম এবং আর্দ্র জলবায়ুতে বিশেষত বুশহরের মতো দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে উষ্ণায়নের ঝুঁকি অনেক বেশি।
দারাবি বলেছিলেন যে গরম এবং আর্দ্র জলবায়ুতে সেলুলার ডিহাইড্রেশন ঘটে।
উষ্ণায়ন রোধ করার উপায়গুলি উল্লেখ করে তিনি সুপারিশ করেছিলেন: ভারী ক্রিয়াকলাপগুলি দিনের শীতল ঘন্টাগুলিতে স্থানান্তরিত করা উচিত, যেমন ভোর বা সূর্যাস্তের মতো; সকাল 9 টা থেকে সন্ধ্যা 6 টার মধ্যে বহিরঙ্গন উপস্থিতি, পাশাপাশি হালকা -রঙের সুতির পোশাক, সানব্যাথিং টুপি, সানগ্লাস, সানস্ক্রিন এড়িয়ে চলুন।
মেডিকেল সায়েন্সেসের স্বাস্থ্য বুশহর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ -প্রধান বলেছেন: উত্তাপে এবং শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত হ্রাস করা, ঠান্ডা জলের মতো কাজ করা, কব্জি পানির মতো কব্জি যেমন কল, ম্যানুয়াল ফ্যানদের ব্যবহার, ঘাড়ের মুখ এবং পিছনে জল স্প্রে করা, বরফ প্রয়োগ করা এবং ঘাড়ে, ঘাড়ে ময়েশ্চারাইজিং।