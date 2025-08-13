You are Here
দুর্নীতির অভিযানের জন্য 4 চার্জ
দুর্নীতির অভিযানের জন্য 4 চার্জ

সান দিয়েগো।

অন্য কথায়, রামন রোভিরোসা এবং মারিও -ভিলা পেমেক্সে দুর্নীতির জন্য চারটি ফেডারেল পদের মুখোমুখি হন এবং রাজ্যের পাবলিক কোম্পানির ঘুষের মাধ্যমে বিদেশী জ্বালানী কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে ঘুষ বের করার চেষ্টা করতেন।

সাধারণ ভাষায়, রোভিরোসা এবং á ভিলা বিদেশী কর্মকর্তাদের $ 2.5 মিলিয়ন ডলারে চুক্তির উপকারের জন্য পেমেক্সে ঘুষের জন্য প্রায় 150,000 ডলার বিনিয়োগ করেছিলেন, যাদের কাছ থেকে তারা একরকম পুরষ্কার বা পারিশ্রমিক প্রত্যাশা করেছিলেন।

পেমেক্সে নিরীক্ষক হিসাবে তাদের কাজের মাধ্যমে, আসামিরা নগদ এবং বিলাসবহুল আইটেমগুলিতে ঘুষ সহ জুন 2019 এবং 2021 সালের মধ্যে পেমেক্সে দুর্নীতির কাজ করেছিল।

দুজনেই ক্যাম্পেচ এবং সিউদাদ ডেল কারম্যানের মধ্যে কাজ করেছিলেন। বিদেশী শক্তি আধিকারিককে উপকারের জন্য অডিট ফলাফলগুলি হেরফের করার পাশাপাশি – যারা নথিগুলিতে চিহ্নিত হয়নি – ক্যাম্পেচ এবং সিউদাদ ডেল কারম্যানের মধ্যে একটি গ্যাস পাইপলাইনের জন্য এবং রাস্তা এবং পেমেক্স অনুসন্ধানের চুক্তিতেও প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল।

চার্জগুলি বন্ধ দরজার পিছনে একটি ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। সোমবার তার চ্যানেলিংয়ের বিষয়ে বিচার বিভাগের রিপোর্টের পরে, গতকাল কেবল এই অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছিল।

হিউস্টনের আদালত প্রতিরক্ষা এবং প্রসিকিউটর অফিসের সাথে বিশ্লেষণ করে যদি উপযুক্ত হয়, যখন উভয় আসামীকে থামানো হয়, দু’জন দ্রুতগতির বিচারে, সরকার এখন যে প্রমাণ ও সাক্ষ্যগ্রহণের ভিত্তিতে, বিশেষত হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা যা আসামীদের একজন বিদেশী জ্বালানী কর্মকর্তাকে প্রেরণ করেছিল।

আসামীদের মধ্যে একজন এখনও পলাতক এবং বিচারিক নথি যা এক্সেলসিয়র তাদের সম্পূর্ণরূপে সনাক্ত না করেই অন্যান্য সহযোগীদের কাছে তাদের অ্যাক্সেস ছিল, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিযোগ উপস্থাপন করা রোভিরোসা এবং ইভিলা এর বিপরীতে, তাদের সহযোগীরা মেক্সিকোতে অব্যাহত রয়েছে বলে এই কারণেই হতে পারে।

উভয় আসামীই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী আইনী বাসস্থান সহ মেক্সিকান নাগরিক। ষড়যন্ত্রের অভিযোগে প্রত্যেককে 20 বছরের কারাদণ্ড থেকে সাজা দেওয়া হয়, যদি না তারা নিজেকে দোষী ঘোষণা করে এবং সম্ভবত তাদের সাজা প্রশমিত করতে সরকারের সাথে সহযোগিতা না করে।

সিএলএম

