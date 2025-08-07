দুর্নীতি শক্তিশালী রাজনীতিবিদদের দ্বারা সুরক্ষিত, আলেম – মাহদী শেহু

মানবাধিকার কর্মী ও জনসাধারণের বিষয়ক ভাষ্যকার মাহদী শেহু বলেছেন যে নাইজেরিয়ায় দুর্নীতি এখন আর অপরাধ নয় কারণ এটি এখন traditional তিহ্যবাহী শাসক, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং রাজনীতিবিদ সহ শক্তিশালী ব্যক্তিদের দ্বারা সুরক্ষিত।
একটি এআইটি প্রোগ্রামে সাম্প্রতিক উপস্থিতির সময় বক্তব্য রেখে মাহদী যুক্তি দিয়েছিলেন যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাইজেরিয়ার লড়াইয়ের আসল সমস্যাটি আইনের অনুপস্থিতি নয়, তবে সেগুলি কার্যকর করার ইচ্ছাশক্তির অভাব।
“নাইজেরিয়ার সমস্যা আইন নয়, আইন নয়, সাংবিধানিক বিধান নয়। সমস্যাটি বাস্তবায়নে রয়েছে, ধারণাটিতে, ধারণার ক্ষেত্রে।”
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে সফল প্রতিবেদনের জন্য 2.5% পর্যন্ত পুরষ্কার সহ হুইসেল ব্লোয়িং নীতিগুলি বিদ্যমান থাকলেও বিষয়টি আরও গভীরতর।
“দুর্নীতির বিষয়ে আইনী কাঠামো তৈরির কী লাভ? আপনি যখন দেখেন দুর্নীতি পা দিয়ে, চোখ দিয়ে, কান দিয়ে মানুষের মতো দৃশ্যমান?”
মাহদী তার দাবির পিছনে দুটি উদাহরণ দিয়েছেন।
তিনি প্রথমে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে কীভাবে উত্তর নাইজেরিয়ার একটি ব্যাংক এমডি তার স্ত্রী, ভাই এবং এমনকি হাউসমেইডের সহায়তায় শেয়ারহোল্ডারদের অর্থ হিসাবে 3 বিলিয়ন ডলার নিয়েছিল বলে অভিযোগ করেছে যে সেলুন এবং রেস্তোঁরাগুলির মতো ব্যবসা খোলার জন্য তহবিল ব্যবহার করে। তিনি বলেছিলেন যে লোকটি একবারে আদালতে হাজির হয়েছিল।
“অবশেষে, সেই ব্যাংকটি ভেঙে পড়েছিল। অর্থটি কখনই উদ্ধার করা হয়নি। তবে লোকটি এখনও মুক্ত হয় এবং এমনকি জাতীয় সম্মানও দেওয়া হয়।
তিনি বলেছিলেন যে দু’জন শক্তিশালী এমির এবং শীর্ষ ইসলামিক পণ্ডিতরা রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, যার ফলে এই মামলাটি আইনী প্রত্যাহারের ফলে “নোলে গদ্যকে” নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল।
দ্বিতীয় মামলায় দক্ষিণ নাইজেরিয়ার একজন প্রাক্তন গভর্নর জড়িত ছিলেন যারা অভিযোগ করেছেন যে তাঁর রাজ্য থেকে ৩০ বিলিয়ন ডলার চুরি করেছেন।
মাহদীর মতে, সম্প্রদায়ের নেতারা এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি তাঁর পক্ষে তদবির করেছিল, তাকে “আমাদের পুত্র” বলে ডাকে এবং রাষ্ট্রপতিকে তাকে যেতে দিতে বলে।
“আমার এনটিএ থেকে একটি ক্লিপ ছিল যেখানে দক্ষিণ-দক্ষিণ এল্ডার্স ফোরাম, দক্ষিণ-দক্ষিণ খ্রিস্টান ফোরাম এবং ক্যানের সেক্রেটারি-জেনারেল তখন ভিলায় গিয়ে রাষ্ট্রপতি ওবাসানজোর ওবাসানজোর সাথে দেখা করেছিলেন।
“জনাব রাষ্ট্রপতি, আমাদের পুত্র দ্বারা চুরি করা এই অর্থটি জানিয়েছেন,” মাহদী প্রকাশ করেছিলেন।
“তিনি কেবল একবার আদালতে হাজির হন। পরে, এমনকি তিনি ইয়ার’আদুয়া প্রশাসনের সময় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ হয়েছিলেন,” মাহদী আরও যোগ করেন।
মাহদী ১৯৯৯ সালের সংবিধানেরও সমালোচনা করে বলেছিলেন যে এটি ন্যায়সঙ্গত নয় এমন অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
“এটি আপনাকে বলে যে আপনি এই এবং এটির অধিকারী, তবে দিনের শেষে, সেই অধিকারগুলি বাস্তব জীবনে ধারণ করে না,” তিনি যোগ করেছেন।