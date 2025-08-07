You are Here
দুর্ব্যবহারের তদন্তের মাঝে পিতৃত্বের ছুটিতে গ্রেপ্তারের পরে পুলিশ অফিসার মারা গিয়েছিলেন, তদন্ত শুনানি
এক তদন্ত শুনেছে, একজন কর্মকর্তা পুলিশ কর্মকর্তা দুর্ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পরে পিতৃত্ব ছুটির সময় বাড়িতে তাকে গ্রেপ্তার করার পরে মারা গিয়েছিলেন।

হ্যাম্পশায়ার কনস্টাবুলারির পিসি অ্যালেক্স হ্যাজলেট-বার্ড, ফেব্রুয়ারী 11 2025-এ নিউ ফরেস্টের লেপে কান্ট্রি পার্কে মারা যান।

উইনচেস্টারে একটি প্রাক-অগ্রিম পর্যালোচনা শুনানিতে বলা হয়েছিল যে 32 বছর বয়সী এই যুবকটি 2023 সালের মে মাসে একটি সড়ক দুর্ঘটনার সাথে সম্পর্কিত মৃত্যুর সময় দুর্ব্যবহারের তদন্তের সাপেক্ষে ছিল।

শুনেছিল যে পিসি হ্যাজলেট-দাড়ি তার মেয়ের জন্মের জন্য পিতৃত্বের ছুটিতে ছিল যখন তাকে ন্যায়বিচারের গতিপথটি বিকৃত করার চেষ্টা করার অভিযোগে সাউদাম্পটনে তার বাড়িতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

স্যাম হার্মেল, পিসি হ্যাজলেট-বার্ডের বিধবা মেগান, একজন পরিবেশনকারী পুলিশ অফিসারও প্রতিনিধিত্ব করে বলেছিলেন: “মেগ হ্যাম্পশায়ারের নীতি, মানক অপারেটিং পদ্ধতিগুলি, পিতৃত্বের ছুটিতে কর্মকর্তাদের কল্যাণে, বিশেষত গ্রেপ্তার হওয়ার বিষয়ে বিষয়গুলির জন্য নজর রাখতে চান।”

হ্যাম্পশায়ার কনস্টাবুলারির প্রতিনিধিত্ব করে প্রভিন ফার্নান্দো প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন: “যদি কোনও নীতি থাকে তবে তা প্রকাশ করা উচিত।”

করোনার নিকোলাস ওয়াকার জানিয়েছেন, হ্যাম্পশায়ার কনস্টাবুলারির বিরুদ্ধে পুলিশ কন্ডাক্ট (আইওপিসি) এর কাছে হ্যাম্পশায়ার কনস্টাবুলারির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল এবং গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ (জিএমপি) তদন্ত শুরু করেছিল।

মিঃ ফার্নান্দো বলেছেন, আইওপিসির প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করতে এই তদন্তটি আরও ছয় মাস নিয়ে নয় মাস সময় নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মিঃ ওয়াকার বলেছিলেন: “হ্যাম্পশায়ারের এই মামলা পরিচালনার বিষয়ে অভিযোগ করা হয়েছে। এটা আমার কাছে স্পষ্ট যে গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ কয়েক দিনের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না।”

করোনার যোগ করেছেন: “আমি বিলম্বের দ্বারা একেবারে হতাশ, পরিবারের পক্ষে এটি অসহনীয়, তারা পরের বছর নয়, পরের সপ্তাহে এই সপ্তাহে চায়।”

বিচারপতি কোর্সটি বিকৃত করার চেষ্টা করার অভিযোগে সাউদাম্পটনে তাঁর বাড়িতে গ্রেপ্তার হওয়ার সময় পিসি হ্যাজলেট-বার্ড পিতৃত্বের ছুটিতে ছিলেন (পিএ সংরক্ষণাগার)

পিসি হ্যাজলেট-বার্ডের বাবা নিক বলেছেন: “আমার দৃষ্টিভঙ্গি হ’ল জিএমপিকে পুলিশ সিস্টেমটি বোঝার সাথে সাথে তারা এটি করতে দেয়, তারা কীভাবে কাজ করতে পারে তা বোঝে, তারা বুঝতে পারে যে কী ভাল এবং কোনটি ভাল নয়।

“এবং তারা সম্ভবত বুঝতে পারে যে কেউ যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে এবং জিনিসগুলির চারপাশে কোনও উপায় খুঁজে পায়।”

মিঃ ওয়াকার বলেছিলেন যে পুরো অনুসন্ধানের দিকে নজর দেওয়া বিষয়গুলির মধ্যে তার বাড়িতে পিসি হ্যাজলেট-বিয়ার্ডকে গ্রেপ্তার করা, তার জন্য কল্যাণ সমর্থন এবং তার আগ্নেয়াস্ত্র আবেদনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মিঃ ফার্নান্দো বলেছিলেন যে ২০২৩ সালে এই দুর্ঘটনাটি পিসি হ্যাজলেট-বার্ডকে ট্রমাজনিত পরবর্তী স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে ভুগছিলেন এবং যোগ করেছেন: “এই দুর্ঘটনা কীভাবে অ্যালেক্সের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর এবং নিজেই প্রভাবিত করেছিল সে সম্পর্কে সমস্যা রয়েছে।

“তারপরে নজরদারি ইউনিট এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অংশ হওয়ার জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। ২০২২ সালের শুরুতে এটিই তাঁর পক্ষে সমস্ত চাপযুক্ত পরিস্থিতি।”

পূর্বে অনুসন্ধানটি চালু হওয়ার পরে, বলা হয়েছিল যে পিসি হ্যাজলেট-দাড়ি তার গাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তবে মৃত্যুর কারণটি প্যাথলজিস্ট ডাঃ ম্যাথিউ সোমারলাদকে টক্সিকোলজি পরীক্ষার ফলাফলের প্রয়োজন হিসাবে দেওয়া হয়নি।

গত মাসে, হ্যাম্পশায়ার পুলিশ এবং অপরাধ কমিশনার ডোনা জোন্স জুলাইয়ে পিসি হ্যাজলেট-বার্ডের মৃত্যুর পরে এবং অন্য একজন কর্মকর্তা পিসি ক্লেয়ার ব্রাউনয়ের সম্পর্কহীন মৃত্যুর পরে ফোর্সের পেশাদার স্ট্যান্ডার্ড বিভাগের একটি স্বাধীন পর্যালোচনা ঘোষণা করেছিলেন।

মিঃ ওয়াকার 28 সেপ্টেম্বর 2026 এ শুরু হওয়ার জন্য পুরো শুনানির জন্য মামলাটি স্থগিত করেছেন।

মিসেস জোন্স বলেছিলেন: “সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি বাহিনী কীভাবে অভ্যন্তরীণ তদন্তকে পরিচালনা করে সে সম্পর্কে অফিসার, কর্মী এবং বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে বোধগম্যভাবে প্রশ্ন ও উদ্বেগ উত্থাপন করেছে।”

পিসি হ্যাজলেট-বার্ডের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে হ্যাম্পশায়ার পুলিশ ফেডারেশনের চেয়ারম্যান স্পেনসার র্যাগ বলেছেন: “অ্যালেক্স ছিলেন একজন নিবেদিত কর্মকর্তা যিনি বেশ কয়েক বছর ধরে দৃ de ়তার সাথে এই বাহিনীকে সেবা করেছিলেন।

“তিনি একজন ভাল প্রিয় এবং সম্মানিত সহকর্মী এবং বন্ধু ছিলেন। আমি অ্যালেক্সের সাথে কাজ করার আনন্দ পেয়েছিলাম এবং আমি জানি যে তার ক্ষতিটি ফোর্সে অনেকেই অনুভব করেছেন। তিনি অনেক মিস করবেন।”

