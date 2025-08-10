গাজায় সামরিক অভিযান সম্প্রসারণের নেতানিয়াহুর পরিকল্পনা অনুমোদনের সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তটি যুদ্ধের প্রতি ইস্রায়েলের দৃষ্টিভঙ্গির একটি মোড়কে উপস্থাপন করেছে এবং এর পাশাপাশি সম্ভবত খাড়া ব্যয় রয়েছে।
