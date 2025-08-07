দুষ্ট: গুড টিজারের জন্য – ওজ চরিত্রগুলির আইকনিক উইজার্ড প্রকাশিত

পর্দার আড়ালে একটি নতুন জন্য টিজার দুষ্ট: ভাল জন্য প্রিয়জনের এক উত্তেজনাপূর্ণ ঝলক সরবরাহ করে এসেছেন ওজ উইজার্ড অক্ষর প্রবেশ দুষ্ট বিশ্ব। পরে বাছাই দুষ্ট: পার্ট ওয়ান ‘এস সমাপ্তি, ছবিটি এলফাবা (সিন্থিয়া এরিভো) এবং গ্লিন্ডা (আরিয়ানা গ্র্যান্ডে-বাটেরা) এর মহাকাব্য গল্পটি শেষ করবে, যা প্রিয় ব্রডওয়ে মিউজিকাল এবং গ্রেগরি মাগুয়ের বইয়ের উপর ভিত্তি করে নির্মিত।
দ্য দুষ্ট: ভাল জন্য পর্দার পিছনে প্রথম চেহারাটি ওজ পৌরাণিক কাহিনী থেকে আরও স্বীকৃত চিত্র এবং চরিত্রগুলি প্রকাশ করে। এলফাবা এবং গ্লিন্ডা যখন পশ্চিম এবং গ্লিন্ডা দ্য গুডের দুষ্ট জাদুকরী হিসাবে তাদের নতুন পরিচয়গুলিতে পদক্ষেপ নিয়েছিল, তখন টিজারটি শ্রোতারা প্রথম ট্রেলারে যা দেখেছিল তার উপর প্রসারিত করে এবং ওজের পৌরাণিক কাহিনীতে আরও ঝুঁকে পড়ে।
ফিচারেট প্রকাশিত দুষ্ট এক্স -এ শ্রোতাদের এলফাবা এবং গ্লিন্ডার মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভাজনের হাইলাইটগুলি দেখার অনুমতি দেয়, যখন ওজের ক্রমবর্ধমান নাটকীয় ঝলক, এর হুমকি এবং এর রাজনীতি প্রদর্শন করে। ফুটেজটি পান্না শহরের ঝাড়ু শটগুলি প্রকাশ করে এবং ডরোথি, হলুদ ইটের রাস্তা, স্কেরেক্রো, সিংহ এবং টিন ম্যানের প্রধান ঝলকগুলি প্রবর্তন করে। এটি নীচে পরীক্ষা করে দেখুন:
কি দুষ্ট: ভাল ফিচারের জন্য সিনেমা সম্পর্কে প্রকাশ করে
দুষ্ট: গুডের জন্য গল্প আরও বেশি পরিচয় করিয়ে জোন এম চুর সংগীতের অভিযোজন শেষ হবে উইজার্ড অফ ওজ এলফাবা এবং গ্লিন্ডার সংবেদনশীল ভ্রমণের দিকে মনোনিবেশ করার সময় উপাদানগুলি। ডরোথি, টিন ম্যান, স্কেরক্রো এবং কাপুরুষোচিত সিংহ একটি সংক্ষিপ্ত ক্যামিও তৈরি করার সময় দুষ্ট: প্রথম অংশ, টিজারটি নিশ্চিত করেছে 1939 সালের চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলি সিক্যুয়ালে উপস্থিত হবে।
এটি সম্ভবত আরও বেশি যে তারা এলফাবার রূপান্তরের চূড়ান্ত অভিনয়ে প্রধান খেলোয়াড় হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। তাদের আগমন সর্বদা প্রত্যাশিত ছিল, তবে তাদের, বিশেষত ডোরোথির সিলুয়েটকে দেখে তাদের আত্মপ্রকাশকে প্রথমবারের মতো বাস্তব বোধ করে। এটি এও টিজড হয়েছে যে শ্রোতারা কীভাবে টিন ম্যান, স্কেরেক্রো এবং কাপুরুষোচিত সিংহটি প্রথম স্থানে এসেছিল তা দেখতে সক্ষম হবে।
টিজারটি গ্লিন্ডা এবং এলফাবার মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার উপরও জোর দেয়, এটি পরামর্শ দেয় ভাল জন্য প্রথম সিনেমার চেয়ে আবেগগতভাবে আরও তীব্র হবে। ভাল জন্য গ্লিন্ডা এবং এলফাবার বন্ধুত্বকে কীভাবে ওজে তাদের নতুন ভূমিকা, এলফাবার বংশোদ্ভূত “দুষ্টতা” হিসাবে পরিণত করে এবং বিশ্বের সাথে তার চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব যা তাকে অসুর করে দিয়েছিল তার মাধ্যমে শ্রোতাদের নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।
বৈশিষ্ট্যটি নতুন আলোতে ক্লাসিক চরিত্রগুলি পুনর্বিবেচনা করার জন্য একটি নতুন সুযোগও সরবরাহ করে। ডরোথি tradition তিহ্যগতভাবে নির্দোষ হিসাবে চিত্রিত হয়েছে, কিন্তু ভিতরে দুষ্টগল্পটির সংস্করণ, তার যাত্রা আরও জটিল, বিশেষত একবার তিনি দুষ্ট জাদুকরের সাথে দেখা করার পরে, যিনি ডরোথির মতো বলা হয়েছে তার মতো খারাপ হতে পারে না।
উইকডে আমাদের গ্রহণ: গুডের ফিচারের জন্য
এই পর্দার আড়ালে টিজার শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেয় দুষ্ট কেবল একটি পুনর্বিবেচনা নয়, তবে এটি ওজ এর পৌরাণিক কাহিনীটির সম্পূর্ণ পুনর্বিবেচনা। ডরোথি এবং তার আইকনিক বন্ধুদের ত্রয়ী দেখা একটি উত্তেজনাপূর্ণ প্রথম চেহারা, তবে একটি বিড়ম্বনার সাথে স্তরযুক্ত, কারণ দর্শকরা জানেন যে তারা ভুল বোঝাবুঝি এবং অন্যায় বিচারের আশেপাশে নির্মিত একটি আখ্যানটিতে প্রবেশ করছেন।
এই জটিলতা সর্বদা তৈরি হয় দুষ্ট যেমন একটি শক্তিশালী সঙ্গী ওজ উইজার্ড, এবং ভাল জন্য গল্পের এলফাবার দিকে ঝুঁকতে প্রস্তুত চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে। টিজারটি এই চূড়ান্ত অধ্যায়ের সংবেদনশীল মূলটিকে হাইলাইট করে এবং গ্র্যান্ডে এবং এরিভো পাওয়ার হাউস পারফরম্যান্স সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত, মনে হয় দুষ্ট: ভাল জন্য গল্পটির একটি আইকনিক উপসংহার হবে।
সূত্র: দুষ্ট/এক্স
দুষ্ট: ভাল জন্য
- প্রকাশের তারিখ
-
21 নভেম্বর, 2025
- পরিচালক
-
চাকরি পুরুষ
- লেখক
-
উইনি হোলজম্যান, ডানা ফক্স, গ্রেগরি মাগুয়ের
- প্রযোজক
-
মার্ক প্ল্যাট