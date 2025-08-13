দু: খিত! আবুজার ফায়ার গুটস থানা

আগুনের প্রাদুর্ভাব আবুজার গকি 2 বিভাগীয় থানার কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, কয়েক মিলিয়ন নাইরার মূল্যের সম্পত্তি হুমকি দিয়েছে।
ফেডারেল ফায়ার সার্ভিসের (এফএফএস) দ্রুতগতির হস্তক্ষেপ মঙ্গলবার সকালে জ্বলজ্বলকে ব্যাপক ধ্বংস করতে বাধা দেয়।
এফএফএস সদর দফতরের কর্পোরেট সার্ভিসেসের প্রধান সহকারী নিয়ামক জেনারেল আউ উমর একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে এই ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে ফায়ারম্যানদের তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে 200 মিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়েছিল।
উমর বলেছিলেন, “২০২৫ সালের ১২ ই আগস্ট মঙ্গলবার, এসএফ এজ্বো -র নেতৃত্বাধীন জাতীয় সদর দফতরের ফেডারেল ফায়ার সার্ভিস থেকে আমাদের সাহসী পুরুষরা দ্রুতগতভাবে আবুজার গকি ২ বিভাগীয় থানায় আগুনের প্রাদুর্ভাবের প্রতিক্রিয়া জানায়, এন ২০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পত্তি সাশ্রয় করে।
“বৈদ্যুতিক উত্সাহের কারণে সৃষ্ট জ্বলনটি দ্রুত কো-অগ্নি নির্বাপকদের সাথে নিভিয়ে ফেলা হয়েছিল, তারপরে পুনঃনির্মাণ রোধে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল।”
তবে এই প্রতিবেদন দায়েরের সময় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
উমর যোগ করেছেন যে বিভাগীয় পুলিশ অফিসার, সিএসপি মোহাম্মদ আমাদু অভিযানের সময় তাদের পেশাদারিত্বের জন্য ফায়ার ক্রুদের প্রশংসা করেছেন।
তিনি বলেন, ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনা রোধে সহায়তা করার জন্য সংস্থাটি স্টেশনটির সাথে সুরক্ষা টিপসও ভাগ করেছে।
নাইজেরিয়া জুড়ে পুলিশ স্টেশন এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে আগুনের প্রাদুর্ভাবের ঘটনাগুলি অস্বাভাবিক নয়, বেশিরভাগ বৈদ্যুতিক ত্রুটি, ত্রুটিযুক্ত তারের বা বিদ্যুতের তীব্রতার সন্ধান রয়েছে।
২০২৩ সালের ডিসেম্বরে, ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরি (এফসিটি) পুলিশ কমান্ড সদর দফতরে একই রকম আগুনের ঘটনা ঘটেছিল, এটি বেশ কয়েকটি অফিসকে নিয়ন্ত্রণে আনার আগে ক্ষতিগ্রস্থ করে।
ফেডারেল ফায়ার সার্ভিস ধারাবাহিকভাবে সরকারী সংস্থাগুলিকে কঠোর আগুন সুরক্ষা প্রোটোকল বাস্তবায়ন, নিয়মিত বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ পরিচালনা করতে এবং এই জাতীয় ঘটনাগুলি রোধ করার জন্য কার্যকরী দমকলকর্মী সরঞ্জাম ইনস্টল করার আহ্বান জানিয়েছে।