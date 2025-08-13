(দেখুন) আয়ারল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার কেভিন ও’ব্রায়েন আইরিশদের দ্বারা ভারতীয়দের উপর বর্ণবাদী হামলা চালিয়েছেন

কেভিন ও’ব্রায়েন আয়ারল্যান্ডের হয়ে তিনটি টেস্ট, 153 ওয়ানডে এবং 110 টি -টোয়েন্টি আই খেলেন।
প্রাক্তন আয়ারল্যান্ডের অলরাউন্ডার কেভিন ও’ব্রায়েন আয়ারল্যান্ডের ভারতীয় নাগরিকদের উপর সাম্প্রতিক বর্ণবাদী এবং সহিংস হামলার আহ্বান জানিয়েছেন “ঘৃণ্য” এবং “আইরিশ জনগণের উপর নির্ভরশীল।”
আয়ারল্যান্ডের ভারতীয় জনসংখ্যা ২০২৫ সালের জুলাইয়ের শেষের দিকে একাধিক সহিংস বর্ণবাদী হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা ব্যাপক বিপদাশঙ্কা এবং জনসাধারণের সেন্সর তৈরি করেছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, শ্রমজীবী পেশাদার এবং দীর্ঘমেয়াদী বাসিন্দাদের উপর আক্রমণ থেকে শুরু করে শিশুদের উপর হামলা পর্যন্ত কমপক্ষে ছয়টি হাই-প্রোফাইলের ঘটনা ঘটেছে।
ডাবলিন, ওয়াটারফোর্ড এবং অন্যান্য জায়গাগুলিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি দেখে ৮০,০০০-শক্তিশালী ভারতীয় প্রবাসীরা উদ্বেগজনক, ডাবলিনে ভারতীয় দূতাবাসকে জরুরি সুরক্ষা সতর্কতা জারি করতে প্ররোচিত করে।
আয়ারল্যান্ডের ভারতীয় নাগরিকদের বিরুদ্ধে শারীরিক হামলার সাম্প্রতিক উত্সাহের পরে, আয়ারল্যান্ডের ভারতীয় দূতাবাস ১ আগস্টে সমস্ত ভারতীয়দের সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য এবং তাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য তাদের চারপাশের প্রতি সচেতন হওয়ার জন্য একটি সতর্কতা জারি করেছিল।
“আয়ারল্যান্ডও আপনার বাড়ি।”- কেভিন ও’ব্রায়েন
প্রাক্তন আইরিশ ক্রিকেটার কেভিন ও’ব্রায়েন তাদের দেশে সাম্প্রতিক বর্ণবাদী হামলার মধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের সমর্থনে বেরিয়ে এসেছেন। ওব্রায়েন ২০০ 2006 থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডের হয়ে তিনটি টেস্ট, ১৫৩ ওয়ানডে এবং ১১০ টি -২০ আইএস খেলেন।
তিনি ১১৪ ওয়ানডে এবং ৫৮ টি -টোয়েন্টি উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ৩ 36০০ এরও বেশি ওয়ানডে রান করেছেন এবং ১৯ 197৩ টি টি -টোয়েন্টি রান করেছেন। তার মুকুট মুহূর্তটি বেঙ্গালুরুতে ২০১১ সালের বিশ্বকাপ ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫০ বলের শতাব্দীর হিট করছিল, যাতে তার দলকে জয়ের দিকে নিয়ে যায়।
ওব্রায়েন মঙ্গলবার এক্সকে আপলোড করা একটি ভিডিও বার্তায় আয়ারল্যান্ডে ভারতীয় জনগণের অবদানের প্রশংসা করেছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা “গভীরভাবে মূল্যবান”।
“নমস্তে, আমি বলতে চাই যে আয়ারল্যান্ডের ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক বর্ণবাদী ও ঘৃণ্য আচরণে আমি কতটা গভীরভাবে দুঃখ পেয়েছি। এই আক্রমণগুলি আমরা জনগণ হিসাবে কারা তা উপস্থাপন করে না। ভারত এবং এর লোকেরা আমার হৃদয়ে খুব বিশেষ জায়গা রাখে। আমি ভারতীয় সম্প্রদায়ের কাছে পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে আয়ারল্যান্ডও আপনার বাড়ি। আইরিশ সমাজে আপনার অবদান অপরিসীম এবং আপনি যা কিছু করেন তা আমরা গভীরভাবে মূল্যবান বলে মনে করি”ও’ব্রায়েন জানিয়েছেন।
নয়াদিল্লিতে আইরিশ দূতাবাস তার ভিডিওটি এই বিবৃতিতে ভাগ করে নিয়েছে যে এই দুটি দেশ “অল্প কয়েকজনের ক্রিয়াকলাপে কাঁপানো হবে না।”
“আইরিশ ক্রিকেটারের একটি বিশেষ বার্তা @কেভিনোব্রিয়েন 113। আমাদের দেশগুলির মধ্যে বন্ধন একটি অল্প কয়েকজনের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা অবিচ্ছিন্ন থাকবে”এটা বলেছে।
