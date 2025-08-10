দেখুন: টেক্সাসের রাজ্য জিওপি সিনেটর বলেছেন যে পুনর্নির্মাণ লড়াই ‘আমেরিকা বাঁচাতে পারে’

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
জিওপি টেক্সাসের রাজ্যের সিনেটর মেয়েস মিডলটন ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে টেক্সাসে ডেমোক্র্যাটদের সাথে রিপাবলিকানদের পুনরায় বিতরণের লড়াইয়ের বিষয়টি যখন আসে তখন এই স্টেকগুলি আরও বেশি হতে পারে না, যুক্তি দিয়ে যে টেক্সাসে মানচিত্রগুলি পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা “আমেরিকা বাঁচাতে পারে”।
মিডলটন উল্লেখ করেছিলেন যে ২০২26 সালের মধ্য-মেয়াদী নির্বাচনের ফলাফলগুলি যদি রিপাবলিকানদের জন্য আরও একটি রেজার-পাতলা সংখ্যাগরিষ্ঠের দিকে পরিচালিত করে, কংগ্রেস “জানবে” যে টেক্সাসের পুনর্নির্মাণ বিলটি জিওপি তার ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য দায়ী ছিল। এদিকে, ডেমোক্র্যাটদের রাজ্য থেকে পালিয়ে জিওপি পুনরায় বিতরণের প্রচেষ্টা বন্ধ করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, মিডলটন খুব কমই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যে এই চ্যালেঞ্জগুলি যে কোনও কিছুর পরিমাণ হবে।
“আক্ষরিক অর্থে, এই পুনর্নির্মাণ বিলটি এই পুরো জাতিকে বাঁচাতে পারে। এই কারণেই এই লড়াইটি আমার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ,” মিডলটন বলেছিলেন। “এই মানচিত্রটি আইন হয়ে যায় তা নিশ্চিত করার জন্য আমি আমার মধ্যে সমস্ত কিছুর সাথে লড়াই করব এবং আমরা আরও পাঁচটি রিপাবলিকান আসন পেয়েছি … এটি আক্ষরিক অর্থে আমেরিকা বাঁচাতে পারে।”
গভ। গ্রেগ অ্যাবট জিওপি -র জন্য 8 টি আসন পুনরায় বিতরণ করার হুমকি দিয়েছেন যদি ডেম আইন প্রণেতারা টেক্সাসে ফিরে না আসেন
মিডলটনের মতে, এই দাবী থাকা সত্ত্বেও, তিনি রিপাবলিকান পুনর্নির্মাণ বিলকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ডেমোক্র্যাটদের প্রচেষ্টা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেননি, যার মধ্যে কয়েক ডজন টেক্সাসের হাউস ডেমোক্র্যাটরা আইনসভাটিকে সরকারী ব্যবসা পরিচালনা করতে সক্ষম হতে বাধা দেওয়ার জন্য রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছেন।
তিনি তাদের চ্যালেঞ্জকে “মেরিটলেস” বলে অভিহিত করেছেন, গ্যালভাস্টনের তার হোম কাউন্টি থেকে উদ্ভূত মামলা মোকদ্দমার দিকে ইঙ্গিত করে যে দেখা গেছে যে “কোয়ালিশন জেলা” – একাধিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে সংখ্যাগরিষ্ঠে পৌঁছানোর জন্য গঠিত জেলাগুলি – ভোটিং রাইটস আইনের লঙ্ঘন ছিল। ফলস্বরূপ, ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যালঘু ভোটদানের ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য এই জাতীয় জেলা তৈরির বাধ্যবাধকতা দাবি করতে পারে না, রিপাবলিকানরা যুক্তি দেখিয়েছেন।
মিডলটন ব্যাখ্যা করেছিলেন, “পেটওয়ে মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, মূলত আপনি বিভিন্ন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে 50% এর উপরে পেতে এবং তারপরে ভোটিং রাইটস আইনের (ডেমোক্র্যাটস) ব্যাখ্যার অধীনে যোগ করতে পারেন, তারা বলেছিল যে এটি একটি সুরক্ষিত জেলা ছিল,” মিডলটন ব্যাখ্যা করেছিলেন। “এবং এটি আসলে শুরু হয়েছিল যখন গ্যালভাস্টন কাউন্টি কমিশনার্স কোর্ট পুনরায় প্রচারিত হয়েছিল এবং কমিশনার আদালতে সর্বশেষ ডেমোক্র্যাটকে অফিস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, এবং তারা মামলা করেছে এবং বলেছিল যে এটি বর্ণবাদী ছিল। তবে এখনও খুব বেশি দিন পরে, সম্ভবত এক মাস পরে, হ্যারিস কাউন্টি একটি রিপাবলিকানকে পুনরায় চিহ্নিত করে এবং আঁকেন, এবং তারা ঠিক আছে।” এটি আপনাকে কেবল এই কেসকে দেখায়।
ওবামা টেক্সাসকে পুনরায় বিতরণ করার জন্য ‘এমন একটি শক্তি দখলকে পুনরায় বিতরণ করে যা আমাদের গণতন্ত্রকে ক্ষুন্ন করে’
অনুপস্থিত ডেমোক্র্যাটদের ফিরে আসতে বাধ্য করার প্রয়াসে টেক্সাস হাউস রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠতা কর্তৃক নাগরিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল, তবে তারা কেবল রাষ্ট্রীয় লাইনের মধ্যেই প্রয়োগযোগ্য এবং কারাগারের সময়কে নেতৃত্ব দেয় না, যেহেতু পরোয়ানাগুলি অপরাধী নয়। তবুও, টেক্সাস রিপাবলিকান অ্যাটর্নি জেনারেল কেন প্যাক্সটন ইলিনয়ের একটি আদালতে ডেকেছেন, যেখানে ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা কার্যকর করার জন্য টেক্সাসের হাউস ডেমোক্র্যাটদের একটি বিশাল সোয়াথ পালিয়ে গিয়েছিল।
টেক্সাস রিপাবলিকানদের পুনর্নির্মাণ বিলকে অবরুদ্ধ করার পাশাপাশি টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের যাত্রা আইনসভার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ আইনকে বাধা দিচ্ছে, মিডলটন ফক্স নিউজ ডিজিটালকে জানিয়েছেন।
মিডলটন একটি বিল ধরে রাখার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, সিনেট বিল 7, যার লক্ষ্য সমস্ত মহিলা স্থানগুলি জৈবিক পুরুষদের দ্বারা ব্যবহার করা থেকে রক্ষা করা যারা হিজড়া মহিলা হিসাবে চিহ্নিত করে। অন্যদের মধ্যে করদাতা-অর্থায়িত লবিং, একটি নির্বাচন-অপরাধ প্রয়োগকারী বিল এবং সমালোচনামূলক বন্যা ত্রাণ আইন সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
মিডলটন যুক্তি দিয়েছিলেন, “এগুলি হ’ল রক্ষণশীল অগ্রাধিকারগুলি যা আমরা সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। “সত্যই, তারা এটি এমনভাবে করছে যা তারা ফিরে না এলে তাদের অফিস খালি হয়ে যাবে।”