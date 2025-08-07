You are Here
দেখুন: টেক্সাস কংগ্রেসনাল মানচিত্রে বিচার বিভাগের পতাকা ‘জাতিগত অনুপ্রেরণা’
দেখুন: টেক্সাস কংগ্রেসনাল মানচিত্রে বিচার বিভাগের পতাকা 'জাতিগত অনুপ্রেরণা'

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হার্মিট Hill িলন মঙ্গলবার বলেছেন, মার্কিন বিচার বিভাগ টেক্সাসের পুনর্নির্মাণ লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে “রেস-ভিত্তিক জেরিম্যান্ডারিং” বাছাইয়ের জন্য কাজ করবে।

“আমরা নিশ্চিত করছি যে সমস্ত 50 টি রাজ্যের কাছে পরিষ্কার ভোটারদের ভূমিকা রয়েছে এবং অব্যাহত রয়েছে। আমরা ভোট দমন বা হ্রাস করার জন্য চ্যালেঞ্জিং প্রচেষ্টা করছি। আমরা অবৈধ জাতি-ভিত্তিক জেরিম্যান্ডারিং আক্রমণ করছি। 1965 এর ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট

ডেমোক্র্যাটরা রিপাবলিকানদের জেলাগুলি পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা বন্ধ করার প্রয়াসে রাজ্য থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরে, টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট টেক্সাস জননিরাপত্তা বিভাগকে তাদের দায়িত্ব ত্যাগ করার জন্য তাদের গ্রেপ্তার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

চলমান বিতর্ক বিচার বিভাগের একটি চিঠি থেকে উদ্ভূত হয়েছে যা টেক্সাসের কর্মকর্তাদের বলেছিল যে টেক্সাসের বর্তমান কংগ্রেসনাল মানচিত্রগুলি ভোটদান অধিকার আইন লঙ্ঘন করে জাতিগত ভোট হ্রাসকে উত্সাহিত করে। পরিবর্তে চিঠিটি অ্যাবটকে রাজ্যের মানচিত্রগুলি পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য একটি বিশেষ আইনসভা অধিবেশন কল করতে উত্সাহিত করেছিল।

টেক্সাস রাজ্য পতাকা মার্কিন বিচার বিভাগের লোগোর পাশাপাশি উড়ে যায়। (গেটি চিত্র/ডিওজে)

“আমরা জাতিগত অনুপ্রেরণার সাথে আঁকা কংগ্রেসনাল জেলাগুলি সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগের টেক্সাসকে অবহিত করেছি এবং আমরা অন্যান্য বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে মামলা করছি যেখানে তাদের ভোটার রোলগুলিতে অযোগ্য ভোটারদের প্রমাণ রয়েছে,” ধিলন বুধবার অব্যাহত রেখেছিলেন। “আমাদের কাজ হ’ল ভোট দেওয়া আরও সহজ করা এবং প্রতারণা করা আরও কঠিন করা। এই বার্ষিকীতে আমরা ভোটিং রাইটস অ্যাক্টকে কেবল এটি স্মরণ করেই নয় বরং এটি সমস্ত আমেরিকানদের জন্য প্রয়োগ করে সম্মান করি।”

ডেমোক্র্যাটরা একটি পক্ষপাতদুষ্ট প্রক্রিয়া ঠেকানোর জন্য রিপাবলিকানদের অস্বীকার করেছে, তবে বিচার বিভাগ বলেছে যে এই পদক্ষেপটি ফেয়ারার জেলাগুলিকে প্রচারের একটি প্রচেষ্টা। ডিওজে -র জুলাইয়ের চিঠিতে বলা হয়েছে যে টেক্সাসের চারটি জেলা বর্তমানে “অসাংবিধানিক ‘জোট জেলা” গঠন করে।

বিচার বিভাগের সিভিল রাইটস বিভাগের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হার্মিট ধিলন ২০২৩ সালের ২ January জানুয়ারী, ২০২৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার ডানা পয়েন্টে রিপাবলিকান জাতীয় কমিটির শীতকালীন সভায় কথা বলেছেন (প্যাট্রিক টি। ফ্যালন/এএফপি গেটি ইমেজের মাধ্যমে)

“আমরা টেক্সাসের দিকে নজর রেখেছি এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে টেক্সাসের তাদের চারটি জেলা এই তথাকথিত জোট জেলাগুলির সমন্বয়ে গঠিত,” ধিলন মঙ্গলবার বলেছেন “শুধু খবর, কোন শব্দ নেই,” রিয়েল আমেরিকার কণ্ঠ দ্বারা প্রচারিত একটি শো।

“অন্য কথায়, একটি বিশেষ সংখ্যালঘু জেলাতে যাওয়ার জন্য, আপনাকে একাধিক সংখ্যালঘুদের একসাথে যুক্ত করতে হবে বা ক্রসওভার সাদা ভোটের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের উপর নির্ভর করতে হবে। এবং এটি খুব জটিল, খুব অদ্ভুত এবং সমান সুরক্ষার সাথে খুব বেমানান।”

