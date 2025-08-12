দেখুন বাল্বুয়েনার আত্মপ্রকাশ গ্রিমিওর জন্য কীভাবে ছিল

প্যারাগুয়ান ডিফেন্ডার ফাবিয়েন বালবুয়েন (৩৩) ২০২27 সালের জুন অবধি এই মধ্য -বছর স্থানান্তর উইন্ডোতে গ্রামিওতে পৌঁছেছিলেন। বিনা ব্যয়ে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে, রবিবার (১০ আগস্ট) ব্রাসিলিরিওর 19 তম রাউন্ডে, 20:30 (ব্রাসালিয়া টাইম), অ্যারেনায়, এর বিপরীতে তিনি আত্মপ্রকাশের জন্য নিবন্ধিত হয়েছিলেন। তিনি ওয়াল্টার কান্নেমানের শূন্যপদটি স্থগিত করেছিলেন।
ডিফেন্ডার ওয়াগনার লিওনার্দোর সাথে ডিফেন্সিভ জুটি গঠন করেছিলেন, মরসুমের শুরুতে ভাড়া করেছিলেন। প্রযুক্তিগত কমিটির পছন্দ আরও প্রতিরক্ষামূলক ধারাবাহিকতার জন্য নির্দেশ করে। এটি এখনও সংজ্ঞায়িত করা হয়নি যে বাল্বুয়েনা ক্যানেম্যানের সাথে দ্বৈত বা তিনটি ডিফেন্ডার সহ একটি সিস্টেমে কাজ করবে, ওয়াগনার লিওনার্দোকেও একীভূত করেছে কিনা।
খেলাধুলার কাছে ১-০ ব্যবধানে পরাজয়ে প্যারাগুয়ান যারা তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে অফিসিয়াল ম্যাচ খেলেনি তাদের জন্য প্রাকৃতিক গতির অভাব দেখিয়েছিল। যদিও তিনি স্বীকৃত লক্ষ্যটির জন্য সরাসরি দায়বদ্ধ ছিলেন না, তবে তিনি কিছু পদক্ষেপে ধীরে ধীরে উপস্থাপন করেছিলেন, নিষ্ক্রিয় সময়ের প্রতিচ্ছবি।
“আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি বলব যে আমি পরের খেলায় খেলতে প্রস্তুত। তবে কমিশনের পরিকল্পনাটি এই ধারণাটি ছিল, খেলাধুলার বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ। সুতরাং আসুন আমরা তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছি, আমি ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলাম। এটিও নয় যে আমি রাশিয়ায় মৌসুমের শেষের পরে সব সময় ছুটিতে ছিলাম না।”
সেরো পোর্তেও দ্বারা প্রকাশিত এবং করিন্থীয়দের জন্য টিকিটের সাথে, ওয়েস্ট হ্যাম এবং ডায়নামো মস্কোর সাথে, ডিফেন্ডার রাশিয়ার চারটি মরসুমের পরে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে ফিরে আসেন, যেখানে তিনি মস্কোভাইট ক্লাবের অধিনায়ক ছিলেন। ইউরোপীয় দেশে, তিনি ক্রীড়া নিষেধাজ্ঞার কারণে উয়েফা প্রতিযোগিতা খেলতে পারেননি এবং 24 টি ম্যাচ এবং দুটি গোল দিয়ে শেষ মৌসুমে শেষ করেছিলেন। সব মিলিয়ে এটি ডায়নামোর পক্ষে 89 টি গেম এবং আটটি গোল সংগ্রহ করেছে।
রাশিয়ান ফুটবলে সর্বাধিক সাম্প্রতিকতম উত্তরণটি প্যারাগুয়ান দল এবং শারীরিক সমস্যাগুলির প্রতিশ্রুতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। তিনি প্যারিস অলিম্পিক খেলার জন্য 2024/2025 মৌসুমের শুরুতে হেরেছিলেন এবং পরে ক্লান্ত গেমসের বাইরে ছিলেন, কোয়ালিফায়ার এবং গোড়ালি মোড়কে অংশ নিয়েছিলেন। সর্বশেষ অভিনয়টি ২৯ শে এপ্রিল রাশিয়ান কাপের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যখন তিনি পেশী চোট পেয়েছিলেন যা তাকে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের চূড়ান্ত প্রান্ত থেকে নিয়ে গিয়েছিল। চুক্তিটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি 31 মে ক্লাবটি ছেড়ে চলে যান।
দক্ষিণ আমেরিকা এবং ব্রাজিলিয়ান কাপে প্রাথমিক নির্মূলের সাথে গ্রোমিওর প্রশিক্ষণের জন্য কয়েক সপ্তাহ পূর্ণ থাকবে। এই সময়টি মানো মেনেজেস – বা অন্য কোচ – প্রতিরক্ষামূলক সিস্টেমটি সামঞ্জস্য করুন এবং বাল্বুয়েনা গেমের সেরা স্তরটি পুনরুদ্ধার করা উচিত। ম্যাচটি কার্লোস ভিনিসিয়াসের আত্মপ্রকাশ এবং কুলার, মারলন এবং ক্রিশ্চিয়ান অলিভেরার মতো খেলোয়াড়দের প্রত্যাবর্তনকেও চিহ্নিত করেছে।
গ্রিমিওর পরবর্তী প্রতিশ্রুতিটি ব্রাসিলিরিওর দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম রাউন্ডের জন্য এমআরভি অ্যারেনায় অ্যাটলেটিকো-এমজি-র বিরুদ্ধে বাড়ি থেকে দূরে থাকবে, রিলিজেশন অঞ্চল থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব।