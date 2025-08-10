You are Here
দেখুন: ব্রিস্টলে অনুষ্ঠিত অভিবাসী বিরোধী এবং বর্ণবাদ বিরোধী প্রতিবাদ | খবর
News

দেখুন: ব্রিস্টলে অনুষ্ঠিত অভিবাসী বিরোধী এবং বর্ণবাদ বিরোধী প্রতিবাদ | খবর

ইমিগ্রেশন বিরোধী বিক্ষোভকারীরা ব্রিস্টল ওয়েভিং ইউনিয়ন জ্যাকস এবং জপে জড়ো হয়েছিল, লক্ষণগুলি সহ “ইমিগ্রেশন থামান, নির্বাসন শুরু করুন” প্রদর্শনীতে অনেকের মধ্যে (শনিবার, 9 আগস্ট)।

আশেপাশে, বিরোধী বিরোধী বিক্ষোভকারীরা ব্রিস্টলের মার্সার ব্রিগস্টো হোটেলের বাইরে ‘শরণার্থীদের রক্ষাকারীদের জন্য, ফ্যাসিজম টু ফ্যাসিজম’ সমাবেশের বিরোধিতা করে সমাবেশ করেছিলেন।

অ্যাভন এবং সোমারসেট পুলিশ এই অঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি বজায় রেখে যে কোনও ব্যাধি সম্পর্কে একটি “শক্তিশালী” প্রতিক্রিয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এই ঘটনাগুলি যুক্তরাজ্যে অভিবাসন নিয়ে ক্রমবর্ধমান ঘর্ষণকে প্রতিফলিত করে, ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে পুলিশ এই সপ্তাহান্তে সম্ভাব্য বিক্ষোভের জন্য ব্র্যাক করে একাধিক স্থানে ডানদিকের বিক্ষোভের প্রচারের মধ্যে রয়েছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।