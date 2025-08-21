দেরি না করে ওসুন এলজি বরাদ্দ প্রকাশ করুন, হোল্ডিংয়ের কোনও ভিত্তি নেই – অ্যাডেলিক এফজি বলে

ওসুনের গভর্নর অ্যাডেমোলা অ্যাডেলিকে ফেডারেল সরকারকে যথাযথভাবে নির্বাচিত চেয়ারপারসনদের রাজ্যের এলজি বরাদ্দ প্রকাশ করতে বলেছেন।
পটভূমি
ফেব্রুয়ারিতে ওসুন সরকার রাজ্য জুড়ে স্থানীয় কাউন্সিলগুলিতে নির্বাচন করে।
আদালতের রায় উদ্ধৃত করে অল প্রগ্রেসিভস কংগ্রেসের (এপিসি) প্ল্যাটফর্মে নির্বাচিত বরখাস্ত এলজিএ চেয়ারপার্সনরা তাদের আসনগুলি পুনরায় দাবি করার চেষ্টা করে, বরখাস্ত এলজিএ চেয়ারপারসনদের সাথে সহিংসতা, বিরোধ এবং আইনী লড়াইয়ের দ্বারা এই মহড়াটি বিস্মিত হয়েছিল।
ফেডারেশনের অ্যাটর্নি-জেনারেল (এজিএফ) এবং বিচারমন্ত্রী ল্যাফফ ফাগবেমি অ্যাডেলিকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে প্রক্রিয়াটি বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
ফাগবেমি বলেছিলেন যে ক্ষমতাচ্যুত এলজিএ চেয়ারপারসনকে অবশ্যই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যেহেতু আপিল আদালত তাদেরকে বরখাস্ত করা নিম্ন আদালতের রায় বাতিল করে দিয়েছে।
তবে অ্যাডেলিক জরিপ নিয়ে এগিয়ে গেলেন। এপিসি এবং লেবার পার্টি (এলপি) নির্বাচন থেকে সরে এসেছিল।
এলজি নির্বাচন বেআইনী ছিল বলে যুক্তি দিয়ে এপিসি পরে ফেডারেল সরকারকে বরাদ্দগুলি আটকে রাখতে বলবে।
‘বরাদ্দ রোধ করার কোনও ভিত্তি নেই’
বুধবার এক্স -এর একটি পোস্টে অ্যাডেলেক বলেছিলেন যে এলজি বরাদ্দ রোধ করার কোনও ভিত্তি নেই।
অ্যাডেলেক ওবিএএস -এর ওসুন কাউন্সিল, নাইজেরিয়ান বার অ্যাসোসিয়েশন (এনবিএ) এবং “ওসুন স্থানীয় সরকার বরাদ্দ রোধ করার দাবিতে দৃ firm ় দৃ firm ়তার জন্য ন্যায়বিচারের অন্যান্য প্রেমীদের প্রশংসা করেছেন”।
গভর্নর ফেডারেল সরকারকে নির্বাচিত এলজিএ চেয়ারপারসনকে “দেরি না করে” তহবিল প্রকাশ করতে বলেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে তহবিল প্রকাশের জন্য এনবিএর দাবি নিশ্চিত করেছে যে এপিসির চেয়ারম্যানরা আদালত কর্তৃক বরখাস্ত হয়েছিল, তার দ্বারা নয়।
“ফেব্রুয়ারী 22, 2025, ওসিয়াক পরিচালিত এলজি নির্বাচন বৈধ এবং আইনী ছিল,” তিনি লিখেছিলেন।
“পিডিপি-নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলররা ওসুন স্থানীয় সরকার কাউন্সিলের যথাযথ দখলদার এবং কর্তৃত্ব। ওসুন রাজ্য স্থানীয় সরকার তহবিল অব্যাহত দখলের কোনও আইনী ভিত্তি নেই।
“আমি ফেডারেল সরকার এবং রাষ্ট্রপতি আসিওয়াজু বোলা আহমেদ তিনুবুকে আমাদের স্থানীয় সরকার বরাদ্দকে দেরি না করে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছি।”
অ্যাডেলেক যোগ করেছেন যে তাঁর প্রশাসন সমস্ত ওসুনের অধিকার রক্ষায় আইনের শাসন এবং যথাযথ প্রক্রিয়া বহাল রাখতে থাকবে।
