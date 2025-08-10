দেরী অডু ওগবেহ সম্পর্কে 10 টি তথ্য

শনিবার 78৮ বছর বয়সে অডি ওগবেহ মারা গেছেন। যদিও তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোনও সরকারী তথ্য নেই, তার আত্মীয়রা প্রকাশ করেছেন যে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি শান্তভাবে পাস করেছেন।
তাঁর জীবদ্দশায় ওগবেহ একজন সম্মানিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অন্যান্য রাজনীতিবিদদের শ্রদ্ধা নিবেদন তাকে এমন একজন হিসাবে বর্ণনা করে যিনি দেশের রাজনৈতিক ও কৃষিক্ষেত্রের উপর এক অবিরাম চিহ্ন রেখেছিলেন।
তাকে তার সততা, বুদ্ধি এবং জনসেবার প্রতি অটল প্রতিশ্রুতির জন্য খ্যাতিমান একজন রাষ্ট্রপতি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
এখানে দশটি তথ্য যা আপনি অডু ওগবেহ সম্পর্কে জানতেন না:
জন্ম বেনু রাজ্যে
ওগবেহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন জুলাই 28, 1947 সালে, বর্তমান বেনু রাজ্যের একটি সম্প্রদায় ওটুকপোতে।
বেনু রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার
প্রয়াত রাষ্ট্রপতি 1979 থেকে 1982 সালের মধ্যে বেনু স্টেট হাউস অফ অ্যাসেম্বলির ডেপুটি স্পিকার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
প্রাক্তন ফেডারেল যোগাযোগ মন্ত্রী
ওগবেহ শেহু শাগরী প্রশাসনের অধীনে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ফেডারেল যোগাযোগমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন
প্রাক্তন কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী
ওগবে ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদু বুহারীর প্রশাসনের অধীনে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
প্রাক্তন পিডিপি জাতীয় চেয়ারম্যান
ওগবেহ ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জাতীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি হিসাবে তৃতীয় মেয়াদে ওলুসেগুন ওবাসানজোর বিড থেকে উদ্ভূত অভ্যন্তরীণ দলীয় সঙ্কটের কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে।
ফ্রান্সে শিক্ষিত
প্রয়াত ওগবে ফ্রান্সের টুলাউস বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।
আহমদু বেলো বিশ্ববিদ্যালয় (আবু) প্রাক্তন ছাত্র জারিয়া
স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য ফ্রান্সের টুলাউস বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে তিনি জারিয়ার আহমদু বেলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফরাসী ভাষায় বিএ অর্জন করেছিলেন।
প্রাক্তন প্রভাষক
ওগবেহ ১৯ 197২ থেকে ১৯ 1976 সালের মধ্যে আহমদু বেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ছিলেন।
কৃষক
ওগবেহ রাইস মিলস, একটি কাজু রোপন, হাঁস -মুরগির খামার এবং আনারস প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
নাট্যকার
প্রয়াত এল্ডার স্টেটসম্যান “সাইমন কিসুলুর জন্য এপিটাফ” শীর্ষক একটি নাটক লিখেছিলেন। নাটকটি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদের অত্যাচারী ব্যবস্থাকে সম্বোধন করে। এটি প্রথম 1984 সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং 2002 সালে লাগোসের মুসন সেন্টারে মঞ্চস্থ হয়েছিল।