দেশপ্রেমিকদের বড় ড্রেক মায় উদ্বেগের পৃষ্ঠ রয়েছে

প্রতিরক্ষা নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস এবং মিনেসোটা ভাইকিংসের মধ্যে যৌথ অনুশীলনের সময় দিনটি শাসন করেছিল।
অ্যাথলেটিকের চাদ গ্রাফের প্রতি, প্যাট্রিয়টস ডিফেন্স বুধবারের অনুশীলনে ভাইকিংসকে দ্বিতীয় বর্ষের কোয়ার্টারব্যাক জেজে ম্যাকার্থি ব্যাহত করার একটি দুর্দান্ত কাজ করেছিলেন।
তবে নিউ ইংল্যান্ডের আক্রমণাত্মক লাইন ড্রেক মেকে অনুমতি দিতে অক্ষম ছিল যথেষ্ট সময় আছে নাটক শেষ করতে।
গ্রাফ লিখেছেন, “গত বছরের পরাজয়ের পরেও চারটি নতুন প্রত্যাশিত শুরুতে সামনে এসে বুধবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে এই আক্রমণাত্মক লাইনের জন্য সম্ভবত কিছুটা বাধা থাকবে,” গ্রাফ লিখেছেন।
“অবশ্যই, ভাইকিংসের বিরুদ্ধে যাওয়া সর্বদা একটি কঠিন কাজ হতে চলেছিল। গ্রিনার্ড প্রশিক্ষণ শিবিরে তার নিজের দলের অনুশীলনগুলি নষ্ট করে দিচ্ছেন, এবং নিউ ইংল্যান্ডের প্রত্যেকেই জানেন যে ফ্লোরসের স্কিমটি কতটা ভাল হতে পারে। তবে ভাইকিংসের সামনের সাতটি দ্বারা আধিপত্য এতটা পুরোপুরি ছিল যে তিনটি সরাসরি নাটকটি একটি প্যাকের ফলস্বরূপ ঘটবে।”
মায় যখন ডাউনফিল্ড নিক্ষেপ করার সময় পেয়েছিল বা চাপ এলে সময় বা স্ক্যাম্বল করার জন্য তার পা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন তখন প্রতিশ্রুতির ঝলক দেখিয়েছিলেন। উদ্বেগটি হ’ল আক্রমণাত্মক লাইনটি মেকে এমনকি স্ক্র্যাম্বল করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয় না যাতে সে নিক্ষেপ করতে পারে।
গ্রাফ বুধবার যে একই সমস্যাগুলি ঘটেছিল তা লক্ষ্য করেছে যে প্যাট্রিয়টস প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণ শিবিরে অবিচ্ছিন্ন ছিল।
একটি নতুন চেহারার আক্রমণাত্মক লাইনের সাথে যা প্রথম রাউন্ডের পিক উইল ক্যাম্পবেলকে বাম ট্যাকলে অন্তর্ভুক্ত করে, প্যাট্রিয়টসের প্রশিক্ষণ শিবিরে এবং সেপ্টেম্বরে কিছুটা বাধা থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। আক্রমণাত্মক সমন্বয়কারী জোশ ম্যাকডানিয়েলস স্কিমে আক্রমণাত্মক লাইনটি বিকাশের সময় নিউ ইংল্যান্ডের অপরাধ সম্ভবত গেটের বাইরে দেখতে পাবে না।
যদি এবং যখন আক্রমণাত্মক লাইনটি উন্নত হয়, মায়ির হাতটি দেখানোর সুযোগ থাকবে যা তাকে ২০২৪ সালে নং 3 বাছাই করে তুলেছে। আপাতত আক্রমণাত্মক লাইনটি গত মৌসুমের মতোই উদ্বেগজনক।