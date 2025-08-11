দেশপ্রেমিক রুকি প্রিসন অভিষেকের ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে

নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস ইতিমধ্যে তাদের ভবিষ্যতের কোয়ার্টারব্যাকটি খুঁজে পেয়েছিল।
এখন, তাদের কেবল তাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।
এ কারণেই তারা এলএসইউ স্ট্যান্ডআউট উইল ক্যাম্পবেলকে তার ক্লাসে সর্বোচ্চ র্যাঙ্কড আক্রমণাত্মক মোকাবেলা করতে দ্বিধা করেনি, ২০২৫ সালের এনএফএল খসড়ার প্রথম দিকে।
এবং যখন কেউ কেউ তার আকার – বা এর অভাব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন – যুবক মোকাবেলা তার এনএফএল অ্যাকশনের প্রথম স্বাদে পুরোপুরি তার জমিটি ধরেছিল।
এক্স অন পিএফএফ দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, ক্যাম্পবেল একটি 85.4 পিএফএফ গ্রেড লগ করেছে, আটটি পাস-ব্লকিং স্ন্যাপগুলিতে শূন্য চাপ ছেড়ে দিয়েছে।
উইল ক্যাম্পবেল তার এনএফএল অভিষেক:
🛡 85.4 পিএফএফ গ্রেড
🛡 8 পাস-ব্লকিং স্ন্যাপ
🛡 0 চাপ অনুমোদিত pic.twitter.com/ra05cz81ca
– পিএফএফ (@পিএফএফ) আগস্ট 10, 2025
মঞ্জুর, এটি কেবল পূর্বসূরী ছিল এবং নমুনার আকারটি বেশ সীমাবদ্ধ ছিল, তাই আমাদের এই সংখ্যাগুলি লবণের দানা দিয়ে নেওয়া উচিত।
তবুও, তার টেপ সম্পর্কে পছন্দ করার মতো কিছুই ছিল না।
প্যাট্রিয়টসের স্টার্টার হিসাবে তার প্রথম পূর্ণ মৌসুমে ড্রেক মায়ের জন্য উচ্চ প্রত্যাশা রয়েছে এবং তাকে ক্ষতির পথ থেকে দূরে রাখাই তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
তিনি ক্রমাগত তার জীবনের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছিলেন এবং গত মৌসুমে ধসে পড়া পকেটে দৌড়ে যাচ্ছিলেন, পথে কিছু বড় হিট নিয়েছিলেন।
ক্যাম্পবেল পজিশনের সবচেয়ে বড় নমুনা নাও হতে পারে, তবে তার আকারের কী অভাব রয়েছে, তিনি তুলনামূলক প্রচেষ্টা এবং অভিজাত কৌশল নিয়ে কাজ করেছেন, চিত্তাকর্ষক শক্তির উল্লেখ না করে।
দেশপ্রেমিকরা কিছু হতাশাজনক asons তু সহ্য করেছে এবং তারা এই ধরণের অবস্থানে থাকতে অভ্যস্ত নয়।
তবে সমস্ত ভাল দলগুলি পরিখাগুলিতে নির্মিত হয়েছে এবং ক্যাম্পবেলের ক্যালিবারের একটি স্টাউট পাস-ব্লকারকে মিশ্রণে যুক্ত করা বিতর্কের পথে ফিরে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে।
