দেশব্যাপী চাকরির ক্ষতির মধ্যে, টরন্টো পাব মালিক বলেছেন যে তিনি 250 টি জীবনবৃত্তান্ত পেয়েছেন তবে ভাড়া নেওয়ার সামর্থ্য নেই

গত মাসে কানাডায় কয়েক হাজার হাজার চাকরি হারিয়ে যাওয়ার পরে, টরন্টোর এক রেস্তোঁরা মালিক বলেছেন যে তিনি কয়েক ডজন পুনঃসূচনা পেয়েছেন তবে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি আর কোনও লোক নিয়োগের সামর্থ্য রাখেন না।
শুক্রবার প্রকাশিত পরিসংখ্যান কানাডার তথ্য অনুসারে, জুলাই মাসে কানাডার অর্থনীতি ৪০,০০০ এরও বেশি চাকরি হারিয়েছে। বেকারত্বের হার স্থির ছিল তবে বহু বছরের উচ্চ স্তরে 6.৯ শতাংশ উচ্চ স্তরে সংস্থাটি জানিয়েছে।
সবচেয়ে কঠিন হিট সেক্টরটি ছিল তথ্য, সংস্কৃতি এবং বিনোদন শিল্প, যার মধ্যে রেস্তোঁরা রয়েছে। গত মাসে এই খাতে ২৯,০০০ চাকরি হারিয়েছিল।
সিজার মেসেন হলেন জন স্ট্রিট এবং ফ্রন্ট স্ট্রিট ডব্লিউয়ের নিকটে শহরতলিতে টরন্টোতে অবস্থিত পিন্ট পাবলিক হাউজের মালিক এবং অপারেটিং অংশীদার।
টরন্টোর শহরতলিতে পিন্ট পাবলিক হাউজের মালিক সিজার মেসান বলেছেন, বেসবলের মরসুম শুরু হওয়ার পরে এপ্রিলে শুরু হওয়া প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জনের একটি নিয়োগের ব্লিটজ সাধারণত পাব করে।
তবে এই গ্রীষ্মে, তিনি বলেছিলেন যে তার ব্যবসা তার একটি ভগ্নাংশ ভাড়া করেছে।
“আমরা যদি একটি পদের জন্য পোস্ট করি তবে আমরা সম্ভবত 90, 100 প্রার্থী পাই,” তিনি বলেছিলেন।
মেসেন বলেছিলেন, খুব কম গ্রাহক বেরিয়ে আসছেন এবং বিক্রয় সঙ্কুচিত হচ্ছে। বর্তমানে, তিনি বলেছিলেন যে তিনি প্রায় 200 থেকে 250 টি পুনঃসূচনা পেয়েছেন যার জন্য তাঁর চাকরি নেই।
“আমি কেবল লোককে ভাড়া নিতে পারি না কারণ তাদের জন্য আমার খারাপ লাগছে … এই মুহুর্তে, আমাদের ভাড়া নেওয়ার দরকার নেই,” তিনি বলেছিলেন।
গত মাসে মূলত তরুণদের মধ্যে চাকরির ক্ষতি
সর্বশেষ পরিসংখ্যান কানাডার ডেটা অনুসারে, গত মাসে হ্রাসটি মূলত 15 থেকে 24 বছর বয়সের তরুণদের মধ্যে চাকরির ক্ষতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।
মেসেন বলেছিলেন যে তিনি প্রাপ্ত বেশিরভাগ আবেদনগুলি তরুণদের কাছ থেকে। তিনি বলেন, আতিথেয়তা শিল্পে, যেখানে অনেক লোক তাদের প্রথম চাকরি বা গ্রীষ্মের চাকরি পান, সেখানে খুব বেশি শূন্য অবস্থান নেই, তিনি বলেছিলেন।
“এটি সত্যিই দুঃখজনক কারণ এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, গঠনমূলক বছর যেখানে আপনি এসে কোনও জায়গায় কাজ করেন এবং আপনি মানুষের দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা শিখেন, আপনি একটি দল হিসাবে কাজ করতে শিখেন,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুল্কের মধ্যে পাবটি গত বেশ কয়েক মাস ধরে অনিশ্চয়তার অধীনে কাজ করছে। তাঁর প্রয়োজনীয় প্রচুর সরঞ্জাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং এটি কানাডায় তৈরি হয় না।
“আমরা সত্যিই জানি না এটি কোথায় যাচ্ছে বা কী ঘটছে,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি বলেন, সম্প্রসারণ বা নতুন প্রোগ্রাম এবং উদ্যোগের মাধ্যমে পিন্টটি বাড়ানোর পরিকল্পনা বর্তমানে স্থগিত রয়েছে, তিনি বলেছিলেন।
ব্যবসায়ের জন্য কয়েক বছর চ্যালেঞ্জিংয়ে সর্বশেষতম শুল্ক: বিশেষজ্ঞ
সাইমন গৌড্রোল্ট কানাডিয়ান ফেডারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিজনেসের জন্য প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট। ফেডারেশন তার সদস্যদের-কানাডায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যবসা-প্রতি মাসে ২০০৯ সাল থেকে জরিপ করেছে।
তিনি বলেছিলেন যে তারা কর্মীদের যুক্ত করতে চান এমন ব্যবসায়ের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বা প্রাক-পণ্ডিত বছরের তুলনায় ২০২৫ সালের শুরু থেকেই মৌসুমী নিয়মের নীচে ছিল, তিনি বলেছিলেন।
এর পাশাপাশি, তিনি বলেছিলেন যে তারা কর্মীদের হ্রাস করতে চায় এমন ব্যবসায়ের সংখ্যা যা এই বছরগুলি আগের বছরগুলির তুলনায় তুলনামূলক সময়ের তুলনায় এ বছর এখন পর্যন্ত বেশি ছিল।
কানাডা যখন মার্কিন শুল্কের সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, গৌড্রোল্ট বলেছেন যে ব্যবসায়ীরা দুর্দান্ত অনিশ্চয়তার সাথে কাজ করছে।
“ব্যবসায়ের মালিকরা সাবধানতা অবলম্বন করবেন (এবং) নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন যে তারা আগামী কয়েক মাসের জন্য একটি নির্দিষ্ট কক্ষটি চালানোর জন্য রাখবেন,” তিনি বলেছিলেন। “দুর্ভাগ্যক্রমে এটি একটি ভাড়া নেওয়ার জন্য অনুবাদ করতে পারে” ”
তিনি ব্যবসায়ের জন্য খুব শক্ত অধ্যায়গুলির একটি সিরিজের বাণিজ্য যুদ্ধকে সর্বশেষতম অধ্যায় হিসাবে অভিহিত করেছিলেন।
“তার আগে, এটি ছিল মুদ্রাস্ফীতি এবং সরবরাহ চেইনের সমস্যাগুলি এবং এর আগে এটি মহামারী ছিল,” তিনি বলেছিলেন।
“অবশ্যই এখনই প্রচুর ব্যবসায়ের জন্য, আপনি সম্ভবত এমন পরিস্থিতিতে নেই যেখানে আপনার প্রচুর পরিমাণে মজুদ অন্তর্নির্মিত রয়েছে।”
তবে ব্যয় হ্রাস এবং স্বল্পমেয়াদে নগদ প্রবাহের উন্নতির ব্যবস্থাগুলি দীর্ঘমেয়াদে ব্যবসায়ের জন্য প্রবৃদ্ধিকে আঘাত করতে পারে, মার্চেন্ট গ্রোয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ডেভিড জেনস বলেছেন, যা হাজার হাজার ছোট ব্যবসায়কে credit ণ প্রদান করে।
তিনি বলেছিলেন যে শুল্কের আশেপাশের ভয় এবং অনিশ্চয়তা তার সংস্থাগুলির সাথে সম্পর্কিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান তৈরি করছে বলে মনে হচ্ছে।
মাঝারি-মেয়াদী দিকে তাকিয়ে, জেনস বলেছিলেন যে ব্যবসায়িকদের অন্যান্য স্থানে নতুন গ্রাহকদের সন্ধান করা এবং তাদের সরবরাহ শৃঙ্খলা পুনরায় স্থাপনের দিকে নজর দেওয়া দরকার।
“এগুলি সবই বিনিয়োগ এবং প্রচুর প্রচেষ্টা নেয়,” তিনি বলেছিলেন।