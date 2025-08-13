দেশের কৃষি খাতের জলের ব্যবহার পাঁচ বিলিয়ন ঘনমিটার হ্রাস পেয়েছে

۲۰: ۱۷ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব – গোলামরিজা গোলমোহাম্মদী বুধবার সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্বোধনের পাশে জল সম্পদের সীমাবদ্ধতার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন: শস্য প্যাটার্নটি দুই সপ্তাহ আগে কৃষি ও প্রদেশ বিভাগে জানানো হয়েছিল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি হ’ল কৃষিক্ষেত্রে জল ব্যবহারের ৫ % হ্রাস।
তিনি বলেছিলেন: গত বছর, ৫ বিলিয়ন ঘনমিটার জল ফসল চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল, যা এই বছর হ্রাস পেয়ে ৫ বিলিয়ন ঘনমিটার হয়ে গেছে।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে এই প্রদেশগুলির জলবায়ু পরিস্থিতি অনুসারে ফিশারি উত্পাদনের ধরণটিও ঘোষণা করা হয়েছিল: সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে, কাঠের কৃষি, গ্রিনহাউস, medic ষধি গাছ এবং উদ্যানতত্ত্বের প্যাটার্নটিও জানানো হবে।
সেমানান এবং কেরম্যান পাইলট পাওয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট বাস্তবায়ন
এই কর্মকর্তা যোগ করেছেন: গবেষণা, শিক্ষা ও প্রচার সংস্থা কেরম্যান এবং সেমানান সহ বিভিন্ন প্রদেশে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির বিকাশের চেষ্টা করছে এবং প্রাদেশিক প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের সহযোগিতায়, সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমিটি বেসরকারী খাতকে সরবরাহ করা হয়েছে।
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: পরবর্তী পাঁচ বছর ধরে খাওয়ার বিদ্যুতের কিছু অংশ সরবরাহের শক্তি এবং আইনী কাজের কারণে, সেমানান প্রদেশটি প্রকল্পের বাস্তবায়নের প্রথম স্থান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল এবং 2 -কেভি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি আজ সার্কিটটিতে প্রবেশ করেছে।
কৃষি মন্ত্রী জিহাদ বলেছেন: সেমানানে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সাথে সাথে পূর্বে সরবরাহিত প্রয়োজনীয় কৃষি খাতের ৫ % শক্তি ক্ষেত্রের মধ্যে অফসেট হবে।
সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্রে বেসরকারী খাতের প্রবেশ
কৃষি গবেষণা, শিক্ষা ও প্রচার সংস্থার প্রধান বলেছেন: “বেসরকারী খাত বর্তমানে দেশে সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির উন্নয়নের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং ৫ হেক্টর বেশি বেসরকারী কিছু খামার প্রযুক্তিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে, তবে সরকারী খাতের সীমিত তহবিলের কারণে এই অঞ্চলে বেসরকারী খাতের বিনিয়োগের প্রয়োজন।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “কিছু প্রদেশে বেসরকারী খাতকে উপযুক্ত জমি সরবরাহ করা হবে এবং এই খাতের অংশগ্রহণের সাথে সাথে কৃষি কূপ হ্রাস এবং জ্বালানি বিঘ্ন হ্রাস করার সমস্যা হ্রাস পাবে।”
“কৃষিতে প্রযুক্তির উন্নয়নের অন্যতম বাধা হ’ল জমির ক্ষুদ্রতা,” গোলমোহাম্মদী আধুনিক সেচ ব্যবস্থায় মাইক্রো কৃষকদের ব্যবহার সম্পর্কে বলেছিলেন। একদিকে, মাটি সংরক্ষণের আইনটি অতিরিক্ত জমি ক্রাশ করার অনুমতি দেয় না এবং অন্যদিকে, উত্তরাধিকারের আইন খামারগুলিকে আরও ছোট করে তোলে।
কৃষি উপমন্ত্রী জিহাদ জোর দিয়েছিলেন: কৃষি সমবায় গঠন এই সমস্যার অন্যতম সমাধান এবং নতুন ফসলের ধরণে, এই প্যাটার্নটি অনুসরণকারী মাইক্রো কৃষকরা ভর্তুকিযুক্ত ইনপুট, গ্যারান্টিযুক্ত ক্রয় এবং প্রচারমূলক এবং শিক্ষামূলক পরিষেবা সহ সমস্ত সরকারী সহায়তা উপভোগ করবেন।