দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে উষ্ণ তাপমাত্রা প্রত্যাশিত

দক্ষিণ আফ্রিকা শীতের বাইরে চলে যাওয়ার শুরু হওয়ার সাথে সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার আবহাওয়া পরিষেবা বলেছে যে দেশজুড়ে তাপমাত্রা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, গৌতেং মিডউইক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উষ্ণ হয়ে উঠবে।
এটি আগস্টের শুরুতে শীতল দিনগুলি থেকে একটি পরিবর্তন চিহ্নিত করে এবং অভ্যন্তরটি বেশিরভাগ জুড়ে একটি উষ্ণ মরসুমের সূচনা করে।
সিনিয়র পূর্বাভাসকারী টোকেলো চিলোয়েন বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার আবহাওয়া সংক্রান্ত শীতকাল আগস্টের শেষের দিকে শেষ হবে।
“সুতরাং আমরা বসন্তের অবস্থার একটি আগমন দেখতে শুরু করি এবং আমরা সর্বাধিক তাপমাত্রার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি দেখতে শুরু করি,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি যোগ করেছেন আসন্ন সপ্তাহটি গত সপ্তাহের চেয়ে কিছুটা উষ্ণ হবে।
তবে, তিনি বলেছিলেন যে উষ্ণ আবহাওয়া, যা সাধারণের বাইরে কিছুই নয়, এর অর্থ এই নয় যে দেশটি এমন আরও একটি সিস্টেমের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে না যার ফলে কম তাপমাত্রা হতে পারে
তিনি আরও যোগ করেছেন যে এই জাতীয় শীতল ব্যবস্থা আসা উচিত, তাপমাত্রায় পুনরুদ্ধারের সময়কাল দীর্ঘ হবে না।
চিলোয়েন বলেছিলেন যে এই সপ্তাহে দেশের কিছু অংশ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি দেখতে পাবে – “তাপমাত্রার দিক থেকে মিডউইন্টারের তুলনায় দুই বা তিন ডিগ্রি পার্থক্যের মতো”।
