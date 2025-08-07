দেশে জলের সংকট অতিক্রম করার জন্য আবদুল্লাহি সমাধান – তাবনাক

আইএসএনএ -র উদ্ধৃত তাবনাক অনুসারে; “দেশের অন্যতম প্রধান বিষয় হ’ল জলের চাপ এবং জল সম্পদ পরিচালনার সংকট; এমন একটি বিষয় যা কেবল মানুষের ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত নয়, তবে বিভিন্ন স্তরে কাঠামোগত, সাংস্কৃতিক এবং পরিকল্পনার সমস্যার একটি সেটও।
তিনি বলেন, “পৌরসভা সহ অনেক প্রতিষ্ঠানের সম্পদের অভাব নির্বিশেষে উচ্চ খরচ রয়েছে।” আমাদের খরচ চক্রটি সংশোধন করতে হবে। জলের সঙ্কটের মুখোমুখি দেশগুলি ব্যবহারের ধরণগুলি পরিবর্তনে সফল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে; অভিজ্ঞতা যা আমাদের জন্য দরকারী হতে পারে।
“কৃষি খাতে পরিসংখ্যানগত তথ্যও অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ,” এমপি যোগ করেছেন। বলা হয় যে 5 % জল সম্পদ কৃষি খাতে গ্রাস করা হয়, তবে কীভাবে এই তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং মূলত সঠিক? অনেক জায়গায়, কোনও সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই।
তিনি আরও যোগ করেছেন: “কয়েকটি শহরে এমন ঘটনা ঘটেছে যা স্পষ্টতই গত ৫ বছরে জলবায়ু ও খরা পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার অর্থ এটি ক্রস -বিভাগীয় সমস্যার বাইরে।” আমাদের ব্যবহারের সংস্কৃতি সংস্কার করা দরকার। মানুষকে শিক্ষিত করা উচিত, ধূসর জলের ব্যবহার বা উপভোগযোগ্য জলের পুনঃপ্রকাশের উদাহরণ, যা বহু বছর ধরে কিছু দেশে সাধারণ ছিল। বহু বছর আগে শহুরে জল শ্রেণির তাবরিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দুর্দান্ত অধ্যাপক একই উত্থাপন করেছিলেন; এটি আমাদের কাছে মজার ছিল, তবে আজ একই ধারণাগুলি প্রয়োগ করা হচ্ছে।
আবদুল্লাহি ব্যাখ্যা করেছেন: ঘরে বসে জলযুক্ত জল এর জন্য ডিভাইস সহ আলাদাভাবে চিকিত্সা করা যেতে পারে। যদি স্কুল এবং বাড়ির প্রয়োজন হয় তবে এমনকি বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে তাদের পানির ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত। লোকেরা যখন মনে করে যে তাদের পানির আসল ব্যয়ের জন্য তাদের অর্থ দিতে হবে তখন তাদের ব্যবহারের ধরণটি সংশোধন করবে, তবে সমস্ত কিছু মানুষের কাছে ফিরে আসে না। কিছু খাত জল অন্যায় এবং সস্তা ব্যয় করে। অননুমোদিত কূপগুলি কিছু অঞ্চলে নয়, কিছু অঞ্চলে বন্ধ রয়েছে।
তিনি বলেছিলেন: পুনরায় চিকিত্সা, স্নানের জলকে পৃথক করা বা আপ -টেট -ওয়েট ওয়াটার রিসাইক্লিং সিস্টেম ব্যবহার করার মতো সমাধানগুলি দেশব্যাপী প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে এই ক্ষেত্রগুলিতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নেই।
হাউস বাজেট এবং বাজেট কমিশনের সদস্য পানির উত্তেজনাকে দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন: “অনেক জায়গায় আমরা বিশাল সুবিধা, পাইপিং এবং বিশাল বিনিয়োগ করেছি, তবে এটি শোষণ করা হয়নি।” এটি মন্ত্রীদের দুর্বলতা এবং সংসদের যত্ন সহকারে তদারকির অভাবের কারণে।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে শর্তগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথাযথ এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে। আমরা সমালোচনামূলক পরিস্থিতিতে আছি, যখন জলবায়ু পরিস্থিতিযুক্ত দেশগুলি তাদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে।
শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহি বলেছিলেন: “শৈশব ও স্কুল থেকে শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, নীতিমালা বিনিয়োগ এবং সতর্কতা অবলম্বন করা দেশের জল সঙ্কটের চারটি প্রাথমিক স্তম্ভ।”