দেশে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিক যে কোনও ধর্মের, সমান পাকিস্তানি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
ইসলামাবাদ:

ফেডারেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নকভি বলেছেন যে কোনও ধর্ম নির্বিশেষে দেশে বসবাসরত প্রতিটি নাগরিক সমান পাকিস্তানি।

তাঁর বার্তায় মহসিন নকভি বলেছিলেন যে পাকিস্তান ধর্মের সোনার নীতিগুলি ন্যায়বিচার, সাম্যতা এবং সহনশীলতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাদের ভিত্তিতে থাকবে। পাকিস্তান সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তি, বিশ্বাস এবং উপাসনার স্বাধীনতা বিবেচনা করে, কেবল একটি সাংবিধানিক দায়িত্বই নয়, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও বিবেচনা করে।

তিনি বলেছিলেন যে ইসলামের ধর্ম দমন নিষিদ্ধকরণ, মানবতার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার নিষেধাজ্ঞাকে শিক্ষা দেয় এবং এই শিক্ষাগুলি সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার ভিত্তি। ১৯৪ 1947 সালের ১১ ই আগস্ট এক বক্তৃতায় কায়দ -ই -আজম স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের প্রত্যেক ব্যক্তির সমান মর্যাদা রয়েছে, পাকিস্তানের সংবিধান সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি দেয়।

মহসিন নকভি বলেছিলেন যে পাকিস্তানের সমস্ত সংখ্যালঘু সম্মান, সাম্যতা এবং অংশীদারিত্বের সাথে জাতীয় বিকাশে অংশ নিচ্ছেন। সংখ্যালঘুরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা এবং রাজনীতি সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করেছেন, যা প্রশংসনীয়। সংখ্যালঘুদের ভূমিকা পাকিস্তানের জাতীয় heritage তিহ্যের মেরুদণ্ড।

তিনি বলেছিলেন যে দেশপ্রেম, সেবা এবং ভূমিকা জাতীয় পরিচয়ের মান, পাকিস্তান এবং পাকিস্তানি বৈষম্য নিশ্চিত নয়। রাজ্য সর্বদা সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তি এবং পবিত্র সাইটগুলির সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়, উপাসনালয়গুলি সংস্কার বা ইভেন্টগুলির সুরক্ষা, রাজ্য সর্বদা দায়বদ্ধ ছিল।

মহসিন নকভি বলেছিলেন যে যুদ্ধের পরিস্থিতিতেও কারতারপুর ট্রানজিট এবং নানকানা সাহেবকে উন্মুক্ত ও সুরক্ষিত রাখা, পাকিস্তানের শান্তি, প্রেম এবং আন্তঃসত্ত্বা সম্প্রীতিগুলির ব্যবহারিক প্রমাণ। পাকিস্তান সংখ্যালঘুদের তাদের সম্পূর্ণ অধিকার দেয় কারণ তারা রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমাদের নীতি, অভিপ্রায় এবং পদক্ষেপগুলি এক, সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা, স্বাধীনতা এবং অংশীদারিত্বের বিষয়ে কোনও আপস হবে না। সংখ্যালঘুদের জাতীয় দিবসে, জাতি সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।



