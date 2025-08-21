আপনি কি এক পা দিয়ে একটি পর্বত পার করতে পারবেন? সম্প্রতি শানগংয়ের শৌগাংয়ের “দেশের সর্বনিম্ন পর্বত” জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই “মাউন্টেন” কে স্থানীয়ভাবে “জিঞ্জশান” বলা হয়। এটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে কেবল 1.24 মিটার দীর্ঘ, উত্তর থেকে দক্ষিণে 0.7 মিটার প্রশস্ত, উত্তর থেকে দক্ষিণে উঁচু, দক্ষিণ থেকে নীচে এবং শীর্ষ থেকে মাটি পর্যন্ত 0.6 মিটার এবং সর্বনিম্ন বিন্দু থেকে 0.1 মিটার দূরে। অনেক নেটিজেন মনে করেন এটি কেবল একটি পাথর, এবং এটি দেখে হেসে বলেছিল যে “এক পা এটি অতিক্রম করতে পারে”, এবং তারা বুঝতে পারে না যে কেন এটিকে “পর্বত” বলা যেতে পারে। শৌগাংয়ের কর্মকর্তা বলেছিলেন যে জিঙ্কসান দীর্ঘদিন ধরে কাউন্টি-স্তরের সাংস্কৃতিক ধ্বংসাবশেষ সুরক্ষা ইউনিট হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং এতে দীর্ঘ historical তিহাসিক রেকর্ড এবং বিশেষ সাংস্কৃতিক তাত্পর্য রয়েছে। একাডেমিক সম্প্রদায়ের জিংংসান সত্যই “পর্বত” কিনা সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কাউন্টি-স্তরের সাংস্কৃতিক ধ্বংসাবশেষ
দেশে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ততম ｜ জিঙ্কসান, শানডং প্রদেশটি কেবল 0.6 মিটার সাংস্কৃতিক ধ্বংসাবশেষ দ্বারা প্রত্যয়িত: আপনি এটি কেবল একটি পা দিয়ে অতিক্রম করতে পারেন
