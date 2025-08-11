দেহাতি মাটির জন্য আরও অনুসন্ধান রয়েছে, তবে আবাসনের জন্য নয় মাটি আইন

আবাসন নির্মাণের জন্য আরও বেশি জমি তৈরির লক্ষ্যে সরকার মাটির আইনটির ডাকনামকে পরিবর্তন করার আট মাসেরও বেশি সময় পরে, কার্যনির্বাহী কর্তৃক প্রত্যাশার মতো বাজারটি আচরণ করা থেকে শুরু করে। এই ধরণের দেহাতি জমির চাহিদা বাড়ছে এবং এর সাথে, বিভিন্ন অঞ্চলে দামও বাড়ছে, যদিও সেখানে কোনও সংজ্ঞায়িত জাতীয় প্রবণতা নেই। তবে সেই আইনে পরিবর্তিত পরিবর্তনের সাথে সরকারের উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন, এই বিবর্তনকে অনুপ্রাণিত করে এমন আবাসন নির্মাণ নয়। চাহিদা সর্বোপরি বিনিয়োগকারীরা যারা কৃষি প্রকল্পগুলি বিকাশের পরিকল্পনা করছেন বা ইতিমধ্যে যারা রয়েছে তাদের সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছেন।