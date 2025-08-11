You are Here
দেহাতি মাটির জন্য আরও অনুসন্ধান রয়েছে, তবে আবাসনের জন্য নয় মাটি আইন
দেহাতি মাটির জন্য আরও অনুসন্ধান রয়েছে, তবে আবাসনের জন্য নয় মাটি আইন

আবাসন নির্মাণের জন্য আরও বেশি জমি তৈরির লক্ষ্যে সরকার মাটির আইনটির ডাকনামকে পরিবর্তন করার আট মাসেরও বেশি সময় পরে, কার্যনির্বাহী কর্তৃক প্রত্যাশার মতো বাজারটি আচরণ করা থেকে শুরু করে। এই ধরণের দেহাতি জমির চাহিদা বাড়ছে এবং এর সাথে, বিভিন্ন অঞ্চলে দামও বাড়ছে, যদিও সেখানে কোনও সংজ্ঞায়িত জাতীয় প্রবণতা নেই। তবে সেই আইনে পরিবর্তিত পরিবর্তনের সাথে সরকারের উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন, এই বিবর্তনকে অনুপ্রাণিত করে এমন আবাসন নির্মাণ নয়। চাহিদা সর্বোপরি বিনিয়োগকারীরা যারা কৃষি প্রকল্পগুলি বিকাশের পরিকল্পনা করছেন বা ইতিমধ্যে যারা রয়েছে তাদের সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছেন।

দেশের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক জীবনে জনসাধারণের অবদান তার পাঠকদের সাথে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের শক্তিতে রয়েছে। এই নিবন্ধটি পড়া চালিয়ে যেতে জনসাধারণের স্বাক্ষর করুন। NOS 808 200 095 এর মাধ্যমে বা আমাদের স্বাক্ষর.অনলাইন@publico.pt এ একটি ইমেল প্রেরণ করুন।

