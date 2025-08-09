দৈনিক লোটোর ফলাফল শনিবার, 9 আগস্ট 2025 এর জন্য

আজকের দৈনিক লোটো ড্রয়ের জন্য প্রস্তুত হন!
আজ রাতে কি আপনার ভাগ্যবান রাত হতে পারে? শুভকামনা! 🎉
একটি বড় জয়ের স্বপ্ন দেখছেন? দ্য দৈনিক লোটো জ্যাকপট দখল করার জন্য আপ, এবং এটি একটি রোমাঞ্চকর অনুমান করা হয় R530 000আর!
জ্যাকপট পুরষ্কারের অর্থটি কোনও পাঁচটি সংখ্যার সাথে মেলে না এমনকি এমনকি প্রদত্ত হওয়ার গ্যারান্টিযুক্ত।
আপনার স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য এটি যা লাগে তা হ’ল কারণ এই কথাটি যেমন চলেছে, আপনি এটি জিততে এটিতে থাকতে হবে!
📢 থাকুন সাথে থাকুন! বিজয়ী সংখ্যা হবে নীচে আপডেট হয়েছে যত তাড়াতাড়ি তারা 21:15 এ বা তার পরে আঁকা।
শনিবারের দৈনিক লোটো নম্বর
বিজয়ী সংখ্যা
0, 0, 0, 0, 0
অঙ্কন তারিখ: 9 আগস্ট 2025
আপনি কি একটি ড্র মিস করেছেন এবং ভাবছেন যে আপনি জিতলে?
অতীতের লোটোর ফলাফল এবং পরিশোধগুলি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
ড্র কখন স্থান নেয়?
দৈনিক লোটো অঙ্কনগুলি সপ্তাহের প্রতিটি দিন, সোমবার থেকে রবিবারের আশেপাশে ঘটে 21:30 (সময়ে)।
টিকিট কীভাবে কিনতে হবে
জাতীয় লটারি.কম.এ. আপনার কম্পিউটার বা মোবাইল সাইটটি ব্যবহার করে জাতীয় লটারি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, বা অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলি, নাম এফএনবি, আবসা, নেডব্যাঙ্ক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, ক্যাপিটেক, টাইমব্যাঙ্ক এবং আফ্রিকান ব্যাংক অন্যথায় ডায়াল করে আমাদের ওয়েবসাইটে আপনার নিকটস্থ অংশগ্রহণকারী খুচরা বিক্রেতার কাছে এখনই আপনার টিকিট কিনুন 120ইউএসএসডি জন্য 7529#।
আপনি কি জানেন?
বিজয়ীরা যারা R50 000 এবং তার বেশি জিতে যায় তারা পেশাদার মনোবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে বিনামূল্যে ট্রমা কাউন্সেলিং এবং স্বীকৃত আর্থিক উপদেষ্টাদের কাছ থেকে আর্থিক পরামর্শ একেবারে বিনামূল্যে পান। একই সময়ে, বিজয়ীদের সরাসরি বিজয়ীর অ্যাকাউন্টগুলিতে ট্যাক্স-মুক্ত প্রদান করা হয়।
লটারির টিকিট বিক্রয় কখন বন্ধ হয়?
আপনি যদি লটারি আউটলেট থেকে টিকিট কিনে থাকেন তবে সেগুলি বন্ধ করে দেয় 20:30 একটি ড্র দিনে।
যোগ্যতা
খেলোয়াড়দের অবশ্যই 18 বছর বয়সী হতে হবে।
সমস্ত লটারি গেমসের সংক্ষিপ্তসার
- সোমবার: দৈনিক লোটো
- মঙ্গলবার: দৈনিক লোটো + পাওয়ারবল এবং পাওয়ারবল প্লাস
- বুধবার: দৈনিক লোটো + লোটো, লোটো প্লাস 1 এবং লোটো প্লাস 2
- বৃহস্পতিবার: দৈনিক লোটো
- শুক্রবার: দৈনিক লোটো + পাওয়ারবল এবং পাওয়ারবল প্লাস
- শনিবার: দৈনিক লোটো + লোটো, লোটো প্লাস 1 এবং লোটো প্লাস 2
- রবিবার: দৈনিক লোটো
আরও বিশদ জন্য এবং বিজয়ী সংখ্যাগুলি যাচাই করতে, জাতীয় লটারি ওয়েবসাইটটি দেখুন।
আপনাকে অবশ্যই সর্বদা অফিশিয়াল বিজয়ী নম্বর নিশ্চিত করতে হবে জাতীয় লটারি ওয়েবসাইট। ফলাফলগুলি যথাসম্ভব সঠিকভাবে পোস্ট করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি তবে জাতীয় লটারি হ’ল আপনি কেবলমাত্র 100% ফলাফল যাচাই করতে ব্যবহার করতে পারেন।
