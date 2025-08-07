সংশোধন কলোনী নং 5 এ, কোরিজমা গোল্ডেন কী কিন্ডারগার্টেনের জন্য বিশেষ গেমিং সরঞ্জাম তৈরি করেছিলেন। পণ্যগুলি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি বিকাশকারী প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি আঞ্চলিক ফেডারেল পেনিটেনটিয়ারি সার্ভিসের প্রেস সার্ভিসে রিপোর্ট করা হয়েছিল।
চুক্তির কাঠামোর মধ্যে, দোষী সাব্যস্ত করেছেন: লজিকাল চিন্তাভাবনার প্রশিক্ষণের জন্য “ল্যাবরেথ” বিকাশকারী প্যানেল, সৃজনশীল বিকাশের জন্য দুটি প্রাচীর মডিউল “গ্রাফিটি”, শিথিলকরণের জন্য দুটি শিশুদের বেঞ্চ।
সমস্ত পণ্য বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহার ছাড়াই প্রাকৃতিক কাঠের তৈরি এবং সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। প্রাক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন উত্পাদিত পণ্যগুলির গুণমানকে অত্যন্ত প্রশংসা করেছে, যা অদূর ভবিষ্যতে খেলার মাঠে ইনস্টল করা হবে।
আইকে -5-তে উল্লিখিত হিসাবে, প্রতিষ্ঠানটি এই জাতীয় পণ্য তৈরিতে আরও সহযোগিতায় আগ্রহী। এই জাতীয় কাজ উপনিবেশের দোষী সাব্যস্ত এবং সামাজিকভাবে উল্লেখযোগ্য ক্রিয়াকলাপগুলির শ্রম অভিযোজনে অবদান রাখে।