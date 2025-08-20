দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, সাগুয়েনয়ের মেয়র জুলি ডুফোর আবেদন করবেন

সাগুয়েনয়ের মেয়র জুলি ডুফরকে কুইবেকের নির্বাচনের পরিচালক (ডিজেইকিউ) দ্বারা পরিচালিত জালিয়াতি নির্বাচনী চালচলনের তিন প্রধানের একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর আইনজীবী, মিই চার্লস লেভাসিউর ঘোষণা করেছিলেন যে বিচারক লুই ডুগুয়ের সিদ্ধান্তকে আপিলের বিষয়ে ডাকা হবে এবং তার ক্লায়েন্ট ২ নভেম্বরের পৌরসভা নির্বাচনের জন্য তাঁর প্রার্থিতা উপস্থাপন করতে চান।
ডুগুয়ে বিচারক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তিনি November নভেম্বর, ২০২১ সালের পৌরসভা নির্বাচনের সময় টাউন হলের জন্য আবেদন করার জন্য প্রাক্তন উদারপন্থী ডেপুটি সার্জ সিমার্ডকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, তাকে অভিযোগ, চাকরি বা অন্য সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।
জিন-মার্ক ক্রেভিয়ার এবং জ্যাকিন্থে ভেলানকোর্টকে উদ্বিগ্ন করে এমন আরও দু’জন প্রধানের কাছে আদালত তাকে খালাস দিয়েছিল।
জুলি ডুফর এইভাবে পৌরসভাগুলিতে নির্বাচন এবং গণভোটের উপর আইনটি লঙ্ঘন করেছিলেন। এটির জরিমানা $ 5,000, সর্বনিম্ন জরিমানা।
আইন অনুসারে, জুলি ডুফরও রাজনৈতিক কাজে জড়িত থাকার, ভোট দেওয়ার, নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার অধিকার হারাবেন এবং পাঁচ বছরের জন্য আজ যে কোনও পৌরসভার সদস্যের কার্যকারিতা প্রয়োগ করতে শ্বাসকষ্ট হয়ে উঠবেন। অন্যদিকে, যেহেতু রায়টি আপিল করবে, জুলি ডুফর তার আসন রাখতে এবং নির্বাচনের জন্য তার প্রার্থিতা জমা দিতে পারে।
আপিল করার সিদ্ধান্ত
সাগুয়েনয়ের মেয়র জুলি ডুফর জবাই করা এয়ার তার আইনজীবী এম এর সাথে মিডিয়ার সামনে উপস্থিত হয়েছিলই চার্লস লেভাসিউর। অন্য দুটি শেফের কাছে তার ক্লায়েন্টকে খালাস সত্ত্বেও তিনি রায় থেকে নিজেকে “হতাশ” করেছেন।
“একটি আপিল রয়েছে যা সুপিরিয়র কোর্টে দায়ের করা হবে এবং সুপিরিয়র কোর্ট ডুগুয়ে জে।
পৌরসভা নির্বাচনের আগে আপিল শোনা যাওয়ার সম্ভাবনা শূন্য, অপরাধীকে নিশ্চিত করে।
ডিজেইকিউ সন্তুষ্ট
তার পক্ষে, কুইবেকের নির্বাচনের মহাপরিচালক (ডিজেইকিউ) বলেছেন যে তিনি রায় দেওয়া রায়টি নিয়ে সন্তুষ্ট। “যদিও আমরা তিনটি শেফের উপর অপরাধবোধের সন্ধান করছি, আমরা ফলাফল এবং কাজটি সম্পন্ন করে সন্তুষ্ট। এটি লক্ষ করা উচিত যে ফৌজদারি বিষয়ে প্রমাণের বোঝা বেশি: আমাদের অবশ্যই কোনও যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে এই অপরাধটি প্রদর্শন করতে হবে,” জুলাই স্ট-আর্নউদ-ড্রোলেট ডেইলি-তে একটি ইমেল প্রেরণ করা একটি ইমেলের মুখপাত্র বলেছেন।
ডিজেইকিউ জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে নির্বাচনের জন্য তার প্রার্থিতা উপস্থাপনের অধিকার মানবাধিকার ও স্বাধীনতার সনদ দ্বারা সুরক্ষিত একটি মৌলিক অধিকার। “আমাদের কার্যনির্বাহী সর্বদা জনস্বার্থ অনুসন্ধানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এবং আমরা আশা করি যে অন্যান্য অনুরূপ পরিস্থিতি এড়াতে এই মামলার একটি প্রতিরোধমূলক পরিসীমা থাকবে,” মুখপাত্র বলেছেন।
একটি সংস্করণ যা “বিশ্বাসযোগ্য নয়”
বিচারক প্রাক্তন উদারপন্থী ডেপুটি সিমার্ড সিমার্ডের সাক্ষ্যকে “হার্ড-হিট” হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বারবার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যে মিঃ সিমার্ডের সাথে তার বৈঠকের জন্য জুলি ডুফোরের সংস্করণটি “বিশ্বাসযোগ্য বা সম্ভবত” নয়। তদুপরি, বিচারক প্রসিকিউশন কর্তৃক দায়ের করা জুলি ডুফুরের শপথের অধীনে ঘোষণার বিষয়ে বরং সমালোচিত ছিলেন।
আমরা বুঝতে পারি যে একটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মৌখিক ফোলাভাব দিতে পারে তবে শপথের অধীনে করা ঘোষণার কাঠামোর মধ্যে অনেক কম। এটি এটি ব্যাপকভাবে কুখ্যাত করে।
লুই ডুগুয়ে, কুইবেকের আদালতের বিচারক
বিচারক কর্তৃক বেশ কয়েকটি পরস্পরবিরোধী উপাদান উত্থাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি খারাপভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে মেয়র কেন তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে তার বাসভবনে আমন্ত্রণ জানাতে চেয়েছিলেন, যখন তাঁর প্রচার “২০২১ সালের জুনে ভাল”। বিশেষত এই মুহুর্ত থেকে, গুজব অনুসারে, সার্জ সিমার্ড একটি প্রচার সংস্থা তৈরিতে অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিল। “মিঃ সিমার্ডের প্রচার যদি উইংয়ের সাথে মারধর করে তবে ঘুমন্ত বিড়ালটিকে কেন জাগিয়ে তুলবে?” কেন এমন প্রার্থীর প্রতি আগ্রহী হবেন যার সংগঠনটি মরিবন্ড বলে মনে হচ্ছে? বিচারককে জিজ্ঞাসা করলেন।
বিচার চলাকালীন প্রতিরক্ষার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকে আনা, পৌরসভার কাউন্সিলর মিশেল পটভিন ব্যাখ্যা করেছিলেন যে মিঃ সিমার্ডের সাথে বৈঠকটি অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যেও তার প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে বে জেলায়, তার এফআইএফএফ -এ সরবরাহ করার অতিরিক্ত প্রচেষ্টায় পরিবেশন করেছিলেন। “স্পষ্টতই, এই গণনাটি সংক্ষিপ্ত বলে মনে হচ্ছে It এটি মনে রাখা উচিত যে মিঃ সিমার্ড বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে পৌরসভার দৃশ্য এবং কুইবেকের দৃশ্যে উপস্থিত ছিলেন; সুতরাং এটি তার সমর্থনগুলি, তার ভোটগুলি, উপসাগরের বোরোতে,” বিচারক বিশ্বাস করেন, এটি অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। “
বিচারক দুগুয়ের মতে, এটি প্রমাণ থেকেই উপস্থিত হয় যে জুলি ডুফর কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে জানেন এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষা করতে দ্বিধা করেন না। সের্গ সিমার্ডের অভিযোগ সম্পর্কে যখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, তখন ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে জুলি ডুফরের নীরবতা বুঝতে তাঁর সমস্যা হয়। তিনি উল্লেখ করেছেন, “উচ্চস্বরে দাবি না করে এবং পরিষ্কার না করেই তিনি অস্বীকার করতে সন্তুষ্ট, বরং সিমার্ড যিনি তাকে এই প্রতিযোগিতা থেকে সরে আসতে বলেছিলেন,” তিনি উল্লেখ করেছেন।
জিন-মার্ক ক্রেভিয়ারের কেস
এমনকি যদি তিনি সিটি কাউন্সিলর জিন-মার্ক ক্রেভিয়ারের সাথে জড়িত প্রধানের উপর জুলি ডুফরকে অর্থ প্রদান করেন, তবে বিচারক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে “সম্ভবত মিঃ ক্রেভিয়ার এবং আসামীদের মধ্যে বৈঠকের আশেপাশের ঘটনাগুলি পরবর্তীকালে উল্লিখিত পথে হয়েছিল”। মিঃ ক্রেভিয়ারের মতে, জুলি ডুফর তাকে তার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের বিনিময়ে নগরীর কাছে সম্মিলিত চুক্তির আলোচকের একটি পদ প্রস্তাব করেছিলেন।
তবে, জিন-মার্ক ক্রেভিয়ার এবং জুলি ডুফোরের মধ্যে “উন্মুক্ত এবং সর্বদা বর্তমান দ্বন্দ্ব” কারণে আদালত কোনও যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ ছাড়াও নিশ্চিত নয়। বিচারক জুলি ডুফুরের সাথে তাঁর বৈঠকের তারিখ সহ তাঁর মন্তব্যে কিছু বৈপরীত্য উল্লেখ করেছিলেন, যিনি তার ঘোষণায় প্রাক্তন মাইরেসি ডি সাগুয়েনয়, জোসে নেরনের দ্বারা উন্নত তার থেকে পৃথক।
এছাড়াও, জিন-মার্ক ক্রেভিয়ার জানিয়েছেন যে কিছু পৌরসভার কাউন্সিলর সহ 2021 সালে অনেক লোক এই মামলা সম্পর্কে সচেতন। “তবে, কার্ল ডুফর, জিমি বাউচার্ড বা মিশেল ট্রেম্বলে, তাঁর সংস্করণ সমর্থন করার জন্য নেতৃত্বে এসেছেন, তার কোনও চিহ্নিত সহকর্মীই তাঁর সংস্করণকে সমর্থন করার জন্য এসেছিলেন,” বিচারককে উত্থাপন করেছেন।
জ্যাকিন্থে ভেলানকোর্টের ঘটনা
জুলি ডুফুরের প্রচারের প্রাক্তন পরিচালক জ্যাকিন্থে ভেলানকোর্টের সাথে জড়িত নেতার পক্ষে, বিচারক তাঁর সাক্ষ্যদানের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। “মিডিয়ার মাধ্যমে, মেসার্স ক্রেভিয়ার এবং সিমার্ড সম্পর্কিত অভিযোগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি যে অনিশ্চয়তাটি শিখার পরে তাকে বাস করে তা আন্ডারলাইন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে» »» »
“অবাক হওয়ার মতো বিষয় যে তিনি তদন্তকারীকে তাঁর সাথে কথা বলার ইচ্ছাটিকে দ্বৈত করার জন্য, মধ্যস্থতাকারীদের মধ্য দিয়ে যাওয়ার চেয়ে সরাসরি ডিজেইকিউর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেন না,” তিনি আরও বলেছিলেন।
বিচারক অভিযোগকারী এবং জুলি ডুফুরের মধ্যে সম্পর্কের অবক্ষয়কেও বিবেচনায় নিয়েছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে “তিক্ততার ছাপ” কখনও কখনও জ্যাকিন্থে ভেলানকোর্টের সাক্ষ্য থেকে উদ্ভূত হয়।