দোষ ব্ল্যাক ফায়ার ফাইটার গ্রেপ্তার হয়ে মুক্তি পাওয়ার পরে প্রত্যাহার করে

কালো পাথর, কোয়া। – দ্য পৌর কর্তৃপক্ষ কালো পাথর বীরত্বপূর্ণ দমকল বিভাগের একটি সক্রিয় উপাদান অবক্ষয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, গত সপ্তাহান্তে তার গ্রেপ্তারের পরে। শ্রমিক, সাথে প্রায় সাত বছরের পরিষেবা, মুক্তি পেয়েছিল পরে একটি আইনী পদ্ধতি পূরণ করুন সুরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অপরাধের জন্য।

পৌরসভার রাষ্ট্রপতি, কার্লোস জ্যাকোবো রদ্রিগেজ গঞ্জালেজ, পূর্বের উপাদানটি নির্দেশ করে এটি আস্থা হ্রাসের অবস্থান থেকে পৃথক করা হয়েছিল এবং তিনি জোর দিয়েছিলেন যে কর্পোরেশন পরিষেবার অভ্যন্তরে বা বাইরে অনুপযুক্ত আচরণগুলি সহ্য করে না।

“হ্যাঁ, এই জাতীয় সমস্যা রয়েছে। এখন আরও বিশদ দেওয়ার জন্য প্রসিকিউটরের অফিসের উপর নির্ভর করে। আমরা এই মুহুর্তের জন্য ইতিমধ্যে সেই উপাদানটি স্রাব করেছি,” মেয়র তার সকালের সম্মেলনে ইশারা করলেন।

রদ্রিগেজ তা ব্যাখ্যা করলেন দমকলকর্মীরা 24 -ঘন্টা দিনে কাজ করে এবং বিশ্রাম 48, সুতরাং তাদের অবসর সময়ে তারা যে ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পাদন করে তা কর্পোরেশন দ্বারা তদারকি করা যায় না। তৎপর তিনি কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার এবং প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি রক্ষার জন্য বিভাগের স্বভাবকে তুলে ধরেছিলেন।

আরি আন্তোনিও হার্নান্দেজ এস্কুইভেল, সিভিল প্রোটেকশন অ্যান্ড ফায়ার ফাইটার্স ডিরেক্টর, নিশ্চিত উপাদান অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিল, যদিও তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে তাদের কাছে আরও তথ্য নেই এবং তদন্তে বাধা সৃষ্টি করবে না। দ্য কোহুইলা রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল এই মামলায় সরকারী বিবরণ দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

ফেডারেল কর্তৃপক্ষগুলি এই অনুসন্ধানটি তদন্ত করে, সম্পত্তিতে পাওয়া ইঙ্গিতগুলির দ্বারা পূর্বের উপাদানটির সাথে যুক্ত, যদিও দমকলকর্মীর গ্রেপ্তার এবং মুক্তি সরাসরি অনুসন্ধানের সাথে সম্পর্কিত ছিল না। দ্য অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের অধীনে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে, যা সম্ভাব্য অতিরিক্ত বিচারিক আদেশগুলি নির্ধারণ করবে।

মেয়র নিশ্চিত করেছেন যে দমকল কর্মীরা ইতিমধ্যে জমা দিয়েছেন অ্যান্টি -ডোপিং পরীক্ষা এবং অধ্যয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং বিশ্বাস পরীক্ষা বাস্তবায়ন, পৌরসভা ও রাজ্য পুলিশে আবেদন করা অনুরূপ।

এটি জনসেবার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন এই ফিল্টারগুলি প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ করা হয় নাগরিক প্রতিরক্ষা, পরিদর্শন পরিবহন এবং সরকারী কর্মচারীদের অখণ্ডতা এবং স্বচ্ছতার গ্যারান্টি দেওয়ার উদ্দেশ্য সহ বিভিন্ন ইউনিট।

