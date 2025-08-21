You are Here
দ্বন্দ্বের সময়, তারিখ এবং সংক্রমণ যা জ্যাকি ওভালকে বরখাস্ত করবে
দ্বন্দ্বের সময়, তারিখ এবং সংক্রমণ যা জ্যাকি ওভালকে বরখাস্ত করবে

তিনি টাইগ্রেস বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়াম এটি এই সাক্ষী হবে শুক্রবার, আগস্ট 22 এর মধ্যে একটি historical তিহাসিক পার্টির বার্সেলোনা এবং মহিলা এমএক্স লিগের তারকারাএকটি আন্তর্জাতিক সংঘর্ষে সংঘর্ষে যা প্রতিভা প্রদর্শন এবং মহিলাদের ফুটবলের প্রক্ষেপণ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

পার্টির তারিখ এবং সময়

সভাটি বাজানো হবে শুক্রবার, আগস্ট 22 রাত 8:30 এটি বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়ামজনপ্রিয় হিসাবে পরিচিত আগ্নেয়গিরিমধ্যে সান নিকোলাস ডি লস গারজা

অ্যাপয়েন্টমেন্টটি অভূতপূর্ব দ্বন্দ্বের মধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব এবং মেক্সিকান লীগের সেরা একটি নক্ষত্রকে একত্রিত করবে।

নিশ্চিত ট্রান্সমিশন

গেমটি খোলা সংকেত দ্বারা প্রেরণ করা হবে খাল 6, যা মেক্সিকান ভক্তদের এই অতিরিক্ত ব্যয়ে এই মুখোমুখি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে।

তা ছাড়া, ভিক্স ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে উপলব্ধ হবেযারা মোবাইল ডিভাইস বা স্ট্রিমিংয়ে এটি উপভোগ করতে পছন্দ করেন তাদের জন্য বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া।

বার্সেলোনা তাদের পরিসংখ্যান নিয়ে ভ্রমণ করে

কাতালান দল পৌঁছেছে মেক্সিকো এর দুর্দান্ত টেম্পলেট সহ, বিশ্ব -শ্রেণীর খেলোয়াড়দের নেতৃত্বে আইতানা বনমাটি, আলেক্সিয়া পুতেলেলাস এবং সালমা প্যালেলোউভয় উল্লেখ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফেমেনিনা স্প্যানিশ দলে যেমন।

ব্লাউগ্রানা স্কোয়াড, মাল্টি -চ্যাম্পিয়ন ইউরোপাতিনি তার আন্তর্জাতিক প্রস্তুতির অংশ হিসাবে এবং মেক্সিকান ভক্তদের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার অভিপ্রায় নিয়ে এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

মহিলাদের এমএক্স লীগ তারকারা চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত

এর অংশের জন্য, মহিলাদের এমএক্স লীগ তৈরি তারার একটি তারা গঠন 30 খেলোয়াড় এর 18 ক্লাব যে সার্কিটে অংশ নেয়।

নির্বাচনের নাম যেমন রয়েছে চার্লিন করাল, জ্যাকলিন ওভাল (অরল্যান্ডো প্রাইডের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে মেক্সিকোয় তাঁর শেষ খেলা), কেটি মার্টিনেজ এবং রেবেকা বার্নালযারা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে লিগটি অর্জন করেছে তা যারা প্রতিনিধিত্ব করে।

কর্মক্ষমতা মানদণ্ড, ভক্তদের ভোট এবং সংস্থা কর্তৃক কৌশলগত নির্বাচনকে একত্রিত করে এই কল করা হয়েছিল।

একটি অভূতপূর্ব শো

ম্যাচটি মেক্সিকো টুর্নামেন্টের সর্বাধিক বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের নির্বাচনের সামনে বিশ্বের সেরা হিসাবে বিবেচিত একটি ক্লাব সংগ্রহ করে মহিলা ফুটবল ক্যালেন্ডারে একটি রেফারেন্স হিসাবে একীভূত হতে চায়।

দ্বন্দ্বের জন্য প্রত্যাশা কেবল উচ্চতর নয় নিউভো লেনতবে সারা দেশেও, যেখানে একটি বৃহত টেলিভিশন শ্রোতা এবং দুর্দান্ত সহায়তা প্রত্যাশিত আগ্নেয়গিরি



