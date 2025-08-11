You are Here
দ্বিতীয় আইটিভি শো বাতিল হিসাবে এমারডেল স্টার গটড সাবান
প্রাথমিক 99 থেকে এসআর 1 থেকে বীট পর্যন্ত: আইটিভি 1 এবং আইটিভিএক্স চিত্রিত: অ্যাডাম এবং রায়ান থমাস
শোটি আবার কমিশন করা হয়নি (ছবি: আইটিভি)

ইমারডেল এবং ওয়াটারলু রোড তারকা অ্যাডাম থমাস তার সাম্প্রতিক টিভি শোটি পুনরায় সংযুক্ত করা হবে না তা আবিষ্কার করার পরে তার হতাশা প্রকাশ করেছেন।

তারকা ২০০৯ থেকে ২০১ 2018 সালের মধ্যে এমারডালে অ্যাডাম বার্টনকে অভিনয় করেছিলেন, এমা বার্টনকে (গিলিয়ান কেয়ার্নি) হত্যার কথা স্বীকার করার পরে গ্রামটি ছেড়ে তাঁর মা, মাইরা (নাটালি জে রব) কে হত্যার জন্য কারাগারে যেতে হবে।

সাম্প্রতিককালে, সোপ ভক্তরা ডোন্ট চার্লসের ভূমিকাকে পুনর্বিবেচনা করার সময় অ্যাডামকে পুনরায় বুট করা ওয়াটারলু রোডে ফিরে যেতে দেখেছেন। চরিত্রটি ২০০ 2006 সালে মূল সিরিজের স্কুলে শিক্ষার্থী ছিল যখন তিনি প্রথম ডোন্ট হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আট বছরের ব্যবধানের পরে ২০২৩ সালে সিরিজটি পুনরায় চালু করার সময় ভক্তরা আনন্দিত হয়েছিল এবং আদমকে মূল সিরিজ থেকে ফিরে আসা তারকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

এখন একজন পিতা -মাতা, তাঁর মেয়ে স্কুলে একজন ছাত্র ছিলেন এবং ডোন্ট শীঘ্রই সেখানে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে সেখানে কাজ শুরু করেছিলেন।

ইমারডালে ফোনে থাকাকালীন অ্যাডাম ভিক্টোরিয়ার বাড়িতে দাঁড়িয়ে
এমারডেল এবং ওয়াটারলু রোডে তার ভূমিকার জন্য অ্যাডামের সর্বাধিক পরিচিত (চিত্র: আইটিভি)

অ্যাডাম আইএম এ সেলিব্রিটি… তে প্রতিযোগিতা করেছিলেন … ২০১ 2016 সালে, তৃতীয় আসছেন এবং তিনি কঠোরভাবে কম ডান্সিংয়েও প্রতিযোগিতা করেছেন। তিনি লুবা মুশটুকের অংশীদার ছিলেন এবং শোতে ছয় সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিলেন।

তবে এটি অন্য একটি শো যা দর্শকরা সম্প্রতি আদমকে দেখেছেন। 99 মারতে তাকে তার ভাই রায়ানের পাশাপাশি উপস্থাপন করতে দেখেছিল এবং অ্যাডাম এর আগে মেট্রোকে বলেছিলেন যে শোটি তার জন্য একটি ‘স্বপ্ন বাস্তব’।

‘আমি খুব শীঘ্রই ফিল্ম করতে খুব উচ্ছ্বসিত,’ তিনি বলেছিলেন। ‘এটি আইটিভির জন্য বিট করার জন্য 99 বলা হয়। আমি খুব উত্তেজিত এবং এটি অনেক দিন আসছে। ‘

প্রাথমিক 99 থেকে এসআর 1 থেকে বীট পর্যন্ত: আইটিভি 1 এবং আইটিভিএক্স চিত্রিত: অ্যাডাম এবং রায়ান থমাস
অ্যাডাম তার ভাই এবং সহকর্মী সাবান তারকা রায়ান (ছবি: আইটিভি) এর সাথে শোটি হোস্ট করেছিলেন

প্রথম সিরিজটি শনিবার সন্ধ্যায় এই বছরের শুরুর দিকে প্রচারিত হয়েছিল এবং 100 প্রতিযোগী পুরষ্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করতে দেখেছিল।

থমাস ব্রাদার্স একসাথে শো উপস্থাপন করতে পেরে রোমাঞ্চিত হয়েছিল, যদিও সিরিজটি – স্কুইড গেমের সাথে কিছু দ্বারা তুলনা করে – কিছু প্রতিযোগীদের একটি হাইস্ট্যাকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া চ্যালেঞ্জের পরে চিকিত্সার যত্নের প্রয়োজনের পরে তার অসুবিধা ছাড়াই ছিল না এবং কিছু লোক অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া ভোগ করেছিল।

এটি সত্ত্বেও শোটি সাধারণত ভালভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং থমাস ব্রাদার্স সত্যিই এটি তৈরি করতে উপভোগ করেছিল, তাই আদম শোটি প্রকাশ করতে পেরে দুঃখ পেয়েছিলেন।

অ্যাডাম থমাস ফিরে এমিরডালে অ্যাডামথোমাস 21 আমি? এম ফিরে !!!!
অ্যাডাম এর আগে বলেছিলেন যে তিনি এমারডালে ফিরে আসতে চান (ছবি: ইনস্টাগ্রাম/অ্যাডাম থমাস)

থমাস ব্রোসের সাথে এট হোমের একটি পর্বে, পডকাস্ট অ্যাডাম ব্রাদার্স রায়ান এবং স্কটকে নিয়ে বলেছেন, অ্যাডাম বলেছেন:

‘আমি যখন কোনও বিষয়ে ইতিবাচক থাকি তখন তা বাতিল হয়ে যায়। সত্যিই, আমি জানি না আমি কী ভুল করছি।

‘আমি করেছি (আমি একজন সেলিব্রিটি) অতিরিক্ত শিবির উপস্থাপন করছি। আমি এর একটি সিরিজ করেছি, এবং এটি বাতিল হয়ে গেছে। আমি পরবর্তী উপস্থাপিত কাজটি ছিল রায়ান, 99 পরাজয়ের সাথে, এবং এটি বাতিল হয়ে গেছে ”

অ্যাডামের জন্য আরও ভাল খবরে, ওয়াটারলু রোড শীঘ্রই বিবিসি 1 এ ফিরে আসবে এবং ডোন্ট আগের মতো অ্যাকশনের সামনে এবং কেন্দ্র থাকবে।

তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি একদিন এমারডালে ফিরে যেতে পছন্দ করবেন। তিনি বলেন, ‘আমার মা এবং আমার পরিবার এখনও এতে রয়েছেন এবং তারা আমার জন্য দরজাটি উন্মুক্ত রেখেছেন … আপনি কখনই জানেন না,’ তিনি বলেছিলেন।

‘আমি একদিন ফিরে যেতে চাই, এটি সর্বদা আমার হৃদয়ে একটি বিশেষ জায়গা ধরে রাখবে’ ‘

