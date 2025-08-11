You are Here
দ্বিতীয় ওয়ানডিনহা মরসুম 2 কোথায় ছিল? অবস্থানগুলি সন্ধান করুন
নতুন মৌসুমে দৃশ্য এবং ব্যাকস্টেজ পরিবর্তনগুলি এনেছে, ওয়ানডিনহা এবং কাস্টকে আকর্ষণীয় এবং রহস্য -ভরা জায়গাগুলিতে নিয়ে গেছে




দ্বিতীয় মরসুম তিনি ছিলেন এটি সামনের দিকে এবং ক্যামেরার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে এবং সবচেয়ে বড় খবরগুলির মধ্যে একটি ছিল চিত্রগ্রহণের ক্ষেত্রে দেশের পরিবর্তন। রোমানিয়ায় প্রথম মরসুম রেকর্ড করার পরে, দ্য নেটফ্লিক্স তিনি বিশেষত সিরিজের জন্য নির্মিত historical তিহাসিক দুর্গ, প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপ এবং পরিস্থিতি ব্যবহার করে আয়ারল্যান্ডে সমস্ত উত্পাদন স্থানান্তর করেছিলেন।

আইকনিক বোর্ডিং স্কুল নেভারমোরযা প্রথম মরসুমে ক্যান্টাকুজিনো ক্যাসেল ছিল, এখন এটি কাউন্টি অফালির চার্লভিল ক্যাসলে পুনরায় তৈরি করা হয়েছিল। হ্যারিয়েট নামের একটি মেয়ের কিংবদন্তি দ্বারা ভুতুড়ে খ্যাতিযুক্ত এই বিল্ডিংটি বিদ্যালয়ের বাহ্যিক এবং আশেপাশের বনের জন্য উভয়ই পরিবেশন করেছে, সিজিআই স্পর্শ সহ অস্তিত্বহীন টাওয়ার এবং ডানা যুক্ত করার জন্য।



কাউন্টি উইকলোতে পাওয়ারস্কোর্ট এস্টেট দুটি স্বতন্ত্র অবস্থানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল: শিবির ক্যাম্প জেরিকোতৃতীয় পর্বে দেখা গেছে, এবং অন্ধকার কবরস্থান নেভারমোর। 47 একর সবুজ অঞ্চল সহ, জায়গাটি প্লটের রহস্যময় পরিবেশটি ক্যাপচার করার জন্য উপযুক্ত ছিল।



যেমন Cenas do উইলো হিল সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালযেখানে চরিত্র টাইলার গ্যালপিন এটি গ্রেপ্তার রাখা হয়েছে, ডাবলিনের ক্লোনলিফ কলেজে রেকর্ড করা হয়েছিল। এর গথিক আর্কিটেকচার দৃশ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অন্ধকার সুর দিয়েছে।



মরসুমের অন্যতম কৌতূহলী বিষয় হ’ল রোটউড কটেজঅস্থায়ী বাড়ি মর্টন অ্যাডামস। তিনি কাউন্টি উইকলোতে ক্লোরানের উডস -এ চিত্রগ্রহণ করেছিলেন, তবে কটেজটি আসলেই নেই: দলটি বাইরের জন্য একটি ক্ষুদ্র কাঠামো তৈরি করেছিল, যখন অভ্যন্তরীণ দৃশ্যগুলি স্টুডিওতে রোল করা হয়েছিল।



স্টুডিওতে কথা বলছে, এর বেশিরভাগ অভ্যন্তরীণ ক্রম তিনি ছিলেন রেকর্ড করা হয়েছিল অ্যাশফোর্ড স্টুডিওসআয়ারল্যান্ডে বড় প্রযোজনা গ্রহণের জন্য বিখ্যাত। সেখানে, ল্যাবরেটরি হিসাবে পরিবেশ এতিমখানাযে টাইলার এমনকি এমনকি পিলগ্রিম ওয়ার্ল্ড



সিরিজটি অতিরিক্ত অবস্থানগুলিও অনুসন্ধান করেছে: ডেবিউ পর্ব বিমানবন্দরটি ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে চিত্রগ্রহণ করা হয়েছিল এবং কানসাস সিটির হাউস অফ এ সিরিয়াল কিলারকে নিউক্যাসল, কাউন্টি উইকলোতে একটি নির্মাণ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল।

