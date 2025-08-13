দ্বিতীয় বন্দী মাত্র 3 মাসের মধ্যে সিয়াটল-টাকোমা বিমানবন্দর থেকে পালিয়ে যায়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
মাত্র তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো সিয়াটেল-টাকোমা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একজন বন্দী হেফাজত থেকে পালিয়ে গেছে।
নজরদারি ফুটেজে দেখায় যে 20 বছর বয়সী জন নিনো “হাইওয়ে 99 এর দিকে বোলিংয়ের আগে” তার কব্জি সংযমগুলি সরিয়ে ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে “, একটি অনুসারে ফেসবুক আপডেট বুধবার সকালে ওয়াশিংটন সংশোধন বিভাগ (ডক) থেকে।
ব্রেকআউটটি মঙ্গলবার, 12 আগস্ট মঙ্গলবার রাত ৮ টার আগে ঘটেছিল, যখন নিনোকে সমুদ্র-ট্যাকের মাধ্যমে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
ডকটি জানিয়েছে যে বিমানবন্দরের পূর্ব পাশের হালকা রেল ট্র্যাকগুলি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বুলেভার্ড এবং হাইওয়ে 99 এর দিকে যাওয়ার আগে তাকে সর্বশেষ লাল কোট এবং গা dark ় ধূসর বা কালো ঘাম ঝরানো দেখা গেছে।
“আপনি যদি নিনোকে দেখেন তবে তাঁর কাছে যাবেন না। দয়া করে 911 কল করুন,” বিভাগ সতর্ক করে দিয়েছিল।
নিনো, যিনি 6 ফুট -2 এবং 154 পাউন্ড, থারস্টন কাউন্টিতে দ্বিতীয়-ডিগ্রি ডাকাতির অভিযোগের জন্য সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তিনি তার সম্প্রদায় সংশোধন কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে জুনে গ্রেপ্তারের জন্য একটি ওয়ারেন্ট জারি করেছিলেন ডক।
নিনোকে বেশ কয়েক দিন আগে নিউ মেক্সিকোতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাকে পিছলে যাওয়ার সময় ওয়াশিংটন স্টেট হেফাজতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
মে মাসে, বন্দী সেড্রিক টি। স্টিভেনসন সি-ট্যাক থেকে পালিয়ে গিয়ে কেন্টাকিতে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় ডক দ্বারা পরিচালিত না হয়ে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি ইমেলটিতে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন।
স্টিভেনসন টার্মিনালটি দিয়ে দৌড়েছিলেন, হালকা রালে উঠেছিলেন এবং জুনের ক্যাপচারের আগে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে রয়েছেন। ফক্স 13 সিয়াটলযা উভয় ঘটনা ঘনিষ্ঠভাবে সন্ধান করেছে, উল্লেখ করেছে যে এটি 100 দিনের কম সময়ের মধ্যে সি-ট্যাক থেকে এই জাতীয় দ্বিতীয় পলায়ন।
কর্তৃপক্ষ বলছে যে ডক্টর অফিসার এবং স্থানীয় আইন প্রয়োগকারীরা নিনোর অনুসন্ধানে জড়িত। সাউন্ড ট্রানজিট সুরক্ষা সহায়তা করছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। মঙ্গলবার রাতে হালকা রেল স্টেশনের কাছে তাত্ক্ষণিক অনুসন্ধান সত্ত্বেও, তাকে এখনও পাওয়া যায়নি।
প্রোটোকল পরিবহনে এখনও কোনও পরিবর্তন করা হয়েছে কিনা তা ডিওসি বলেনি।
ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি ইমেলটিতে ডক কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে এটি “সন্ধানের দিকে মনোনিবেশ করেছে [Nino]”তবে কীভাবে তিনি পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তা নির্ধারণ করতে একটি” সমালোচনামূলক ঘটনা পর্যালোচনা “পরিচালনা করবেন।