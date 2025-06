দ্বিতীয় মৌসুমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার পরে কেন প্রাইম ভিডিওটি টোয়েল বাতিল করে

এখন থেকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া, এবং এটি স্পষ্ট যে স্ট্রিমিং নেতৃত্বের অগ্রাধিকারগুলি সত্যই পরিবর্তিত হয়েছে, এবং ফলাফলটি একটি সু-তৈরি ছোট্ট শোকে পুরস্কৃত করতে যাচ্ছে না যা একটি পরিমিত ফ্যানবেস বজায় রাখে, যা দুঃখের সাথে “টাইলের মতো একটি প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করে। ডেডলাইন জানিয়েছে যে ব্যালে নাটকের জন্য নীলসন শীর্ষ 10 নম্বর প্রাইম ভিডিওটি সাধারণত মূল সামগ্রীর জন্য তাদের পছন্দ করে না, যা জিনিসগুলিতেও একটি চাপ সৃষ্টি করতে চলেছে, তাই এটি ছিল একটি চড়াই উতরাই। পরিষেবাটিতে জীবন শুরু করার পরে যদি “étoile” এর জন্য আর কোনও প্রতিকূলতা হওয়ার দরকার হয়, তবে সমস্ত গুঞ্জনকে হুভার করতে এবং “দ্য বয়েজ” এর এই পক্ষের পরিষেবাটিতে তর্কসাপেক্ষভাবে সবচেয়ে বড় শোতে পরিণত হওয়ার জন্য “রিচার” এসেছিলেন। এটি সর্বশেষতম শেরম্যান-প্যালাডিনো প্রকল্পের জন্য ডুমকে বানান করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

স্পষ্টতই, ভক্তরা “টাইলের” বাতিলকরণের সংবাদ দেখে হতাশ হয়েছিলেন এবং হৃদয় পরিবর্তনের আশায় তাদের কান্নার শোনার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়ে গেছেন, তবে এটি এই মুহুর্তে একটি সুদূর ধারণা। হলিউড রিপোর্টার সহ সাম্প্রতিক এক ফ্রন্টনার্স প্যানেল চলাকালীনঅ্যামি শেরম্যান-প্যালাডিনো পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে এক মুহুর্তের কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, প্রাইম ভিডিওটি আসলে কী কী তাদের চোখ রাখতে পারে তা লক্ষ্য করার জন্য এক সেকেন্ড নিয়েছিল।

“যখন তারা দু’বছরের পিকআপ বলে, তখন তাদের অর্থ এই নয় They তাদের অর্থ এক বছর, এবং তারপরে আমরা দেখতে পাব যে দ্বিতীয় বছরটি গ্রিনলিট হওয়ার সময় পর্যন্ত কে এখনও অ্যামাজনে কাজ করছে,” শোরুনার ব্যাখ্যা করেছিলেন। “সুতরাং এখনও, দ্বিতীয় মরসুমের কোনও পিকআপ নেই So সুতরাং আমি যা বলছি তা হ’ল আপনি যদি ‘étoile’ চান, দয়া করে বাড়িতে যান এবং অ্যামাজনে প্রচুর টয়লেট পেপার কিনুন I “সুতরাং আপনি যদি দেখেন ‘étoile‘ এবং টয়লেট পেপারের 40,000 জিনিস কিনুন, তারা এমন হবে, ‘বাহ, লোকেরা যখন দেখি তখন আমরা যে সমস্ত টয়লেট পেপার বিক্রি করি তা দেখুন’ to toile।“এবং তারপরে সম্ভবত আমরা একটি দ্বিতীয় মরসুম পাব।”