দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে ‘অস্ত্র’ শীর্ষস্থানীয় স্থান বজায় রেখেছে

লস অ্যাঞ্জেলস (এপি) – “অস্ত্র” তার অভিষেকের সময় বক্স অফিসের শীর্ষে যাওয়ার পথে ভয় পেয়েছিল এবং তার দ্বিতীয় বক্স অফিসের উইকএন্ডে সেখানে থাকতে সক্ষম হয়েছিল, “ফ্রিকিয়ার শুক্রবার” এবং নতুন আগত “কেউ কেউ 2.”
জ্যাচ ক্রেগারের হরর 3,450 উত্তর আমেরিকান থিয়েটারে 25 মিলিয়ন ডলার আয় করেছে, এটি তার প্রথম সপ্তাহান্তে 43% ড্রপ। অত্যন্ত প্রত্যাশিত চলচ্চিত্রটি শক্তিশালী শ্রোতা পর্যালোচনা এবং সামাজিক মিডিয়া প্রবণতাগুলি থেকে প্রচুর ভিড়কে আকর্ষণ করার জন্য উপকৃত হয়েছে।
“ফ্রিকিয়ার শুক্রবার”, যা তার ডাবল প্রিমিয়ারের সময় প্রথম স্থানের “অস্ত্র” -এর লড়াইয়ে হেরেছিল, এটি দ্বিতীয় স্থানও বজায় রেখেছিল, যা দেশীয়ভাবে $ 14.5 মিলিয়ন ডলার এনেছে। ডেটা ফার্ম কমস্কোরের সিনিয়র মিডিয়া বিশ্লেষক পল ডারগারাবেডিয়ান বলেছেন, একটি ধীর বক্স অফিস উইকএন্ডে চলচ্চিত্রের থাকার ক্ষমতা আসে।
উভয় চলচ্চিত্রই “কেউ 2” এর বিরুদ্ধেও বিরাজমান ছিল, আর-রেটেড অ্যাকশন সিক্যুয়াল। বব ওডেনকির্ক-নেতৃত্বাধীন চলচ্চিত্রটি তার প্রথম উইকএন্ডে 3,260 উত্তর আমেরিকার থিয়েটারগুলিতে 9.25 মিলিয়ন ডলার আয় করেছে।
“আগস্ট গত বছর শক্তিশালী এসেছিল, সুতরাং এটি তুলনাগুলিকে শক্ত করে তোলে,” ডারগারাবেডিয়ান বলেছিলেন, “ডেডপুল এবং ওলভারাইন” এবং দ্য হরর সাই-ফাই “এলিয়েন: রোমুলাস” এর মতো সিনেমাগুলির বক্স অফিসের সাফল্যকে লক্ষ্য করে গত বছর এই সময়ের প্রিমিয়ার হয়েছিল।
তিনি বলেন, এই গ্রীষ্মে ৪ বিলিয়ন ডলার বেঞ্চমার্কে আঘাত হানার সম্ভাবনা নেই, তবে মুভি গিয়ারদের একটি গতিশীল এবং বিবিধ সিনেমাগুলিতে সফল হয়েছে, তিনি বলেছিলেন।
“আমি এমন একটি ঘরানা খুঁজে পাচ্ছি না যা প্রতিনিধিত্ব করে না বা এমন কোনও ডেমোগ্রাফিক যা সেখানকার এই চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটির প্রতি আকৃষ্ট হবে না,” ডারগারাবেডিয়ান বলেছিলেন। “এটি কেবল প্রতিটি জনসংখ্যার কাছে আবেদন সহ চলচ্চিত্রের সারগ্রাহী মিশ্রণ” “
“কেউ 2” সিরিজের প্রথমটির মহামারী সাফল্য অনুসরণ করে, “কেউই নয়”, যা ২০২১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ওডেনকির্কের অভিনয় করা হত্যাকারী হাচ ম্যানসেল, হাচ ম্যানসেল, বড় পর্দায় ফিরে এসেছেন, এবার খুব প্রয়োজনীয় পরিবারের অবকাশ যাচ্ছে যা অবাক হয়ে যায়। শান্ত উইকএন্ডে কিছু পরিণত হয় তবে ম্যানসেল একটি দুর্নীতিবাজ শহর উদ্ঘাটন করার সাথে সাথে।
ইউনিভার্সাল পিকচার্সে ঘরোয়া বিতরণের সভাপতি জিম অর বলেছেন, তিনি সিনেমার প্রতিক্রিয়া স্কোর আশা করছেন – একটি 89% শ্রোতা স্কোর এবং বি+ সিনেমাস্কোর – “ডমেস্টিক বক্স অফিসে দীর্ঘ এবং সফল রানকে নির্দেশ করুন।”
“দ্য ফ্যান্টাস্টিক ফোর: ফার্স্ট স্টেপস” থিয়েটারে চতুর্থ সপ্তাহান্তে চতুর্থ স্থান নিয়েছিল, দেশীয়ভাবে $ 8.8 মিলিয়ন ডলার নিয়ে আসে। প্রাথমিকভাবে শক্তিশালী $ 118 মিলিয়ন আত্মপ্রকাশের পরে ছবিটি বক্স অফিসে হোঁচট খেয়েছে।
আরেকটি সিক্যুয়াল, “দ্য ব্যাড গাইস 2” প্রেক্ষাগৃহে তৃতীয় সপ্তাহান্তে 7.5 মিলিয়ন ডলার দিয়ে পঞ্চম স্থান নিয়েছিল।
উল্লেখযোগ্যভাবে, ডারগারাবেডিয়ান বলেছেন, আন্তর্জাতিক সিনেমাগুলি এই সপ্তাহান্তে শীর্ষ 15 এ একটি স্প্ল্যাশ করেছে।
“কুলি,” একটি ভারতীয় অ্যাকশন থ্রিলার, দেশীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং দশম স্পট ছিনিয়ে নিয়েছিল, তারপরে “যুদ্ধ 2”, আরেকটি ভারতীয় অ্যাকশন মুভি, 11 নম্বরে। “শিন গডজিলা” এর ঘরোয়া পুনঃ-প্রকাশ, একটি জাপানি চলচ্চিত্র যা প্রাথমিকভাবে 2016 সালে প্রিমিয়ার হয়েছিল, 12 তম স্থানে এসেছিল।
গার্হস্থ্য বক্স অফিসে শীর্ষ 10 সিনেমা
সোমবার চূড়ান্ত ঘরোয়া পরিসংখ্যান প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে, কমস্কোরের মতে, শুক্রবার থেকে রবিবার থেকে রবিবার থেকে আনুমানিক টিকিট বিক্রয়ের এই তালিকার কারণগুলি:
1। “অস্ত্র,” 25 মিলিয়ন ডলার।
2। “ফ্রিকিয়ার শুক্রবার,” $ 14.5 মিলিয়ন।
3। “কেউ 2,” $ 9.25 মিলিয়ন।
4। “দ্য ফ্যান্টাস্টিক ফোর: প্রথম পদক্ষেপ,” $ 8.8 মিলিয়ন।
5। “খারাপ ছেলেরা 2,” $ 7.5 মিলিয়ন।
6। “সুপারম্যান,” $ 5.3 মিলিয়ন।
7। “দ্য নগ্ন বন্দুক,” $ 4.8 মিলিয়ন।
8। “জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ,” $ 2.9 মিলিয়ন।
9। “এফ 1: সিনেমা,” $ 2.6 মিলিয়ন।
10। “কুলি,” $ 2.4 মিলিয়ন।
