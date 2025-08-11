দ্বিতীয় হংকং স্কুলটি মূল ভূখণ্ডের চীনা লক্ষ্য করে অননুমোদিত কোর্সগুলিতে স্থগিত

হংকংয়ের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তৃতীয় পক্ষের এজেন্সিগুলির সাথে সহযোগিতা করে তাদের ক্র্যাকডাউনে একটি দ্বিতীয় বেসরকারী স্কুল স্থগিত করেছে যা নগরীর বাইরের শিক্ষার্থীদের ভর্তুকিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামের জন্য যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করার জন্য।
এডুকেশন ব্যুরো সোমবার বলেছে যে এটি “খুব গুরুত্ব সহকারে” এমন সংস্থাগুলি অনুসন্ধান করা হয়েছিল যেগুলি “শেল স্কুল” পরিচালনার জন্য প্লেসমেন্ট বা টিউটরিং এজেন্সিগুলির সাথে সহযোগিতা করে এমন সংস্থাগুলি অনুসন্ধান করা হয়েছিল, যা শিক্ষার্থীদের স্থানীয় মর্যাদা অর্জনে সহায়তা করেছিল।
ব্যুরো বলেছে যে তারা ২৮ শে জুলাই কাউলুন টংয়ের ইনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য নিবন্ধকরণ আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। এটি দ্বিতীয় স্কুল যা ব্যুরো এক সপ্তাহেরও কম সময়ে একই পরিস্থিতিতে স্থগিত করেছে।
ইনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ টমাস কিউ ওয়েন্দি এর আগে মিডিয়াকে নিশ্চিত করেছিলেন যে প্রতিষ্ঠানটি শেনজেন অপারেটরদের সাথে শিক্ষার্থীদের নিয়োগ এবং জুলাই থেকে কোর্স দেওয়ার জন্য কাজ করছে।
তবে তিনি বলেছিলেন যে স্কুলটি নিবন্ধন ছাড়াই নগরীর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য মূল ভূখণ্ডের একটি টিউটোরিয়াল সেন্টারের সাথে কাজ করার অভিযোগে আরোপিত অন্য প্রতিষ্ঠানের উপর চাপানো স্থগিতাদেশের আদেশ দেওয়া এই সহযোগিতা বন্ধ করার পরিকল্পনা করেছে।
ইনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত প্রোগ্রামটি হংকংয়ে দুটি চূড়ান্ত বছর শেষ করার আগে বাচ্চাদের মূল ভূখণ্ডে পড়াশোনা করার অনুমতি দেবে, যেখানে আবাসন সরবরাহ করা হবে।