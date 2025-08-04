দ্বীপগুলি যা ইরান সংকট সমাধান করতে পারে

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, আল কাসিমি বংশটি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে একটি দুর্দান্ত চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল। তাদের একটি বিপজ্জনক উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল জলদস্যু যার সাথে ব্রিটিশরা ভারত মহাসাগরে চলাচল করার সময় লড়াই করতে বাধ্য হয়েছিল। এমিরতী লোককাহিনীগুলিতে, তবে তারা নায়ক এবং সাহসী সমুদ্রযাত্রী হিসাবে প্রশংসিত হয়েছে যারা তাদের তীরে সুরক্ষায় মনোনিবেশ করেছিলেন এবং পারস্য উপসাগরের উভয় পক্ষেই বাণিজ্য ও সংস্কৃতি প্রসারিত করেছিলেন। এবং তারা হঠাৎ করে আজ নতুন কূটনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।
আবু মাসা, গ্রেটার টিউনব এবং লেজার টঙ্কের তিনটি কৌশলগত দ্বীপের উপর আল কাসিমিসের নিয়ন্ত্রণ 19 শতকে ১৯ 1971১ সালে ইরান কর্তৃক সংযুক্ত এই অঞ্চলটির উপর সংযুক্ত আরব আমিরাতের অব্যাহত দাবির ভিত্তি।
ইস্রায়েল ইরান আক্রমণ করার ঠিক আগে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে চলমান পারমাণবিক কূটনীতিকে ব্যাহত করেছিল, ওয়াশিংটন এবং তেহরান উভয়ই এই অঞ্চলে একটি বহুজাতিক কনসোর্টিয়ামকে পারমাণবিক জ্বালানী বিকাশের অনুসরণ করার ধারণার প্রতি সম্মান জানিয়েছিল। কিছু প্রতিবেদন প্রস্তাবিত এটি একটি ইরানী পরামর্শ ছিল অন্যদের এটি মধ্য প্রাচ্যের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের কাছে দায়ী।
এই জাতীয় কনসোর্টিয়ামের অধীনে, এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ – ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরব সহ একটি সাধারণ স্থানে ইউরেনিয়ামকে সমৃদ্ধ করবে। এটি আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের একে অপরের দিকে নজর রাখার অনুমতি দেবে যখন সমস্ত ক্রিয়াকলাপ আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার পরিদর্শকরা তদারকি করবেন এবং মার্কিন বিনিয়োগের দিকে নজর রাখবেন।
2023 সালে, ইরানের প্রাক্তন কূটনীতিক এবং এর পারমাণবিক আলোচনার দলের প্রাক্তন সদস্য সাইদ হোসেইন মৌসাভিয়ান, প্রস্তাবিত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ পরিষেবা এবং অন্যান্য জ্বালানী চক্র পণ্য সরবরাহ করতে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলি “বহুপাক্ষিক সমৃদ্ধকরণ ব্যবস্থা কনসোর্টিয়াম প্রতিষ্ঠা করতে পারে”।
বৈদেশিক নীতি ইরানের পারমাণবিক উদ্দেশ্যগুলির আশেপাশে পশ্চিমা এবং আঞ্চলিক সন্দেহ এবং ইরানের মুখ-সংরক্ষণের সমাধান হিসাবে একটি কনসোর্টিয়ামের ধারণাটিকে প্রশংসা করে এমন বেশ কয়েকটি বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলেছেন, যা জোর দিয়েছিল যে এটি পারমাণবিক শক্তি বিকাশ ও ব্যবহার করার অধিকার ছেড়ে দেবে না।
যাইহোক, এই জাতীয় কনসোর্টিয়াম প্রতিষ্ঠার পথটি বাধা দিয়ে ছাঁটাই করা হয়।
প্রথম চ্যালেঞ্জটি অবস্থান। আমেরিকানরা চায় যে ইরানের বাইরে এ জাতীয় কোনও কনসোর্টিয়াম প্রতিষ্ঠিত হোক, যাতে ইরানকে সামরিক প্রয়োগের জন্য বেসামরিক ব্যবহারের জন্য উত্পাদিত পারমাণবিক শক্তি রূপান্তর করতে বাধা দেয়। ইরান রেকর্ডে বলেছে যে এটি ইরানের মাটিতে যতক্ষণ না কোনও কনসোর্টিয়ামকে স্বাগত জানাবে। “এটি ইরানের মধ্যে সমৃদ্ধির বিকল্প হতে পারে না,” ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র এসেমেল বাঘাইই ড।
এই প্রসঙ্গে তিনটি দ্বীপ ইরান নিয়ন্ত্রণাধীন, তবে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সৌদি মিত্র দ্বারা দাবি করা, কনসোর্টিয়ামের জন্য সম্ভাব্য অবস্থানগুলি পপ আপ করেছে।
বৃহত্তর এবং কম টিউনস ছোট, কোনও পরিচিত বাসিন্দা নেই; আবু মুসায় বসবাস করছেন বলে জানা গেছে কেবল একটি ক্ষুদ্র জনসংখ্যা রয়েছে। তিনটি দ্বীপে ইরানীদের সামরিক ও নৌ -উপস্থিতি রয়েছে, যা কৌশলগতভাবে হরমুজ স্ট্রেইট -এ ঝাঁকুনির বাইরে বেরিয়ে আসে, একদিকে ইরান এবং অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে জলের সরু স্ট্রিপ।
তেল ট্যাঙ্কার এবং জাহাজগুলি বহনকারী জাহাজগুলি অবশ্যই এই দ্বীপগুলির মধ্যে যেতে হবে কারণ তারা বিশ্বের বৃহত্তম তেল মহাসড়কে অতিক্রম করে, যা মাটিতে ইরানি বুট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
এই দ্বীপগুলিতে আঞ্চলিক অভিনেতাদের উপস্থিতি – প্রস্তাবিত কনসোর্টিয়ামের উপায় দ্বারা সম্ভবত সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর স্থিতিশীল প্রভাব ফেলতে পারে, যেহেতু প্রতিবার ইরানের সাথে উত্তেজনা ফেটে যায়, এমন আশঙ্কা রয়েছে যে এটি হরমুজের স্ট্রেইটকে ছাড় এবং গ্লোবাল তেলের সরবরাহকে আটকানোর জন্য অবরুদ্ধ করতে পারে।
তবে দ্বীপপুঞ্জের কারণে বিরোধ রয়েছে। এমিরতী সরকারের মতে, ব্রিটিশরা ১৯ 1971১ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে আনুষ্ঠানিক গঠনের অনুমতি দেওয়ার কয়েকদিন আগে ইরান শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলাভী অবৈধভাবে দ্বীপপুঞ্জকে সংযুক্ত করেছিলেন।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের পর থেকে জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলে ইরানের দাবিকে বিতর্কিত করেছে এবং ইরানের সাথে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) মাধ্যমে সালিশের মাধ্যমে একটি সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে। এটি বলেছে যে এটি আইসিজে -র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, এটি এমিরতি স্বার্থের পক্ষে বা বিপক্ষে, বিশেষত আল কাসিমির বংশধরদের পক্ষে, যা শারজাহ এবং রস আল খাইমাহের আমিরাতের শাসন করে।
ইতিমধ্যে ইরান বলেছে যে আল কাসিমি নেতারা দ্বীপপুঞ্জ পরিচালনা করার সময় পার্সিয়ান বিষয় হিসাবে কাজ করছিলেন, ইরানের পক্ষে এটি করছিলেন। তেহরান যে কোনও আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে রাজি নয়।
বিরোধটি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের জন্য এমিরতি পদ্ধতির জন্য বিস্তৃত সমর্থন রয়েছে। এমনকি রাশিয়া এবং চীন – পশ্চিমের বিরুদ্ধে ইরানের মিত্ররা – সংযুক্ত আরব আমিরাতকে এবং তার অবস্থানকে একটি আলোচ্য রেজুলেশনের দিকে সমর্থন করেছিল।
জুলাই 2023 সালে, যখন রাশিয়া কল করা হয়েছে “আন্তর্জাতিক আইনের বিধি এবং জাতিসংঘের সনদ” অনুসারে এই বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য তেহরান ছিলেন লিভিড এবং জিজ্ঞাসা মস্কো “এর অবস্থানটি সংশোধন করতে”। ইরান রাশিয়াকে শাহেদ ড্রোন সরবরাহ করেছে – এমন এক মারাত্মক অস্ত্র যা ইউক্রেনের মৃত্যু ও ধ্বংসের পথ ছেড়ে দিয়েছে – এমনকি রাশিয়ানদের তাদের দেশের অভ্যন্তরে ড্রোন উত্পাদন করতেও সহায়তা করেছিল।
দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে বিরোধটি আরব এবং ইরানীদের মধ্যে গভীর শত্রুতা এবং নিরাপত্তাহীনতার প্রতিফলন করে বারবার ঝড় তুলে ধরে।
এটি সমস্ত historic তিহাসিক আরব-পার্সিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বিতাগুলিতে ফিড দেয়, যা ইদানীং বেশিরভাগ সুন্নি সৌদি আরব এবং বেশিরভাগ শিয়া ইরান, পাশাপাশি আঞ্চলিক মিলিশিয়াদের প্রতি ইরানের সমর্থন এবং আরব তেলের সম্পদের বোমা ফেলার জন্য আঞ্চলিক আধিপত্যের জন্য সাম্প্রদায়িক শক্তি সংগ্রাম দ্বারা বাড়ানো হয়েছে।
২০১২ সালে, যখন ইরানের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আহমাদিনেজাদ আবু মুসা সফর করেছিলেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত তেহরান থেকে তার রাষ্ট্রদূতকে স্মরণ করে। 2017 সালে, যখন ইরান শিকড়গুলির একটি এমিরতি সারাহ আল-আমিরি সংযুক্ত আরব আমিরাতের উন্নত বিজ্ঞানের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় লোকেরা এই রাজ্যের প্রতি তাঁর আনুগত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলেন। উপসাগরের উভয় পক্ষেই বিভিন্ন অভিবাসনের বেশ কয়েকটি তরঙ্গ রয়েছে, তবে দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে বিরোধের কারণ হতে পারে বৈষম্য পার্সিয়ান বংশোদ্ভূত এমিরাতিসের বিরুদ্ধে।
তবে প্রায়শই ওভারল্যাপিং মান এবং সংস্কৃতিযুক্ত লোকদের মধ্যে বিরোধের ভারী সামাজিক ব্যয় সত্ত্বেও, ইস্যুটির তাত্ক্ষণিক কোনও পরিণতি নেই। তবে বিশেষজ্ঞরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে বহুজাতিক কনসোর্টিয়ামের ধারণাটি আরও সমস্যার সাথে ছাঁটাই হয়েছে।
যখন মৌসাভিয়ান একটি বহুজাতিক কাঠামোর পরামর্শ দিয়েছিলেন, তখন তিনি ইউরেনকোকে উদ্ধৃত করেছিলেন – এমন একটি পশ্চিমা কনসোর্টিয়াম যা জার্মানি, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ এবং পারমাণবিক বর্জ্য নিষ্পত্তি পরিষেবা সরবরাহ করে – একটি মডেল হিসাবে। তবে কিছু বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন যে প্রযুক্তিগত জ্ঞানগুলি এই জাতীয় কনসোর্টিয়ামগুলি থেকে সরে যেতে পারে এবং পারমাণবিক প্রসারণের দিকে পরিচালিত করতে পারে। পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচির তথাকথিত পিতা আবদুল কাদির খান নেদারল্যান্ডসের ইউরেনকোতে কাজ করেছিলেন, যেখানে তিনি সেন্ট্রিফিউজ ডিজাইনটি চুরি করেছিলেন এবং পরে এটি ইরান, লিবিয়া এবং উত্তর কোরিয়াকে সরবরাহ করেছিলেন।
ইরানের নিজস্ব সন্দেহ রয়েছে। ১৯ 1970০ এর দশকে, এটি একই রকম কনসোর্টিয়ামের অংশ ছিল, তবে ইউরোপীয় রাজ্যগুলির সাথে এবং ফ্রান্সের নেতৃত্বে ছিল। ইরান দাবি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের উপর চাপ দেওয়ার পরে এটি যে স্বল্প সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামটি প্রদান করে তা কখনই পায় নি।
কিছু বিশেষজ্ঞ যুক্তি দেখিয়েছেন যে ইরান যদি কোনও ইরান দ্বীপ যেমন কেশম বা কিশের মতো থাকে তবে কোনও কনসোর্টিয়ামের সাথে সম্মত হতে পারে, উভয়ই অবিসংবাদিত ইরানী দ্বীপপুঞ্জ এবং প্রায়শই তেহরানের ছুটির গন্তব্য হিসাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
আন্তর্জাতিক ক্রাইসিস গ্রুপের ইরান প্রকল্পের পরিচালক আলী ভায়েজ বলেছেন, ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের দ্বারা বিতর্কিত তিনটি দ্বীপের মধ্যে একটিতে একটি কনসোর্টিয়াম স্থাপনের ধারণাটি “জটিলতার আরেকটি স্তর” যুক্ত করেছে এবং পরিবর্তে কেশমের পক্ষে, “পার্সিয়ান উপসাগরের অন্যতম বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জের পক্ষে” একটি সম্ভাব্য অবস্থান হিসাবে সমর্থন করেছিল।
“আমি মনে করি ইরান এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হাফওয়ে () সাথে ইরানের সাথে দেখা করার জন্য যাদু সূত্রটি হ’ল এটি আর সার্বভৌম জাতীয় সমৃদ্ধি করবে না,” তিনি বলেছিলেন। “এটি একটি কনসোর্টিয়ামে সমৃদ্ধ হবে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একমত যে কনসোর্টিয়াম ইরানের একটি দ্বীপে থাকতে পারে।”