এর আগে, খেরসন অঞ্চলের জারিলগাচ দ্বীপটি পরিবেশগত পর্যটন ভক্তদের আকর্ষণ করেছিল।

পুরো -স্কেল আক্রমণের আগে জারিল্লাহ ইউক্রেনের বন্যজীবনের অন্যতম বিখ্যাত কোণ ছিল। ইউরোপের বৃহত্তম বাসিন্দা দ্বীপ, জারিলাগস্কি জাতীয় উদ্যানের একটি অংশ, প্রতি গ্রীষ্মে কয়েক হাজার পর্যটক পেয়েছিল যারা পরিষ্কার সৈকত, ডলফিন, বিরল প্রাণী এবং অবিস্মরণীয় সূর্যাস্তের জন্য এসেছিল। তাকে “ইউক্রেনীয় মালদ্বীপ” বলা হত এবং সামাজিক নেটওয়ার্কগুলি ছিল পূর্ণ স্মৃতিগুলির মতো: “জাজারিলগাচ তিন দিন যা একের মধ্যে মিশে যায় These এগুলি পাগল ভোর এবং সূর্যাস্তে রাখা হয় These এগুলি ডলফিনগুলি কয়েক মিটার ভাসমান These এগুলি হরিণ যা রাতে তাঁবুতে আসে” “

“টেলিগ্রাফ“তিনি দ্বীপের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। দ্বীপটি পুরোপুরি রাশিয়ান সেনাবাহিনীর দ্বারা দখল করা হয়েছিল, যা আজুরের নিকটে মূল ভূখণ্ডের সাথে একটি কাপ দ্বারা সংযুক্ত ছিল এবং একটি সামরিক প্রশিক্ষণ মাঠে পরিণত হয়েছিল। পরিবেশ মন্ত্রক সতর্ক করেছিল যে স্ট্রেইট বন্ধ হওয়ার ফলে পুরো জর্জিক উপসাগরীয় বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় হতে পারে।

2020 সালের মে মাসে জেরিলগাচ। ছবি: সের্গেই মরুগিন



জাজারিলগাচ অভিবাসী পাখিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টপিং পয়েন্ট ছিল, হরিণগুলির আবাসস্থল – হরিণ, ডিওই, মাফলনস, পাশাপাশি ডলফিনস, স্টার্জন ফিশ, সি গ্রাসপার্স।

2023 সালের আগস্টের গোড়ার দিকে, দ্বীপে একটি বিশাল -স্কেল আগুন লাগল। আগুনটি ১,৫০০ হেক্টরও বেশি covered েকে রেখেছে, জাতীয় উদ্যানের মূল্যবান স্টেপ্প অংশটি ধ্বংস করে, যেখানে বিরল প্রাণী এবং উদ্ভিদের মূল জনসংখ্যা কেন্দ্রীভূত ছিল। পরিবেশগত রক্ষীরা জানিয়েছেন যে এটি একটি অভূতপূর্ব বিপর্যয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্টেপ্প এবং মেডো গাছপালা পুনরুদ্ধার করতে 5 থেকে 12 বছর সময় লাগতে পারে এবং মারিকস থিকেটস – 30 বছর পর্যন্ত। একই সময়ে, অনেক প্রজাতি অপরিবর্তনীয়ভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

“রাশিয়ানরা এই জায়গার প্রতি উদাসীন, যা অনেক বিরল এবং অদৃশ্য গাছপালা এবং স্টেপ্প প্রাণীদের জন্য একটি বাড়ি They তারা এটিকে একটি সামরিক প্রশিক্ষণের মাঠে পরিণত করেছিল। তারা সুরক্ষিত জোনের সমস্ত আগুনের সুরক্ষা বিধিগুলিকে অবহেলা করে,” – যুক্ত পরিবেশ সুরক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

আমরা মনে করিয়ে দেব, এর আগে টেলিগ্রাফ লিখেছিল যে ইউক্রেনীয় উপদ্বীপ অফ ক্রিমিয়ার 2014 সালে দখলকৃত সিস্টেমিক অবক্ষয়ের শিকার হয়।